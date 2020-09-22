https://ria.ru/20200922/koronavirus-1577602676.html

Вирусолог оценил данные о болезни, дающей иммунитет к коронавирусу

Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии Центра имени Н. Гамалеи, профессор Александр Бутенко оценил данные о том, что у переболевших лихорадкой... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T14:51

2020-09-22T14:51

2020-09-22T15:32

распространение нового коронавируса

александр бутенко

коронавирус covid-19

латинская америка

здоровье - общество

бразилия

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии Центра имени Н. Гамалеи, профессор Александр Бутенко оценил данные о том, что у переболевших лихорадкой денге может вырабатываться иммунитет к COVID-19.По его словам, подобная связь невозможна, поскольку вирусы слишком разные.Он указал на то, что между представителями этих двух семейств нет антигенных связей, которые могут определять перекрестные иммунологические реакции и обеспечивать защиту.Также <a href="http://ria.ru/person_AndrejjButenko/" target="_blank" data-auto="true">Бутенко</a> подчеркнул, что есть доказательства, опровергающие наличие специфического иммунитета. Он отметил, что в <a href="http://ria.ru/location_Latinskaja_Amerika/" target="_blank" data-auto="true">Латинской Америке</a> проводили анализ заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения тех регионов, где активно циркулирует вирус денге.Ранее американский ученый Мигель Николелис предположил, что у переболевших лихорадкой денге может вырабатываться определенный иммунитет к COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200922/koronavirus-1577596120.html

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латинская америка

бразилия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бутенко , коронавирус covid-19, латинская америка, здоровье - общество, бразилия