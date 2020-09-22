Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200922/konservy-1577582937.html
Роспотребнадзор предупредил об опасности домашних консервов
Роспотребнадзор предупредил россиян, что домашние консервы могут стать причиной опасного заболевания - ботулизма. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T09:50
2020-09-22T09:50
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152872/04/1528720414_0:0:2992:1682_1400x0_80_0_0_2da663464f396d078e39d9b23e77fd4d.jpg
<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> предупредил россиян, что домашние консервы могут стать причиной опасного заболевания - ботулизма."В период активной заготовки домашних консервов и продуктов на зиму Роспотребнадзор напоминает, что ботулизм – тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему, и при несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом", - сообщается на сайте ведомства.По информации Роспотребнадзора, в среднем каждый год от ботулизма страдают около 200 человек. В первом полугодии 2020 года от ботулизма пострадали 60 человек, из них шесть с летальным исходом (10%).Ведомство напомнило, что возбудители ботулизма живут только при отсутствии доступа кислорода. Именно поэтому ботулизмом часто заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства. При этом внешний вид, вкус и запах продуктов не изменяется, однако иногда может отмечаться вздутие консервных банок.Роспотребнадзор порекомендовал хранить домашние консервы только в холодильнике или в погребе, перед употреблением прокипятить, а также немедленно обращаться к врачу, если после употребления консервов или копченой продукции возникает плохое самочувствие.
https://ria.ru/20191230/1563003881.html
Сколько Роспотребу лет? Сколько люди занимаются заготовками?Думаю вопрос исчерпан.Лучше пусть за магазинными консервами следят.
22
Домашние консервы, предупредили россиян, что Роспотребнадзор страдает дебилизмом.
13
9
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152872/04/1528720414_108:0:2839:2048_1400x0_80_0_0_1c3722c4cb4f71d1dc5f40fc8442fddb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор предупредил об опасности домашних консервов

09:50 22.09.2020
13221
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКонсервированные овощи
Консервированные овощи - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил россиян, что домашние консервы могут стать причиной опасного заболевания - ботулизма.
"В период активной заготовки домашних консервов и продуктов на зиму Роспотребнадзор напоминает, что ботулизм – тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему, и при несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом", - сообщается на сайте ведомства.
По информации Роспотребнадзора, в среднем каждый год от ботулизма страдают около 200 человек. В первом полугодии 2020 года от ботулизма пострадали 60 человек, из них шесть с летальным исходом (10%).
Ведомство напомнило, что возбудители ботулизма живут только при отсутствии доступа кислорода. Именно поэтому ботулизмом часто заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства. При этом внешний вид, вкус и запах продуктов не изменяется, однако иногда может отмечаться вздутие консервных банок.
Роспотребнадзор порекомендовал хранить домашние консервы только в холодильнике или в погребе, перед употреблением прокипятить, а также немедленно обращаться к врачу, если после употребления консервов или копченой продукции возникает плохое самочувствие.
Отдел с рыбными консервами в супермаркете - РИА Новости, 1920, 30.12.2019
30 декабря 2019, 08:27Новый год—2020
Роскачество рассказало, какие рыбные консервы нельзя есть
161331369
Обсудить9
Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
Сколько Роспотребу лет? Сколько люди занимаются заготовками?Думаю вопрос исчерпан.Лучше пусть за магазинными консервами следят.
22 сентября, 09:55
Вениамин ШабалинВениамин Шабалин
2100001
Домашние консервы, предупредили россиян, что Роспотребнадзор страдает дебилизмом.
22 сентября, 11:25
Анатолий БороздинАнатолий Бороздин
1030000
Рекомендуем
Расстроенная девушка
"Лечение" депрессии алкоголем признали вдвойне опасным
Волонтеры Иркутского отделения ИРВЦ оказали помощь в проведении дня города
Землетрясение ощущалось в 392 населенных пунктах Приангарья и Бурятии
Кадр из сериала Александровский сад
Звезда российских сериалов погиб в ДТП
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В СВР объяснили важность закрытия "Северного потока — 2" для США
Влияние коронавируса на лимфоциты
Reuters сообщил об иммунитете к COVID-19 у переболевших лихорадкой денге
Врач
Названы симптомы, требующие срочного обследования у онколога
Монеты номиналом один рубль, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах
Свежая еда / Мюсли
Названы самые опасные для завтрака продукты
Девушка снимает наличные в банкомате на улице Москвы
Российские банки будут зачислять зарплаты по номеру телефона
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 на площадке в порту Мукран, Германия
Эксперт рассказал, когда решится судьба "Северного потока — 2"
Кадр из сериала Александровский сад
Опубликованы кадры с места гибели актера Дмитрия Жулина
Сквер у Новодевичьих прудов в Москве осенью
Москвичам пообещали продолжительное бабье лето
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Минобороны подало иск к подмосковному производителю ракет
Переход с аналогового на цифровое телевещание
Раскрыт новый способ мошенничества
Вид на Симферопольское водохранилище
Геоэколог рассказала, как можно преодолеть дефицит воды в Крыму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники
02:11Президенты Латвии и Литвы затронули на ГА ООН тему Навального
02:11Найдено неожиданное применение арбуза
01:45Акции "Яндекса" обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка
01:45Трамп похвалил себя за шаги против COVID-19
01:30В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:36Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
00:34Источник назвал дату пуска с космодрома Восточный
00:27МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
00:24В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера
00:12Посол РФ объяснил, почему Польша выступает против "Северного потока — 2"
00:07Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
23:57Посол надеется, что Германия продолжит поддерживать "Северный поток — 2"
23:49ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
23:44В России серьезно относятся к инциденту с Навальным, заявил посол
23:37МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора
23:26Акции "Яндекса" резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
23:21Россия надеется получить от Германии образцы анализов Навального
23:18В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
23:18В Москве установится августовская погода
Лента новостейМолния