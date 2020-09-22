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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200922/khoruzhiy-1577609688.html
Как физик стал богословом: коллеги рассказали о жизни Сергея Хоружия
Умерший на 79-м году жизни переводчик "Улисса", физик, математик, философ, антрополог и богослов Сергей Хоружий был "блестящим самоучкой" в богословии и внес... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T16:31
2020-09-22T17:47
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
российская академия наук
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Умерший на 79-м году жизни переводчик "Улисса", физик, математик, философ, антрополог и богослов Сергей Хоружий был "блестящим самоучкой" в богословии и внес огромный вклад в развитие этого направления, рассказали РИА Новости коллеги ученого.Физики и лирикиПрофессор, академик РАН, доктор физико-математических наук Сергей Хоружий учился в МГУ, а затем в Математическом институте Стеклова. "Одновременно он был членом интеллектуальных кружков, где осмыслялось наследие русской религиозной философии. Так он пришел к религиозной тематике, которая стала для него главной, но не единственной", - рассказал его коллега - заместитель директора Института философии РАН кандидат философских наук Анатолий Черняев.Хоружий был очень активным и ярким человеком, отмечает ученый: переводчик книги Джеймса Джойса "Улисс", философ, математик… "Все это органично в нем сочеталось, потому что во всем этом он видел антропологическую проблему человека, для него было интересно преодоление кризиса человека и современной культуры", - объяснил Черняев."Как сказал Хоружий на одной из конференций, современный человек "сдвинулся": из-за политических, техногенных, социально-экономических процессов, в нем происходят глубинные изменения, - вспоминает первый проректор Сретенской духовной семинарии протоиерей Павел Великанов. - В образованном Хоружием Институте синергийной антропологии как раз изучали, как наука и религия вместе могут остановить процесс дегуманизации современного общества".Институт синергийной антропологии был создан в 2005 году. Главная задача учреждения, судя по сайту института, - "увидеть и понять облик современного человека и происходящие с ним изменения – с тем, чтобы преодолевать риски и опасности, которые продолжает устраивать себе этот человек"."То направление, которое развивал Хоружий, – это попытка выстроить полноценный диалог между современной наукой, культурой и религиозной традицией, причем не только православной. Можно провести параллель с тем, что делает Далай-лама XIV, который выстраивает диалог с наукой, проводит встречи и конференции с учеными мирового уровня. Все говорят, что это очень плодотворно. Нечто подобное стремился осуществить Хоружий в своем институте", - объяснил Черняев.Блестящий самоучкаОднако основным местом работы для Сергея Сергеевича был именно Институт философии РАН, где он числился главным научным сотрудником, не имея при этом профильного образования или степени."В сфере богословия и философии Хоружий был блестящим самоучкой: его имя говорило само за себя. Мне кажется, это было сознательным шагом, что соответствует и русской традиции: у нас наиболее яркие мыслители, философы, богословы - например, Чаадаев, Бердяев, Хомяков - были самоучками в тех областях, в которые внесли наибольший вклад. Наиболее яркие идеи продуцировали люди, которые были свободны от шор выучки и традиции", - рассказал замдиректора Института философии РАН.По словам Павла Великанова, жизненный и научный путь Хоружия - это последовательная линия от светской философии через русскую религиозную мысль и богословие к исихазму, "что говорит о том, что он был очень целостным человеком".Столь успешное вхождение Сергея Сергеевича в богословское сообщество, по мнению протоиерея, обусловлено тем, что "у него не было исключительно философского интереса, его исследования были вопросом его жизни как православного христианина, где теория обязательно поддерживается практикой, и в таком взаимообогащении создается другое качество погружения в вопросы исихазма"."На богословском горизонте я не знаю человека, настолько тонко разбиравшегося в вопросах исихазма, молитвенных практик, обосновании их в трудах святых отцов и Священном писании, как Сергей Хоружий. Это большая утрата для нашего богословского и философского сообщества", - подчеркнул Великанов."Его влияние очень велико: он во многом сформировал современный интеллектуальный ландшафт, во всяком случае, в области осмысления наследия русской религиозной философии. Это для нас большая потеря", – подытожил замдиректора Института философии РАН Анатолий Черняев.
https://ria.ru/20190707/1556281858.html
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религия, новости - религия и мировоззрение, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), российская академия наук

Как физик стал богословом: коллеги рассказали о жизни Сергея Хоружия

16:31 22.09.2020 (обновлено: 17:47 22.09.2020)
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CC BY-SA 3.0 / Nemtsev / Философ, богослов и переводчик Сергей Хоружий
 Философ, богослов и переводчик Сергей Хоружий - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
CC BY-SA 3.0 / Nemtsev /
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Умерший на 79-м году жизни переводчик "Улисса", физик, математик, философ, антрополог и богослов Сергей Хоружий был "блестящим самоучкой" в богословии и внес огромный вклад в развитие этого направления, рассказали РИА Новости коллеги ученого.

Физики и лирики

Профессор, академик РАН, доктор физико-математических наук Сергей Хоружий учился в МГУ, а затем в Математическом институте Стеклова. "Одновременно он был членом интеллектуальных кружков, где осмыслялось наследие русской религиозной философии. Так он пришел к религиозной тематике, которая стала для него главной, но не единственной", - рассказал его коллега - заместитель директора Института философии РАН кандидат философских наук Анатолий Черняев.
Хоружий был очень активным и ярким человеком, отмечает ученый: переводчик книги Джеймса Джойса "Улисс", философ, математик… "Все это органично в нем сочеталось, потому что во всем этом он видел антропологическую проблему человека, для него было интересно преодоление кризиса человека и современной культуры", - объяснил Черняев.
"Как сказал Хоружий на одной из конференций, современный человек "сдвинулся": из-за политических, техногенных, социально-экономических процессов, в нем происходят глубинные изменения, - вспоминает первый проректор Сретенской духовной семинарии протоиерей Павел Великанов. - В образованном Хоружием Институте синергийной антропологии как раз изучали, как наука и религия вместе могут остановить процесс дегуманизации современного общества".
Институт синергийной антропологии был создан в 2005 году. Главная задача учреждения, судя по сайту института, - "увидеть и понять облик современного человека и происходящие с ним изменения – с тем, чтобы преодолевать риски и опасности, которые продолжает устраивать себе этот человек".
"То направление, которое развивал Хоружий, – это попытка выстроить полноценный диалог между современной наукой, культурой и религиозной традицией, причем не только православной. Можно провести параллель с тем, что делает Далай-лама XIV, который выстраивает диалог с наукой, проводит встречи и конференции с учеными мирового уровня. Все говорят, что это очень плодотворно. Нечто подобное стремился осуществить Хоружий в своем институте", - объяснил Черняев.
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Блестящий самоучка

Однако основным местом работы для Сергея Сергеевича был именно Институт философии РАН, где он числился главным научным сотрудником, не имея при этом профильного образования или степени.
"В сфере богословия и философии Хоружий был блестящим самоучкой: его имя говорило само за себя. Мне кажется, это было сознательным шагом, что соответствует и русской традиции: у нас наиболее яркие мыслители, философы, богословы - например, Чаадаев, Бердяев, Хомяков - были самоучками в тех областях, в которые внесли наибольший вклад. Наиболее яркие идеи продуцировали люди, которые были свободны от шор выучки и традиции", - рассказал замдиректора Института философии РАН.
По словам Павла Великанова, жизненный и научный путь Хоружия - это последовательная линия от светской философии через русскую религиозную мысль и богословие к исихазму, "что говорит о том, что он был очень целостным человеком".
Столь успешное вхождение Сергея Сергеевича в богословское сообщество, по мнению протоиерея, обусловлено тем, что "у него не было исключительно философского интереса, его исследования были вопросом его жизни как православного христианина, где теория обязательно поддерживается практикой, и в таком взаимообогащении создается другое качество погружения в вопросы исихазма".
"На богословском горизонте я не знаю человека, настолько тонко разбиравшегося в вопросах исихазма, молитвенных практик, обосновании их в трудах святых отцов и Священном писании, как Сергей Хоружий. Это большая утрата для нашего богословского и философского сообщества", - подчеркнул Великанов.
"Его влияние очень велико: он во многом сформировал современный интеллектуальный ландшафт, во всяком случае, в области осмысления наследия русской религиозной философии. Это для нас большая потеря", – подытожил замдиректора Института философии РАН Анатолий Черняев.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеДалай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)Российская академия наук
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