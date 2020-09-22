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Путин призвал к ответственному выполнению Соглашения по климату
Президент РФ Владимир Путин призвал страны ООН ответственно подходить к выполнению Парижского соглашения по климату. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T19:18
2020-09-22T19:25
выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон
климат
владимир путин
оон
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> призвал страны <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> ответственно подходить к выполнению Парижского соглашения по климату."В центре совместных усилий, конечно, должна оставаться и защита окружающей среды и проблемы изменения климата. Свою актуальность в полной мере доказали соответствующие многосторонние конвенции, договоры и протоколы в рамках ООН. Призываем все государства ответственно подходить к их соблюдению. Особенно по достижению целей Парижского соглашения", - сказал он в рамках выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
https://ria.ru/20200922/putin-un-1577620488.html
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выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон, климат, владимир путин, оон, в мире

Путин призвал к ответственному выполнению Соглашения по климату

19:18 22.09.2020 (обновлено: 19:25 22.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал страны ООН ответственно подходить к выполнению Парижского соглашения по климату.
"В центре совместных усилий, конечно, должна оставаться и защита окружающей среды и проблемы изменения климата. Свою актуальность в полной мере доказали соответствующие многосторонние конвенции, договоры и протоколы в рамках ООН. Призываем все государства ответственно подходить к их соблюдению. Особенно по достижению целей Парижского соглашения", - сказал он в рамках выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 19:19
Путин выступил на Генассамблее ООН
1410004
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Выступление Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООНКлиматВладимир ПутинООНВ мире
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