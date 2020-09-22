https://ria.ru/20200922/koronavirus-1577620347.html
Число жертв коронавируса в США превысило двести тысяч
Число жертв коронавируса в США превысило 200 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T18:48
2020-09-22T18:48
2020-09-22T18:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574266714_0:203:2921:1846_1400x0_80_0_0_e1128eb9cb1b23746541ceafc7c44fb3.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости.</strong> Число жертв коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> превысило 200 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По его данным, число скончавшихся от связанных с COVID-19 осложнений достигло 200 005. Число зарегистрированных случаев заражения составляет 6 861 211.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574266714_96:0:2827:2048_1400x0_80_0_0_ab47d2e8882599558b3f2d8cb858983a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, сша, в мире