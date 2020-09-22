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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200922/koronavirus-1577620347.html
Число жертв коронавируса в США превысило двести тысяч
Число жертв коронавируса в США превысило 200 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T18:48
2020-09-22T18:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости.</strong> Число жертв коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> превысило 200 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По его данным, число скончавшихся от связанных с COVID-19 осложнений достигло 200 005. Число зарегистрированных случаев заражения составляет 6 861 211.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, коронавирусы, сша, в мире

Число жертв коронавируса в США превысило двести тысяч

18:48 22.09.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Техасе
Госпиталь для больных коронавирусом в Техасе - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. Число жертв коронавируса в США превысило 200 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его данным, число скончавшихся от связанных с COVID-19 осложнений достигло 200 005. Число зарегистрированных случаев заражения составляет 6 861 211.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
1827802
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСШАВ мире
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