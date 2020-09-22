https://ria.ru/20200922/klum-1577587581.html

Хайди Клум обнажилась ради фото с собакой

Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум опубликовала на своей странице в Instagram откровенное фото. Что думают на его счет поклонники, 47-летняя звезда... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T11:15

2020-09-22T11:15

2020-09-22T11:15

шоу-бизнес

хайди клум

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939436_0:301:2048:1453_1400x0_80_0_0_700b3da93a4f5edda0d7f6d098c0cd47.jpg

<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. </strong>Немецкая супермодель и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_Klum_KHajjdi/" target="_blank" data-auto="true">Хайди Клум</a> опубликовала на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/heidiklum/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> откровенное фото. Что думают на его счет поклонники, 47-летняя звезда пожелала не знать.В кадре знаменитость лежит на полу без одежды, а рядом с ней растянулся пес семьи Антон.- Пошли, Антон! Сегодня понедельник, - подписала модель кадр.Снимок набрал более 74 тысяч лайков менее чем за сутки. Возможность комментировать фотографию Клум отключила, потому высказать свое мнение об откровенном фото фолловеры не смогли.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, хайди клум, в мире