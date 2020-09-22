https://ria.ru/20200922/koronavirus-1577594906.html

Построен сценарий распространения COVID-19 на ближайшие пять лет

Американские ученые разработали несколько сценариев развития эпидемии нового коронавируса на пять лет вперед. Они считают, что сдержать ее может только... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T13:08

2020-09-22T13:08

2020-09-22T13:51

риа наука

коронавирус covid-19

здоровье

принстонский университет

сша

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Американские ученые разработали несколько сценариев развития эпидемии нового коронавируса на пять лет вперед. Они считают, что сдержать ее может только формирование коллективного иммунитета. Результаты исследования <a href="https://science.sciencemag.org/content/early/2020/09/18/science.abd7343" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Science.Используя простые эпидемиологические модели, авторы оценили масштабы и сроки будущих эпизодов COVID-19 в ближайшие годы. Исследователи из Принстонского университета рассмотрели различные сценарии — в зависимости от эффективности и продолжительности иммунного ответа на SARS-CoV-2, а также возможной реакции вируса на вакцины и нефармацевтические меры — закрытие предприятий и школ, ограничения передвижения или полную изоляцию.Авторы старались учесть в своих построениях все, что известно на сегодняшний день о природе инфекции, возможной степени ее тяжести, особенностях первичного и вторичного заражения, а также уровнях приобретенных иммунных ответов после естественной инфекции или вакцинирования.Результаты показали, что ключевой фактор в формировании будущей траектории глобальной пандемии коронавируса — сила и устойчивость естественного и, особенно индуцированного вакцинами, иммунитета. По мнению исследователей, вакцина, формирующая сильный и долгосрочный иммунный ответ, может существенным образом ограничить в будущем распространение инфекции."Большая часть обсуждений, связанных с развитием COVID-19 до этого была сосредоточена на последствиях сезонных и нефармацевтических мер, таких как ношение масок и физическое дистанцирование, — приводятся в пресс-релизе Принстонского университета слова первого автора статьи Чади Саад-Роя (Chadi Saad-Roy) из Принстонского института интегративной геномики Льюиса-Сиглера. — В краткосрочной перспективе и во время активной фазы пандемии эти меры — ключевые, определяющие бремя заболевания. Однако, по мере того, как мы смотрим в будущее, важнейшим фактором становится иммунитет".Такие факторы, как возраст и наличие осложняющих хронических заболеваний, также в перспективе не будут играть решающей роли, равно как и частота случаев сверхраспространения."В конечном счете, мы пока не знаем, какими будут сила или продолжительность естественного иммунитета к SARS-CoV-2 или потенциальной вакцины, — отмечает еще один автор исследования Кэролайн Вагнер (Caroline Wagner), доцент кафедры биоинженерии из Университета Макгилла в <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канаде</a>, работавшая до этого в Принстонском университете. — Важнейшие вопросы, на которые надо найти ответы: возможно ли повторное заражение и способен ли иммунный ответ человека остановить передачу инфекции другим. Все это повлияет на динамику будущих вспышек".Если иммунитет будет в целом слабым или он будет только временно защищать от повторного заражения, то, по мнению авторов, в среднесрочной перспективе можно ожидать более крупных и частых вспышек. Характер иммунного ответа также влияет на клинические исходы и количество тяжелых случаев.Результаты показали, что во всех сценариях вакцина, вызывающая сильный иммунный ответ, способна существенно снизить количество случаев COVID-19 в будущем. Авторы отмечают, что даже вакцина, которая обеспечивает лишь частичную защиту, в случае широкого применения может заметно снизить распространение заболевания.

https://ria.ru/20200916/koronavirusy-1577326276.html

https://ria.ru/20200918/antitela-1577445938.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье, принстонский университет, сша