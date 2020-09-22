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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200922/koronavirus-1577596120.html
Рошаль оценил риск обострения ситуации с коронавирусом в России
Обострение ситуации с COVID-19, как это сейчас происходит в других странах, может быть и в России, но пока этого нет, заявил президент союза медицинского... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T13:21
2020-09-22T13:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
национальная медицинская палата
леонид рошаль
москва
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Обострение ситуации с COVID-19, как это сейчас происходит в других странах, может быть и в России, но пока этого нет, заявил президент союза медицинского сообщества "<a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnaja_medicinskaja_palata/" target="_blank" data-auto="true">Национальная медицинская палата</a>" доктор <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Roshal/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Рошаль</a>."Посмотрите, что сейчас происходит: значительное повышение не только инфицированных, заболевших, находящихся в реанимации, и (на) ИВЛ во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> вновь, в <a href="http://ria.ru/location_England/" target="_blank" data-auto="true">Англии</a>, в <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a>, снова кошмар в <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиле</a>... Я говорю, что не исключено, что и к нам может это прийти. Сейчас нет, но все может быть, и мы должны быть готовы", - сказал Рошаль на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Ранее сообщалось, что число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 6215 – до 1 115 810. Наибольшее число новых случаев зафиксировано в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 980, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> - 211, <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> – 181. За сутки в России умерли 160 человек с COVID-19, 5 976 человек выписаны после лечения, за все время выздоровели 917 949 человек.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, национальная медицинская палата, леонид рошаль, москва, испания, общество

Рошаль оценил риск обострения ситуации с коронавирусом в России

13:21 22.09.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛеонид Рошаль
Леонид Рошаль - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Обострение ситуации с COVID-19, как это сейчас происходит в других странах, может быть и в России, но пока этого нет, заявил президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль.
"Посмотрите, что сейчас происходит: значительное повышение не только инфицированных, заболевших, находящихся в реанимации, и (на) ИВЛ во Франции вновь, в Англии, в Испании, снова кошмар в Израиле... Я говорю, что не исключено, что и к нам может это прийти. Сейчас нет, но все может быть, и мы должны быть готовы", - сказал Рошаль на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Ранее сообщалось, что число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 6215 – до 1 115 810. Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве - 980, Санкт-Петербурге - 211, Ростовской области – 181. За сутки в России умерли 160 человек с COVID-19, 5 976 человек выписаны после лечения, за все время выздоровели 917 949 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоНациональная медицинская палатаЛеонид РошальМоскваИспанияОбщество
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