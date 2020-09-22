https://ria.ru/20200922/koronavirus-1577595096.html

В центре Гамалеи призвали людей старше 80 лет прививаться от COVID-19

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург считает, что людям старше 80 лет стоит прививаться вакциной от коронавируса. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T13:06

2020-09-22T13:06

2020-09-22T13:06

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

национальная медицинская палата

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Директор центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a> считает, что людям старше 80 лет стоит прививаться вакциной от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>."Александр Леонидович, я могу озвучить тот вопрос, который я вам задал, и ваш ответ? Я спросил, а что делать за 80 и дальше, если там по инструкции пишут, что только до 60 лет и получил ответ: прививайтесь. Правильно?" - рассказал на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня" президент союза медицинского сообщества "<a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnaja_medicinskaja_palata/" target="_blank" data-auto="true">Национальная медицинская палата</a>" доктор <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Roshal/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Рошаль</a>."Правильно совершенно", - подтвердил Гинцбург.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, национальная медицинская палата, леонид рошаль, общество