https://ria.ru/20200922/khoruzhiy-1577609688.html

Как физик стал богословом: коллеги рассказали о жизни Сергея Хоружия

Умерший на 79-м году жизни переводчик "Улисса", физик, математик, философ, антрополог и богослов Сергей Хоружий был "блестящим самоучкой" в богословии и внес... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T16:31

2020-09-22T16:31

2020-09-22T17:47

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Умерший на 79-м году жизни переводчик "Улисса", физик, математик, философ, антрополог и богослов Сергей Хоружий был "блестящим самоучкой" в богословии и внес огромный вклад в развитие этого направления, рассказали РИА Новости коллеги ученого.Физики и лирикиПрофессор, академик РАН, доктор физико-математических наук Сергей Хоружий учился в МГУ, а затем в Математическом институте Стеклова. "Одновременно он был членом интеллектуальных кружков, где осмыслялось наследие русской религиозной философии. Так он пришел к религиозной тематике, которая стала для него главной, но не единственной", - рассказал его коллега - заместитель директора Института философии РАН кандидат философских наук Анатолий Черняев.Хоружий был очень активным и ярким человеком, отмечает ученый: переводчик книги Джеймса Джойса "Улисс", философ, математик… "Все это органично в нем сочеталось, потому что во всем этом он видел антропологическую проблему человека, для него было интересно преодоление кризиса человека и современной культуры", - объяснил Черняев."Как сказал Хоружий на одной из конференций, современный человек "сдвинулся": из-за политических, техногенных, социально-экономических процессов, в нем происходят глубинные изменения, - вспоминает первый проректор Сретенской духовной семинарии протоиерей Павел Великанов. - В образованном Хоружием Институте синергийной антропологии как раз изучали, как наука и религия вместе могут остановить процесс дегуманизации современного общества".Институт синергийной антропологии был создан в 2005 году. Главная задача учреждения, судя по сайту института, - "увидеть и понять облик современного человека и происходящие с ним изменения – с тем, чтобы преодолевать риски и опасности, которые продолжает устраивать себе этот человек"."То направление, которое развивал Хоружий, – это попытка выстроить полноценный диалог между современной наукой, культурой и религиозной традицией, причем не только православной. Можно провести параллель с тем, что делает Далай-лама XIV, который выстраивает диалог с наукой, проводит встречи и конференции с учеными мирового уровня. Все говорят, что это очень плодотворно. Нечто подобное стремился осуществить Хоружий в своем институте", - объяснил Черняев.Блестящий самоучкаОднако основным местом работы для Сергея Сергеевича был именно Институт философии РАН, где он числился главным научным сотрудником, не имея при этом профильного образования или степени."В сфере богословия и философии Хоружий был блестящим самоучкой: его имя говорило само за себя. Мне кажется, это было сознательным шагом, что соответствует и русской традиции: у нас наиболее яркие мыслители, философы, богословы - например, Чаадаев, Бердяев, Хомяков - были самоучками в тех областях, в которые внесли наибольший вклад. Наиболее яркие идеи продуцировали люди, которые были свободны от шор выучки и традиции", - рассказал замдиректора Института философии РАН.По словам Павла Великанова, жизненный и научный путь Хоружия - это последовательная линия от светской философии через русскую религиозную мысль и богословие к исихазму, "что говорит о том, что он был очень целостным человеком".Столь успешное вхождение Сергея Сергеевича в богословское сообщество, по мнению протоиерея, обусловлено тем, что "у него не было исключительно философского интереса, его исследования были вопросом его жизни как православного христианина, где теория обязательно поддерживается практикой, и в таком взаимообогащении создается другое качество погружения в вопросы исихазма"."На богословском горизонте я не знаю человека, настолько тонко разбиравшегося в вопросах исихазма, молитвенных практик, обосновании их в трудах святых отцов и Священном писании, как Сергей Хоружий. Это большая утрата для нашего богословского и философского сообщества", - подчеркнул Великанов."Его влияние очень велико: он во многом сформировал современный интеллектуальный ландшафт, во всяком случае, в области осмысления наследия русской религиозной философии. Это для нас большая потеря", – подытожил замдиректора Института философии РАН Анатолий Черняев.

https://ria.ru/20190707/1556281858.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), российская академия наук