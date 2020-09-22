https://ria.ru/20200922/kollaps-1577628845.html

Украине предрекли коллапс из-за коронавируса

Если украинские власти не решат вопрос с нехваткой мест в медучреждениях для больных коронавирусом, то страну ждет коллапс, заявил порталу "Обозреватель"... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T22:36

2020-09-22T22:36

2020-09-23T00:06

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>Если украинские власти не решат вопрос с нехваткой мест в медучреждениях для больных <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавирусом</a>, то страну ждет коллапс, <a href="https://www.obozrevatel.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">заявил</a> порталу "Обозреватель" врач-эпидемиолог Андрей Александрин.По его словам, в худшем случае <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> может столкнуться с проблемами, которые испытывала <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италия</a> в самые страшные моменты эпидемии.Как считает Александрин, важно "переходить от количественных показателей к качественным". Так, необходимо не только создать коечный фонд, но и приспособить больницы для работы с тяжелыми пациентами: обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты, провести в палаты кислород, подключить аппараты ИВЛ и оксигинаторы и так далее.Эпидемиолог отметил, что украинские врачи не справляются с возросшей нагрузкой и увольняются, так как не могут работать "за нищенские зарплаты"."Врачи не железные, это люди. У них тоже есть свои физические возможности. И из-за того темпа, в котором они работают, на сегодняшний день мы видим огромный отток", — сказал он.Александрин указал, что эпидемия COVID-19 вскрыла не только проблемы в украинской системе здравоохранения, но и "в жизнедеятельности государства".Собедеседник портала подчеркнул, что социально значимые объекты — детские сады, школы, лечебные учреждения — так и не обеспечены эффективной вентиляцией. Это значит, что они уязвимы перед коронавирусной инфекцией, которая передается в том числе воздушно-капельным путем, напомнил он."Пока мы не научимся следить за кратностью воздухообмена, за температурным режимом, за влажностью воздуха в закрытых помещениях, все эти выделения миллиардов гривен, непонятные закупки средств индивидуальной защиты будут просто уходить в никуда", — цитирует его "Обозреватель".Эпидемиолог констатировал, что в таких условиях страна не готова к новому учебному году.Врач подчеркнул, что государству важно донести до населения всю важность мер по борьбе с коронавирусом, а также создать условия для их выполнения."Как мы видим даже на примере Киева, <…> в любой час пик, каждое утро и вечер переполненные маршрутки с закрытыми окнами. Мы видим, что люди, к сожалению, вынуждены пользоваться общественным транспортом, который является местом огромного риска инфицирования и распространения вируса", — заявил Александрин.Медик назвал эпидемию коронавируса социальной проблемой, ответственность за решение которой должен нести не только украинский министр здравоохранения, но и офис президента, премьер-министр страны и другие представители власти.За прошедшие сутки число случаев COVID-19 на Украине возросло на 2884, скончались еще 59 человек. С начала пандемии в стране зарегистрировали 181 237 заболевших, умерли 3642 пациента, 79 901 выздоровел.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200921/ukraina-1577526527.html

Арсений Новиков Коллапс для Украины, естественное состояние..... 26

Сергей Смирнов На Украине щас вообще трындец с коронавирусом, зайдите на worldometers и посмотрите графики, это вообще ужас. Особенно в сравнении с Белоруссией разница в глаза бросается. В Белоруссии 3 месяца поболели и начиная с августа гуляют, а на Украине как с апреля пошло так всё только хуже и хуже. 24

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украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, украина, в мире