https://ria.ru/20200922/koronavirus-1577585133.html
В России за сутки выписали 5 976 переболевших COVID-19
За сутки 5 976 человек в России выписаны после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 917 949 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T10:35
2020-09-22T10:35
2020-09-22T10:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> За сутки 5 976 человек в России выписаны после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 917 949 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 976 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 917 949", - говорится в сообщении.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество