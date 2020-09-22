https://ria.ru/20200922/klimat-1577622179.html
Путин призвал к ответственному выполнению Соглашения по климату
Президент РФ Владимир Путин призвал страны ООН ответственно подходить к выполнению Парижского соглашения по климату. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T19:18
2020-09-22T19:18
2020-09-22T19:25
выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон
климат
владимир путин
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577621721_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_850a592e5183470099eacef06df3363c.jpg
<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> призвал страны <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> ответственно подходить к выполнению Парижского соглашения по климату."В центре совместных усилий, конечно, должна оставаться и защита окружающей среды и проблемы изменения климата. Свою актуальность в полной мере доказали соответствующие многосторонние конвенции, договоры и протоколы в рамках ООН. Призываем все государства ответственно подходить к их соблюдению. Особенно по достижению целей Парижского соглашения", - сказал он в рамках выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
https://ria.ru/20200922/putin-un-1577620488.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577621721_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_5fe775e41b4f02bdd9c20e47b2f18a76.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон, климат, владимир путин, оон, в мире