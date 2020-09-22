https://ria.ru/20200922/klimat-1577622179.html

Путин призвал к ответственному выполнению Соглашения по климату

Президент РФ Владимир Путин призвал страны ООН ответственно подходить к выполнению Парижского соглашения по климату. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T19:18

2020-09-22T19:18

2020-09-22T19:25

выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон

климат

владимир путин

оон

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> призвал страны <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> ответственно подходить к выполнению Парижского соглашения по климату."В центре совместных усилий, конечно, должна оставаться и защита окружающей среды и проблемы изменения климата. Свою актуальность в полной мере доказали соответствующие многосторонние конвенции, договоры и протоколы в рамках ООН. Призываем все государства ответственно подходить к их соблюдению. Особенно по достижению целей Парижского соглашения", - сказал он в рамках выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

https://ria.ru/20200922/putin-un-1577620488.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон, климат, владимир путин, оон, в мире