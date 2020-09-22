Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200922/koronavirus-1577609322.html
Генсек ООН назвал пандемию COVID-19 "пятым всадником", угрожающим миру
Пандемия коронавируса стала "пятым всадником", угрожающим современному миру, наряду с геостратегической напряженностью, климатическим кризисом, глобальным... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T16:24
2020-09-22T16:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
антониу гутерреш
генеральная ассамблея оон
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155163/22/1551632252_0:319:3072:2047_1400x0_80_0_0_d51aa94833c7be98d17d9e532ed2f2d7.jpg
<strong>ООН, 22 сен – РИА Новости.</strong> Пандемия коронавируса стала "пятым всадником", угрожающим современному миру, наряду с геостратегической напряженностью, климатическим кризисом, глобальным недоверием и негативными эффектами от цифровых технологий, заявил генсек ООН <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреш</a>, выступая на неделе высокого уровня сессии <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>."В перевернутом с ног на голову мире этот зал Генеральной ассамблеи представляет собой странное зрелище. Пандемия COVID-19 до неузнаваемости изменила нашу ежегодную встречу", - сказал Гутерреш.Он напомнил, что в январе выступил перед Генеральной ассамблеей и определил "четырех всадников", "которые ставят под угрозу наше общее будущее"."Первая угроза - это самый высокий за многие годы уровень глобальной геостратегической напряженности. Вторая угроза - это климатический кризис, который угрожает нашему существованию. Третья угроза - это глубокое и растущее глобальное недоверие. Четвертая угроза - это негативные последствия цифровых технологий", - заявил он.Как указал Гутерреш, страны переживают потрясения, и "колеблется и без того непрочный фундамент, на котором стоит наш мир".По его словам, мир одновременно сталкивается с эпохальным кризисом в области здравоохранения, крупнейшим экономическим кризисом и потерей рабочих мест со времен великой депрессии и с новыми опасными угрозами для прав человека."Пандемия COVID-19 вскрыла слабые места нашего мира. Растущее неравенство. Климатическая катастрофа. Увеличение масштабов социального разобщения. Разгул коррупции. Пандемия обострила ситуацию, обусловленную этими факторами несправедливости, нанесла удар по наиболее уязвимым слоям населения и подорвала прогресс, достигнутый за предыдущие десятилетия", - подчеркнул генсек.По его словам, впервые за 30 лет увеличиваются масштабы нищеты, снижаются показатели развития человеческого потенциала."Страдают люди. Наша планета охвачена огнем. Наш мир напряженно пытается справиться с ситуацией, находится в состоянии стресса и нуждается в реальном лидерстве и действиях", - указал он.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577609158.html
https://ria.ru/20200714/1574336922.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155163/22/1551632252_343:0:3072:2047_1400x0_80_0_0_ba33cdd8fac98e9e34f22da49a1bf54c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, антониу гутерреш, генеральная ассамблея оон, оон, в мире

Генсек ООН назвал пандемию COVID-19 "пятым всадником", угрожающим миру

16:24 22.09.2020
716
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ООН, 22 сен – РИА Новости. Пандемия коронавируса стала "пятым всадником", угрожающим современному миру, наряду с геостратегической напряженностью, климатическим кризисом, глобальным недоверием и негативными эффектами от цифровых технологий, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.
"В перевернутом с ног на голову мире этот зал Генеральной ассамблеи представляет собой странное зрелище. Пандемия COVID-19 до неузнаваемости изменила нашу ежегодную встречу", - сказал Гутерреш.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 16:19Распространение нового коронавируса
Генсек ООН предостерег мир от появления "вакцинного национализма"
Он напомнил, что в январе выступил перед Генеральной ассамблеей и определил "четырех всадников", "которые ставят под угрозу наше общее будущее".
"Первая угроза - это самый высокий за многие годы уровень глобальной геостратегической напряженности. Вторая угроза - это климатический кризис, который угрожает нашему существованию. Третья угроза - это глубокое и растущее глобальное недоверие. Четвертая угроза - это негативные последствия цифровых технологий", - заявил он.
"Но пятый всадник скрывался в тени. С января по всему миру скачет "всадник" пандемии COVID-19, который присоединился к четырем другим всадникам и увеличил разрушительную силу каждого из них", - добавил генсек.
