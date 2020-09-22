https://ria.ru/20200922/izrail-1577608773.html

Генсек ООН призвал лидеров Израиля и Палестины возобновить переговоры

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров Израиля и Палестины возобновить предметные переговоры. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T16:14

2020-09-22T16:14

2020-09-22T16:18

антониу гутерреш

ближний восток

генеральная ассамблея оон

оон

палестина

израиль

в мире

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<strong>ООН, 22 сен – РИА Новости.</strong> Генсек ООН <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреш</a> призвал лидеров <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a> и <a href="http://ria.ru/location_State_of_Palestine/" target="_blank" data-auto="true">Палестины</a> возобновить предметные переговоры."На <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближнем Востоке</a> на фоне периода спокойствия в Газе и того, что, по крайней мере на данный момент, была приостановлена аннексия отдельных районов оккупированного Западного берега, я настоятельно призываю израильских и палестинских лидеров возобновить предметные переговоры, которые позволят реализовать решение, предусматривающее сосуществование двух государств, согласно соответствующим резолюциям <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, международному праву и двусторонним соглашениям", - сказал Гутерреш, выступая на сессии <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> ООН.

https://ria.ru/20200922/guterresh-1577608630.html

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ближний восток

палестина

израиль

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антониу гутерреш, ближний восток, генеральная ассамблея оон, оон, палестина, израиль, в мире