Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200922/koronavirus-1577585133.html
В России за сутки выписали 5 976 переболевших COVID-19
За сутки 5 976 человек в России выписаны после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 917 949 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T10:35
2020-09-22T10:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574315620_0:47:3103:1792_1400x0_80_0_0_49db9687bdd50f12088caa0ca5b67fff.jpg
<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> За сутки 5 976 человек в России выписаны после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 917 949 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 976 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 917 949", - говорится в сообщении.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574315620_255:0:2986:2048_1400x0_80_0_0_a187afea1872d35ecb47ef5f3b78f732.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России за сутки выписали 5 976 переболевших COVID-19

10:35 22.09.2020
167
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи во время обхода
Врачи во время обхода - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. За сутки 5 976 человек в России выписаны после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 917 949 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 976 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 917 949", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
320001
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Рекомендуем
Машина скорой помощи
В России за сутки умерли 160 пациентов с коронавирусом
Врач скорой помощи
В Москве выявили 980 новых случаев заражения коронавирусом
Вид на Буэнос-Айрес
Власти Аргентины планируют возвращать туристам половину стоимости путевки
Тесты на антитела к COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Врач и пациенты в реанимации
В России за сутки выявили 6215 случаев заражения коронавирусом
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин распорядился о допфинансировании выплат на третьего ребенка
Место ДТП в Хабаровском крае
Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Хабаровском крае
Влияние коронавируса на лимфоциты
Reuters сообщил об иммунитете к COVID-19 у переболевших лихорадкой денге
Американский кинооператор Майкл Чэпмен
Умер кинооператор Майкл Чэпмен, известный работами со Скорсезе
Мужчина набирает воду из колонки
На Урале проигравший выборы депутат отключил от электричества водоколонку
Жаклин Сталлоне
Умерла мать Сильвестра Сталлоне
Кадр из сериала Александровский сад
Опубликованы кадры с места гибели актера Дмитрия Жулина
Многоцелевой истребитель Су-30СМ
В Тверской области разбился истребитель Су-30
Вид на Симферопольское водохранилище
Геоэколог рассказала, как можно преодолеть дефицит воды в Крыму
Консервированные овощи
Роспотребнадзор предупредил об опасности домашних консервов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники
02:11Президенты Латвии и Литвы затронули на ГА ООН тему Навального
02:11Найдено неожиданное применение арбуза
01:45Акции "Яндекса" обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка
01:45Трамп похвалил себя за шаги против COVID-19
01:30В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:36Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
00:34Источник назвал дату пуска с космодрома Восточный
00:27МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
00:24В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера
00:12Посол РФ объяснил, почему Польша выступает против "Северного потока — 2"
00:07Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
23:57Посол надеется, что Германия продолжит поддерживать "Северный поток — 2"
23:49ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
23:44В России серьезно относятся к инциденту с Навальным, заявил посол
23:37МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора
23:26Акции "Яндекса" резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
23:21Россия надеется получить от Германии образцы анализов Навального
23:18В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
23:18В Москве установится августовская погода
Лента новостейМолния