https://ria.ru/20200922/koronavirus-1577609322.html

Генсек ООН назвал пандемию COVID-19 "пятым всадником", угрожающим миру

Пандемия коронавируса стала "пятым всадником", угрожающим современному миру, наряду с геостратегической напряженностью, климатическим кризисом, глобальным... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T16:24

2020-09-22T16:24

2020-09-22T16:24

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

антониу гутерреш

генеральная ассамблея оон

оон

в мире

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<strong>ООН, 22 сен – РИА Новости.</strong> Пандемия коронавируса стала "пятым всадником", угрожающим современному миру, наряду с геостратегической напряженностью, климатическим кризисом, глобальным недоверием и негативными эффектами от цифровых технологий, заявил генсек ООН <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреш</a>, выступая на неделе высокого уровня сессии <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>."В перевернутом с ног на голову мире этот зал Генеральной ассамблеи представляет собой странное зрелище. Пандемия COVID-19 до неузнаваемости изменила нашу ежегодную встречу", - сказал Гутерреш.Он напомнил, что в январе выступил перед Генеральной ассамблеей и определил "четырех всадников", "которые ставят под угрозу наше общее будущее"."Первая угроза - это самый высокий за многие годы уровень глобальной геостратегической напряженности. Вторая угроза - это климатический кризис, который угрожает нашему существованию. Третья угроза - это глубокое и растущее глобальное недоверие. Четвертая угроза - это негативные последствия цифровых технологий", - заявил он.Как указал Гутерреш, страны переживают потрясения, и "колеблется и без того непрочный фундамент, на котором стоит наш мир".По его словам, мир одновременно сталкивается с эпохальным кризисом в области здравоохранения, крупнейшим экономическим кризисом и потерей рабочих мест со времен великой депрессии и с новыми опасными угрозами для прав человека."Пандемия COVID-19 вскрыла слабые места нашего мира. Растущее неравенство. Климатическая катастрофа. Увеличение масштабов социального разобщения. Разгул коррупции. Пандемия обострила ситуацию, обусловленную этими факторами несправедливости, нанесла удар по наиболее уязвимым слоям населения и подорвала прогресс, достигнутый за предыдущие десятилетия", - подчеркнул генсек.По его словам, впервые за 30 лет увеличиваются масштабы нищеты, снижаются показатели развития человеческого потенциала."Страдают люди. Наша планета охвачена огнем. Наш мир напряженно пытается справиться с ситуацией, находится в состоянии стресса и нуждается в реальном лидерстве и действиях", - указал он.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577609158.html

https://ria.ru/20200714/1574336922.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, антониу гутерреш, генеральная ассамблея оон, оон, в мире