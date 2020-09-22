https://ria.ru/20200922/klum-1577587581.html
Хайди Клум обнажилась ради фото с собакой
Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум опубликовала на своей странице в Instagram откровенное фото. Что думают на его счет поклонники, 47-летняя звезда... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T11:15
2020-09-22T11:15
2020-09-22T11:15
шоу-бизнес
хайди клум
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. </strong>Немецкая супермодель и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_Klum_KHajjdi/" target="_blank" data-auto="true">Хайди Клум</a> опубликовала на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/heidiklum/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> откровенное фото. Что думают на его счет поклонники, 47-летняя звезда пожелала не знать.В кадре знаменитость лежит на полу без одежды, а рядом с ней растянулся пес семьи Антон.- Пошли, Антон! Сегодня понедельник, - подписала модель кадр.Снимок набрал более 74 тысяч лайков менее чем за сутки. Возможность комментировать фотографию Клум отключила, потому высказать свое мнение об откровенном фото фолловеры не смогли.
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, хайди клум, в мире