https://ria.ru/20200922/koronavirus-1577609322.html
Генсек ООН назвал пандемию COVID-19 "пятым всадником", угрожающим миру
Пандемия коронавируса стала "пятым всадником", угрожающим современному миру, наряду с геостратегической напряженностью, климатическим кризисом, глобальным... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T16:24
2020-09-22T16:24
2020-09-22T16:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
антониу гутерреш
генеральная ассамблея оон
оон
в мире
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<strong>ООН, 22 сен – РИА Новости.</strong> Пандемия коронавируса стала "пятым всадником", угрожающим современному миру, наряду с геостратегической напряженностью, климатическим кризисом, глобальным недоверием и негативными эффектами от цифровых технологий, заявил генсек ООН <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреш</a>, выступая на неделе высокого уровня сессии <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>."В перевернутом с ног на голову мире этот зал Генеральной ассамблеи представляет собой странное зрелище. Пандемия COVID-19 до неузнаваемости изменила нашу ежегодную встречу", - сказал Гутерреш.Он напомнил, что в январе выступил перед Генеральной ассамблеей и определил "четырех всадников", "которые ставят под угрозу наше общее будущее"."Первая угроза - это самый высокий за многие годы уровень глобальной геостратегической напряженности. Вторая угроза - это климатический кризис, который угрожает нашему существованию. Третья угроза - это глубокое и растущее глобальное недоверие. Четвертая угроза - это негативные последствия цифровых технологий", - заявил он.Как указал Гутерреш, страны переживают потрясения, и "колеблется и без того непрочный фундамент, на котором стоит наш мир".По его словам, мир одновременно сталкивается с эпохальным кризисом в области здравоохранения, крупнейшим экономическим кризисом и потерей рабочих мест со времен великой депрессии и с новыми опасными угрозами для прав человека."Пандемия COVID-19 вскрыла слабые места нашего мира. Растущее неравенство. Климатическая катастрофа. Увеличение масштабов социального разобщения. Разгул коррупции. Пандемия обострила ситуацию, обусловленную этими факторами несправедливости, нанесла удар по наиболее уязвимым слоям населения и подорвала прогресс, достигнутый за предыдущие десятилетия", - подчеркнул генсек.По его словам, впервые за 30 лет увеличиваются масштабы нищеты, снижаются показатели развития человеческого потенциала."Страдают люди. Наша планета охвачена огнем. Наш мир напряженно пытается справиться с ситуацией, находится в состоянии стресса и нуждается в реальном лидерстве и действиях", - указал он.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577609158.html
https://ria.ru/20200714/1574336922.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, антониу гутерреш, генеральная ассамблея оон, оон, в мире
ООН, 22 сен – РИА Новости.
Пандемия коронавируса стала "пятым всадником", угрожающим современному миру, наряду с геостратегической напряженностью, климатическим кризисом, глобальным недоверием и негативными эффектами от цифровых технологий, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш
, выступая на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН
.
"В перевернутом с ног на голову мире этот зал Генеральной ассамблеи представляет собой странное зрелище. Пандемия COVID-19 до неузнаваемости изменила нашу ежегодную встречу", - сказал Гутерреш.
Он напомнил, что в январе выступил перед Генеральной ассамблеей и определил "четырех всадников", "которые ставят под угрозу наше общее будущее".
"Первая угроза - это самый высокий за многие годы уровень глобальной геостратегической напряженности. Вторая угроза - это климатический кризис, который угрожает нашему существованию. Третья угроза - это глубокое и растущее глобальное недоверие. Четвертая угроза - это негативные последствия цифровых технологий", - заявил он.
"Но пятый всадник скрывался в тени. С января по всему миру скачет "всадник" пандемии COVID-19, который присоединился к четырем другим всадникам и увеличил разрушительную силу каждого из них", - добавил генсек.
Как указал Гутерреш, страны переживают потрясения, и "колеблется и без того непрочный фундамент, на котором стоит наш мир".
По его словам, мир одновременно сталкивается с эпохальным кризисом в области здравоохранения, крупнейшим экономическим кризисом и потерей рабочих мест со времен великой депрессии и с новыми опасными угрозами для прав человека.
"Пандемия COVID-19 вскрыла слабые места нашего мира. Растущее неравенство. Климатическая катастрофа. Увеличение масштабов социального разобщения. Разгул коррупции. Пандемия обострила ситуацию, обусловленную этими факторами несправедливости, нанесла удар по наиболее уязвимым слоям населения и подорвала прогресс, достигнутый за предыдущие десятилетия", - подчеркнул генсек.
По его словам, впервые за 30 лет увеличиваются масштабы нищеты, снижаются показатели развития человеческого потенциала.
"Мы отклоняемся от курса, намеченного для достижения целей в области устойчивого развития. Тем временем усилия по нераспространению ядерного оружия сходят на нет, и мы не в состоянии эффективно реагировать на возникающие опасности, в частности, в киберпространстве", - заявил Гутерреш.
"Страдают люди. Наша планета охвачена огнем. Наш мир напряженно пытается справиться с ситуацией, находится в состоянии стресса и нуждается в реальном лидерстве и действиях", - указал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф