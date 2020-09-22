Вирусолог оценил данные о болезни, дающей иммунитет к коронавирусу
14:51 22.09.2020 (обновлено: 15:32 22.09.2020)
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПрохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии Центра имени Н. Гамалеи, профессор Александр Бутенко оценил данные о том, что у переболевших лихорадкой денге может вырабатываться иммунитет к COVID-19.
По его словам, подобная связь невозможна, поскольку вирусы слишком разные.
"Это противоречит всем положениям иммунологической науки", — сказал специалист в комментарии "Говорит Москва".
Он указал на то, что между представителями этих двух семейств нет антигенных связей, которые могут определять перекрестные иммунологические реакции и обеспечивать защиту.
Также Бутенко подчеркнул, что есть доказательства, опровергающие наличие специфического иммунитета. Он отметил, что в Латинской Америке проводили анализ заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения тех регионов, где активно циркулирует вирус денге.
"Как мы видим, сейчас интенсивность эпидемического процесса в Бразилии наивысшая среди других стран, поэтому активная циркуляция вируса денге никак не препятствует этому", — заключил специалист.
Ранее американский ученый Мигель Николелис предположил, что у переболевших лихорадкой денге может вырабатываться определенный иммунитет к COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.