https://ria.ru/20200922/kak-ekstrasensy-zamenili-vrachey-v-likhie-90-e-1577621480.html
Как экстрасенсы заменили врачей в лихие 90-е
Во времена Перестройки целители, маги и экстрасенсы овладели умами миллиона советских граждан. Идея поправить свое здоровье сидя на диване имела колоссальную популярность. Экстрасенсы ежедневно мелькали в газетах, в рекламе, по телевидению. И уже к началу 90-х их насчитывалось более полумиллиона. Феномен этого явления до сих пор никто не объяснил.
2020-09-22T19:13
2020-09-22T19:13
2020-09-22T19:13
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Как экстрасенсы заменили врачей в лихие 90-е
Во времена Перестройки целители, маги и экстрасенсы овладели умами миллиона советских граждан. Идея поправить свое здоровье сидя на диване имела колоссальную популярность. Экстрасенсы ежедневно мелькали в газетах, в рекламе, по телевидению. И уже к началу 90-х их насчитывалось более полумиллиона. Феномен этого явления до сих пор никто не объяснил.
2020-09-22T19:13
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, видео, общество
Как экстрасенсы заменили врачей в лихие 90-е
Во времена Перестройки целители, маги и экстрасенсы овладели умами миллиона советских граждан. Идея поправить свое здоровье сидя на диване имела колоссальную популярность. Экстрасенсы ежедневно мелькали в газетах, в рекламе, по телевидению. И уже к началу 90-х их насчитывалось более полумиллиона. Феномен этого явления до сих пор никто не объяснил.
2020-09-22T19:13
true
PT3M59S
Как экстрасенсы заменили врачей в лихие 90-е
Во времена Перестройки целители, маги и экстрасенсы овладели умами миллиона советских граждан. Идея поправить свое здоровье сидя на диване имела колоссальную популярность. Экстрасенсы ежедневно мелькали в газетах, в рекламе, по телевидению. И уже к началу 90-х их насчитывалось более полумиллиона. Феномен этого явления до сих пор никто не объяснил.