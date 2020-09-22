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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200922/koronavirus-1577595096.html
В центре Гамалеи призвали людей старше 80 лет прививаться от COVID-19
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург считает, что людям старше 80 лет стоит прививаться вакциной от коронавируса. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T13:06
2020-09-22T13:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
национальная медицинская палата
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Директор центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a> считает, что людям старше 80 лет стоит прививаться вакциной от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>."Александр Леонидович, я могу озвучить тот вопрос, который я вам задал, и ваш ответ? Я спросил, а что делать за 80 и дальше, если там по инструкции пишут, что только до 60 лет и получил ответ: прививайтесь. Правильно?" - рассказал на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня" президент союза медицинского сообщества "<a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnaja_medicinskaja_palata/" target="_blank" data-auto="true">Национальная медицинская палата</a>" доктор <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Roshal/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Рошаль</a>."Правильно совершенно", - подтвердил Гинцбург.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, национальная медицинская палата, леонид рошаль, общество

В центре Гамалеи призвали людей старше 80 лет прививаться от COVID-19

13:06 22.09.2020
546
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация против COVID-19
Вакцинация против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург считает, что людям старше 80 лет стоит прививаться вакциной от коронавируса.
"Александр Леонидович, я могу озвучить тот вопрос, который я вам задал, и ваш ответ? Я спросил, а что делать за 80 и дальше, если там по инструкции пишут, что только до 60 лет и получил ответ: прививайтесь. Правильно?" - рассказал на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня" президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль.
"Правильно совершенно", - подтвердил Гинцбург.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
871049
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургКоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоНациональная медицинская палатаЛеонид РошальОбщество
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