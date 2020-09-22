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Генсек ООН призвал лидеров Израиля и Палестины возобновить переговоры
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров Израиля и Палестины возобновить предметные переговоры. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T16:14
2020-09-22T16:18
антониу гутерреш
ближний восток
генеральная ассамблея оон
оон
палестина
израиль
в мире
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<strong>ООН, 22 сен – РИА Новости.</strong> Генсек ООН <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреш</a> призвал лидеров <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a> и <a href="http://ria.ru/location_State_of_Palestine/" target="_blank" data-auto="true">Палестины</a> возобновить предметные переговоры."На <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближнем Востоке</a> на фоне периода спокойствия в Газе и того, что, по крайней мере на данный момент, была приостановлена аннексия отдельных районов оккупированного Западного берега, я настоятельно призываю израильских и палестинских лидеров возобновить предметные переговоры, которые позволят реализовать решение, предусматривающее сосуществование двух государств, согласно соответствующим резолюциям <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, международному праву и двусторонним соглашениям", - сказал Гутерреш, выступая на сессии <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> ООН.
https://ria.ru/20200922/guterresh-1577608630.html
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ближний восток
палестина
израиль
РИА Новости
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антониу гутерреш, ближний восток, генеральная ассамблея оон, оон, палестина, израиль, в мире

Генсек ООН призвал лидеров Израиля и Палестины возобновить переговоры

16:14 22.09.2020 (обновлено: 16:18 22.09.2020)
227
© РИА Новости / Ахмет Абед / Перейти в фотобанкПоследствия ракетного удара Израиля по территории сектора Газа. 13 ноября 2018
Последствия ракетного удара Израиля по территории сектора Газа. 13 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Ахмет Абед
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ООН, 22 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров Израиля и Палестины возобновить предметные переговоры.
"На Ближнем Востоке на фоне периода спокойствия в Газе и того, что, по крайней мере на данный момент, была приостановлена аннексия отдельных районов оккупированного Западного берега, я настоятельно призываю израильских и палестинских лидеров возобновить предметные переговоры, которые позволят реализовать решение, предусматривающее сосуществование двух государств, согласно соответствующим резолюциям ООН, международному праву и двусторонним соглашениям", - сказал Гутерреш, выступая на сессии Генассамблеи ООН.
20 июня 2018. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 16:12
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Антониу ГутеррешБлижний ВостокГенеральная Ассамблея ООНООНПалестинаИзраильВ мире
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