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Хайди Клум обнажилась ради фото с собакой
Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум опубликовала на своей странице в Instagram откровенное фото. Что думают на его счет поклонники, 47-летняя звезда... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T11:15
2020-09-22T11:15
шоу-бизнес
хайди клум
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. </strong>Немецкая супермодель и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_Klum_KHajjdi/" target="_blank" data-auto="true">Хайди Клум</a> опубликовала на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/heidiklum/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> откровенное фото. Что думают на его счет поклонники, 47-летняя звезда пожелала не знать.В кадре знаменитость лежит на полу без одежды, а рядом с ней растянулся пес семьи Антон.- Пошли, Антон! Сегодня понедельник, - подписала модель кадр.Снимок набрал более 74 тысяч лайков менее чем за сутки. Возможность комментировать фотографию Клум отключила, потому высказать свое мнение об откровенном фото фолловеры не смогли.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
шоу-бизнес, хайди клум, в мире

Хайди Клум обнажилась ради фото с собакой

11:15 22.09.2020
3138
© AP Photo / Evan AgostiniМодель Хайди Клум во время показа Victoria's Secret. 2008 год
Модель Хайди Клум во время показа Victoria's Secret. 2008 год - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© AP Photo / Evan Agostini
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум опубликовала на своей странице в Instagram откровенное фото. Что думают на его счет поклонники, 47-летняя звезда пожелала не знать.
В кадре знаменитость лежит на полу без одежды, а рядом с ней растянулся пес семьи Антон.
- Пошли, Антон! Сегодня понедельник, - подписала модель кадр.
Снимок набрал более 74 тысяч лайков менее чем за сутки. Возможность комментировать фотографию Клум отключила, потому высказать свое мнение об откровенном фото фолловеры не смогли.
320104
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Шоу-бизнесХайди КлумВ мире
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