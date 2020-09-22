https://ria.ru/20200922/koronavirus-1577620347.html

Число жертв коронавируса в США превысило двести тысяч

Число жертв коронавируса в США превысило 200 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T18:48

2020-09-22T18:48

2020-09-22T18:48

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574266714_0:203:2921:1846_1400x0_80_0_0_e1128eb9cb1b23746541ceafc7c44fb3.jpg

<strong>ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости.</strong> Число жертв коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> превысило 200 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По его данным, число скончавшихся от связанных с COVID-19 осложнений достигло 200 005. Число зарегистрированных случаев заражения составляет 6 861 211.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, сша, в мире