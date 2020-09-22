https://ria.ru/20200922/kocharyan-1577609815.html

Суд отклонил просьбу защиты Кочаряна изъять из дела часть доказательств

Суд в Ереване отклонил во вторник ходатайство защиты экс-президента Армении Роберта Кочаряна, попросившей изъять из материалов уголовного дела доказательства,... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T16:31

2020-09-22T16:31

2020-09-22T16:31

юрий хачатуров

одкб

сейран оганян

роберт кочарян

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155262/36/1552623652_0:6:881:502_1400x0_80_0_0_90f4c15c308163897940407dc686497d.jpg

<strong>ЕРЕВАН, 22 сен – РИА Новости.</strong> Суд в Ереване отклонил во вторник ходатайство защиты экс-президента Армении <a href="http://ria.ru/person_Robert_Kocharjan/" target="_blank" data-auto="true">Роберта Кочаряна</a>, попросившей изъять из материалов уголовного дела доказательства, полученные главой следственной группы Грачьей Мушегяном, передает корреспондент РИА Новости.Ранее адвокат бывшего главы государства Ованнес Худоян попросил во время заседания признать недопустимыми доказательства, полученные конкретно следователем Грачьей Мушегяном и изъять их из материалов дела. В частности, адвокат заявил, что процессуальные нарушения были допущены при обыске, изъятии документов, которые, по его мнению, не подлежали изъятию, отказе возвращать паспорт бывшего президента. Защита считает предвзятым отношение следователя к Кочаряну."Представленное защитой Кочаряна ходатайство отклонить", - сказала в ходе процесса судья по делу Анна Данибекян, оглашая решение. По ее словам, просьба адвокатов была недостаточно обоснованной.Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a> <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_KHachaturov/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Хачатуров</a>, экс-глава минобороны <a href="http://ria.ru/person_Sejjran_Oganjan/" target="_blank" data-auto="true">Сейран Оганян</a> и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.

https://ria.ru/20200909/kocharyan-1576984572.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий хачатуров, одкб, сейран оганян, роберт кочарян, в мире