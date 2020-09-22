https://ria.ru/20200922/konservy-1577582937.html
Роспотребнадзор предупредил об опасности домашних консервов
Роспотребнадзор предупредил россиян, что домашние консервы могут стать причиной опасного заболевания - ботулизма. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T09:50
2020-09-22T09:50
2020-09-22T09:50
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> предупредил россиян, что домашние консервы могут стать причиной опасного заболевания - ботулизма."В период активной заготовки домашних консервов и продуктов на зиму Роспотребнадзор напоминает, что ботулизм – тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему, и при несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом", - сообщается на сайте ведомства.По информации Роспотребнадзора, в среднем каждый год от ботулизма страдают около 200 человек. В первом полугодии 2020 года от ботулизма пострадали 60 человек, из них шесть с летальным исходом (10%).Ведомство напомнило, что возбудители ботулизма живут только при отсутствии доступа кислорода. Именно поэтому ботулизмом часто заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства. При этом внешний вид, вкус и запах продуктов не изменяется, однако иногда может отмечаться вздутие консервных банок.Роспотребнадзор порекомендовал хранить домашние консервы только в холодильнике или в погребе, перед употреблением прокипятить, а также немедленно обращаться к врачу, если после употребления консервов или копченой продукции возникает плохое самочувствие.
https://ria.ru/20191230/1563003881.html
Вениамин Шабалин
Сколько Роспотребу лет? Сколько люди занимаются заготовками?Думаю вопрос исчерпан.Лучше пусть за магазинными консервами следят.
22
Анатолий Бороздин
Домашние консервы, предупредили россиян, что Роспотребнадзор страдает дебилизмом.
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9
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор
предупредил россиян, что домашние консервы могут стать причиной опасного заболевания - ботулизма.
"В период активной заготовки домашних консервов и продуктов на зиму Роспотребнадзор напоминает, что ботулизм – тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему, и при несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом", - сообщается на сайте ведомства.
По информации Роспотребнадзора, в среднем каждый год от ботулизма страдают около 200 человек. В первом полугодии 2020 года от ботулизма пострадали 60 человек, из них шесть с летальным исходом (10%).
Ведомство напомнило, что возбудители ботулизма живут только при отсутствии доступа кислорода. Именно поэтому ботулизмом часто заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства. При этом внешний вид, вкус и запах продуктов не изменяется, однако иногда может отмечаться вздутие консервных банок.
Роспотребнадзор порекомендовал хранить домашние консервы только в холодильнике или в погребе, перед употреблением прокипятить, а также немедленно обращаться к врачу, если после употребления консервов или копченой продукции возникает плохое самочувствие.