Как указал Гутерреш, страны переживают потрясения, и "колеблется и без того непрочный фундамент, на котором стоит наш мир".
По его словам, мир одновременно сталкивается с эпохальным кризисом в области здравоохранения, крупнейшим экономическим кризисом и потерей рабочих мест со времен великой депрессии и с новыми опасными угрозами для прав человека.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.07.2020
14 июля, 15:22Распространение нового коронавируса
Медведев назвал ООН лучшей площадкой для сотрудничества в период пандемии
"Пандемия COVID-19 вскрыла слабые места нашего мира. Растущее неравенство. Климатическая катастрофа. Увеличение масштабов социального разобщения. Разгул коррупции. Пандемия обострила ситуацию, обусловленную этими факторами несправедливости, нанесла удар по наиболее уязвимым слоям населения и подорвала прогресс, достигнутый за предыдущие десятилетия", - подчеркнул генсек.
По его словам, впервые за 30 лет увеличиваются масштабы нищеты, снижаются показатели развития человеческого потенциала.
"Мы отклоняемся от курса, намеченного для достижения целей в области устойчивого развития. Тем временем усилия по нераспространению ядерного оружия сходят на нет, и мы не в состоянии эффективно реагировать на возникающие опасности, в частности, в киберпространстве", - заявил Гутерреш.
"Страдают люди. Наша планета охвачена огнем. Наш мир напряженно пытается справиться с ситуацией, находится в состоянии стресса и нуждается в реальном лидерстве и действиях", - указал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
4111003
Обсудить1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Антониу ГутеррешГенеральная Ассамблея ООНООНВ мире
Рекомендуем
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
Генсек ООН предостерег мир от появления "вакцинного национализма"
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Гутерреш призвал не допустить раскола мира из-за противоречий Китая и США
Философ, богослов и переводчик Сергей Хоружий
Как физик стал богословом: коллеги рассказали о жизни Сергея Хоружия
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Гутерреш анонсировал встречу лидеров о финансировании в эпоху COVID-19
Невеста
Названы причины популярности россиянок у иностранцев
Экс-президент Армении Роберт Кочарян
Суд отклонил просьбу защиты Кочаряна изъять из дела часть доказательств
20 июня 2018. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН призвал за сто дней добиться прекращения огня по всему миру
Сотрудник правоохранительных органов возле автомобиля Infiniti, пострадавшего в ДТП в центре Москвы
У пострадавшей в ДТП с рэпером в Москве оторвалась почка
Президент США Дональд Трамп обращается к Генассамблее ООН. Кадр трансляции обращения
Трамп уверен, что 2021 год будет величайшим в истории
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-подхода
Эрдоган одобрил проведение конференции по Восточному Средиземноморью
Куперовские пары обеспечивают сверхпроводимость в металлах
Ученые открыли новый тип сверхпроводника
Самолет авиакомпании Аэрофлот
Летевший в Москву пассажирский самолет столкнулся с птицами
Последствия ракетного удара Израиля по территории сектора Газа. 13 ноября 2018
Генсек ООН призвал лидеров Израиля и Палестины возобновить переговоры
Москва
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Убийца Джона Леннона Марк Дэвид Чепмен
Убийца Джона Леннона объяснил свое преступление
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники
02:11Президенты Латвии и Литвы затронули на ГА ООН тему Навального
02:11Найдено неожиданное применение арбуза
01:45Акции "Яндекса" обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка
01:45Трамп похвалил себя за шаги против COVID-19
01:30В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:36Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
00:34Источник назвал дату пуска с космодрома Восточный
00:27МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
00:24В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера
00:12Посол РФ объяснил, почему Польша выступает против "Северного потока — 2"
00:07Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
23:57Посол надеется, что Германия продолжит поддерживать "Северный поток — 2"
23:49ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
23:44В России серьезно относятся к инциденту с Навальным, заявил посол
23:37МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора
23:26Акции "Яндекса" резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
23:21Россия надеется получить от Германии образцы анализов Навального
23:18В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
23:18В Москве установится августовская погода
Лента новостейМолния