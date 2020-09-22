https://ria.ru/20200922/koronavirus-1577597650.html
В США выявили более 52 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось более чем на 52 тысячи, сообщает университет Джонса Хопкинса,... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T13:45
2020-09-22T13:45
2020-09-22T13:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев заражения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> нового типа в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за последние сутки увеличилось более чем на 52 тысячи, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах зафиксировали 52 070 новых случаев COVID-19 и 356 летальных исходов среди пациентов с подтверждённым заболеванием.Днем ранее эти показатели составляли 38 978 и 230 соответственно.По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время медики выявили в США более 6,8 миллиона случаев заражения коронавирусом и 199 886 летальных исходов. Выздоровели после заражения более 2,6 миллиона человек.Во всем мире, сообщает университет, было выявлено свыше 31 миллиона случаев заражения и более 965 тысяч летальных исходов из-за COVID-19, излечились более 21 миллиона человек.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
сша
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом
нового типа в США
за последние сутки увеличилось более чем на 52 тысячи, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах зафиксировали 52 070 новых случаев COVID-19 и 356 летальных исходов среди пациентов с подтверждённым заболеванием.
Днем ранее эти показатели составляли 38 978 и 230 соответственно.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время медики выявили в США более 6,8 миллиона случаев заражения коронавирусом и 199 886 летальных исходов. Выздоровели после заражения более 2,6 миллиона человек.
Во всем мире, сообщает университет, было выявлено свыше 31 миллиона случаев заражения и более 965 тысяч летальных исходов из-за COVID-19, излечились более 21 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.