Как экстрасенсы заменили врачей в лихие 90-е

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Во времена Перестройки целители, маги и экстрасенсы овладели умами миллиона советских граждан. Идея поправить свое здоровье сидя на диване имела колоссальную популярность. Экстрасенсы ежедневно мелькали в газетах, в рекламе, по телевидению. И уже к началу 90-х их насчитывалось более полумиллиона. Феномен этого явления до сих пор никто не объяснил.