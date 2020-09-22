https://ria.ru/20200922/koronavirus-1577596120.html

Рошаль оценил риск обострения ситуации с коронавирусом в России

Обострение ситуации с COVID-19, как это сейчас происходит в других странах, может быть и в России, но пока этого нет, заявил президент союза медицинского... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T13:21

2020-09-22T13:21

2020-09-22T13:21

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

национальная медицинская палата

леонид рошаль

москва

испания

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Обострение ситуации с COVID-19, как это сейчас происходит в других странах, может быть и в России, но пока этого нет, заявил президент союза медицинского сообщества "<a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnaja_medicinskaja_palata/" target="_blank" data-auto="true">Национальная медицинская палата</a>" доктор <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Roshal/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Рошаль</a>."Посмотрите, что сейчас происходит: значительное повышение не только инфицированных, заболевших, находящихся в реанимации, и (на) ИВЛ во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> вновь, в <a href="http://ria.ru/location_England/" target="_blank" data-auto="true">Англии</a>, в <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a>, снова кошмар в <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиле</a>... Я говорю, что не исключено, что и к нам может это прийти. Сейчас нет, но все может быть, и мы должны быть готовы", - сказал Рошаль на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Ранее сообщалось, что число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 6215 – до 1 115 810. Наибольшее число новых случаев зафиксировано в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 980, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> - 211, <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> – 181. За сутки в России умерли 160 человек с COVID-19, 5 976 человек выписаны после лечения, за все время выздоровели 917 949 человек.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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