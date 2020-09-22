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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200922/koronavirus-1577585407.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском административных округах, наименьший темп (0,2%) - в Чечне, Подмосковье, Смоленской области, сообщили... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T10:39
2020-09-22T10:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чувашская республика (чувашия)
московская область (подмосковье)
смоленская область
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском административных округах, наименьший темп (0,2%) - в Чечне, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>, <a href="http://ria.ru/location_Smolenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Смоленской области</a>, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%, 2. Московская область, Смоленская область, Чеченская Республика - 0,2%, 3. <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужская область</a>, <a href="http://ria.ru/location_CHuvashija/" target="_blank" data-auto="true">Чувашская Республика</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульская область</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank" data-auto="true">Республика Татарстан</a> - 0,3%", - говорится в сообщении.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
чувашская республика (чувашия)
московская область (подмосковье)
смоленская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чувашская республика (чувашия), московская область (подмосковье), смоленская область

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

10:39 22.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТесты на антитела к COVID-19
Тесты на антитела к COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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Тесты на антитела к COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском административных округах, наименьший темп (0,2%) - в Чечне, Подмосковье, Смоленской области, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%, 2. Московская область, Смоленская область, Чеченская Республика - 0,2%, 3. Калужская область, Чувашская Республика, Тульская область, Республика Татарстан - 0,3%", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чувашская Республика (Чувашия)Московская область (Подмосковье)Смоленская область
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