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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200922/koronavirus-1577584887.html
В России за сутки умерли 160 пациентов с коронавирусом
За сутки в России умерли 160 человек с COVID-19, за все время - 19 649, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T10:33
2020-09-22T10:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России умерли 160 человек с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, за все время - 19 649, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 160 летальных случаев... За весь период по России умерло 19 649 человек", - говорится в сообщении.В частности, 25 человек умерли в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, 15 - в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, санкт-петербург, общество

В России за сутки умерли 160 пациентов с коронавирусом

10:33 22.09.2020
363
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. За сутки в России умерли 160 человек с COVID-19, за все время - 19 649, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 160 летальных случаев... За весь период по России умерло 19 649 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 25 человек умерли в Санкт-Петербурге, 15 - в Москве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
030512
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваСанкт-ПетербургОбщество
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