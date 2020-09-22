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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200922/koronavirus-1577585160.html
В Москве выявили 980 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев коронавируса зафиксировано в Москве - 980, Санкт-Петербурге - 211, Ростовской области - 181, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T10:35
2020-09-22T10:35
распространение нового коронавируса
здоровье - общество
москва
смоленская область
еврейская автономная область
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> зафиксировано в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 980, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> - 211, <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> - 181, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 980, 2. Санкт-Петербург 211, 3. Ростовская область 181", - говорится в сообщении.Наименьшее число случаев за сутки в <a href="http://ria.ru/location_Evrejjskaja_avtonomnaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Еврейской автономной области</a> - 15, <a href="http://ria.ru/location_Smolenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Смоленской области</a> - 12, Чечне - четыре.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
москва
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здоровье - общество, москва, смоленская область, еврейская автономная область, общество

В Москве выявили 980 новых случаев заражения коронавирусом

10:35 22.09.2020
3158
© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев коронавируса зафиксировано в Москве - 980, Санкт-Петербурге - 211, Ростовской области - 181, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва 980, 2. Санкт-Петербург 211, 3. Ростовская область 181", - говорится в сообщении.
Наименьшее число случаев за сутки в Еврейской автономной области - 15, Смоленской области - 12, Чечне - четыре.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
020820
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоМоскваСмоленская областьЕврейская автономная областьОбщество
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