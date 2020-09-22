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Вирусолог оценил данные о болезни, дающей иммунитет к коронавирусу
Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии Центра имени Н. Гамалеи, профессор Александр Бутенко оценил данные о том, что у переболевших лихорадкой... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T14:51
2020-09-22T15:32
распространение нового коронавируса
александр бутенко
коронавирус covid-19
латинская америка
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии Центра имени Н. Гамалеи, профессор Александр Бутенко оценил данные о том, что у переболевших лихорадкой денге может вырабатываться иммунитет к COVID-19.По его словам, подобная связь невозможна, поскольку вирусы слишком разные.Он указал на то, что между представителями этих двух семейств нет антигенных связей, которые могут определять перекрестные иммунологические реакции и обеспечивать защиту.Также <a href="http://ria.ru/person_AndrejjButenko/" target="_blank" data-auto="true">Бутенко</a> подчеркнул, что есть доказательства, опровергающие наличие специфического иммунитета. Он отметил, что в <a href="http://ria.ru/location_Latinskaja_Amerika/" target="_blank" data-auto="true">Латинской Америке</a> проводили анализ заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения тех регионов, где активно циркулирует вирус денге.Ранее американский ученый Мигель Николелис предположил, что у переболевших лихорадкой денге может вырабатываться определенный иммунитет к COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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александр бутенко , коронавирус covid-19, латинская америка, здоровье - общество, бразилия

Вирусолог оценил данные о болезни, дающей иммунитет к коронавирусу

14:51 22.09.2020 (обновлено: 15:32 22.09.2020)
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПрохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Мигель Кандела
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии Центра имени Н. Гамалеи, профессор Александр Бутенко оценил данные о том, что у переболевших лихорадкой денге может вырабатываться иммунитет к COVID-19.
По его словам, подобная связь невозможна, поскольку вирусы слишком разные.

"Это противоречит всем положениям иммунологической науки", — сказал специалист в комментарии "Говорит Москва".

Он указал на то, что между представителями этих двух семейств нет антигенных связей, которые могут определять перекрестные иммунологические реакции и обеспечивать защиту.
Также Бутенко подчеркнул, что есть доказательства, опровергающие наличие специфического иммунитета. Он отметил, что в Латинской Америке проводили анализ заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения тех регионов, где активно циркулирует вирус денге.

"Как мы видим, сейчас интенсивность эпидемического процесса в Бразилии наивысшая среди других стран, поэтому активная циркуляция вируса денге никак не препятствует этому", — заключил специалист.

Ранее американский ученый Мигель Николелис предположил, что у переболевших лихорадкой денге может вырабатываться определенный иммунитет к COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Леонид Рошаль - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
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Распространение нового коронавирусаАлександр БутенкоКоронавирус COVID-19Латинская АмерикаЗдоровье - ОбществоБразилия
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