https://ria.ru/20200922/koronavirus-1577584708.html
В России за сутки выявили 6215 случаев заражения коронавирусом
В 83 российских регионах за сутки зарегистрировали 6215 случаев COVID-19, умерли 160 человек, выписались 5976, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T10:31
2020-09-22T10:31
2020-09-22T11:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости</strong>. В 83 российских регионах за сутки зарегистрировали 6215 случаев COVID-19, умерли 160 человек, выписались 5976, сообщили в оперативном штабе.Темп прироста по стране составляет 0,6%, у четверти болезнь протекает без симптомов. Больше всего новых пациентов в Москве (980), Санкт-Петербурге (211) и Ростовской области (181); меньше всего — в Еврейской автономной области (15), Смоленской области (12) и Чечне (четыре). В Ненецком автономном округе и на Чукотке новые случаи не зафиксированы.Накануне сообщалось о 6196 заболевших. Всего с начала эпидемии в России выявили 1 115 810 инфицированных. Погибли более 19,6 тысячи человек, почти 918 тысяч вылечились.Во всем мире, по подсчетам <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a>, число заболевших COVID-19 превысило 30,9 миллиона, как минимум 959 тысяч из них скончались. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенные Штаты Америки</a>, Индия и Бразилия. Россия остается на четвертой строчке, за ней следуют Перу, Колумбия, Мексика, ЮАР, Испания, Аргентина, Франция, Чили, Иран и Великобритания.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200922/immunitet-1577583235.html
15
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В 83 российских регионах за сутки зарегистрировали 6215 случаев COVID-19, умерли 160 человек, выписались 5976, сообщили в оперативном штабе.
Темп прироста по стране составляет 0,6%, у четверти болезнь протекает без симптомов.
Больше всего новых пациентов в Москве (980), Санкт-Петербурге (211) и Ростовской области (181); меньше всего — в Еврейской автономной области (15), Смоленской области (12) и Чечне (четыре). В Ненецком автономном округе и на Чукотке новые случаи не зафиксированы.
Накануне сообщалось о 6196 заболевших. Всего с начала эпидемии в России выявили 1 115 810 инфицированных. Погибли более 19,6 тысячи человек, почти 918 тысяч вылечились.
Во всем мире, по подсчетам ВОЗ
, число заболевших COVID-19 превысило 30,9 миллиона, как минимум 959 тысяч из них скончались. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки
, Индия и Бразилия.
Россия остается на четвертой строчке, за ней следуют Перу, Колумбия, Мексика, ЮАР, Испания, Аргентина, Франция, Чили, Иран и Великобритания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.