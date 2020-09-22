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https://ria.ru/20200922/izrail-1577595810.html
В Израиле впервые за 23 года восстановились запасы пресной воды
Уровень воды в большинстве водных источников в Израиле, в первую очередь в озере Кинерет, впервые за 23 года находится над "зеленой линией", что говорит о... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T13:17
2020-09-22T15:52
иисус христос
иордания
израиль
в мире
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<strong>ТЕЛЬ-АВИВ, 22 сен — РИА Новости.</strong> Уровень воды в большинстве водных источников в <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиле</a>, в первую очередь в озере Кинерет, впервые за 23 года находится над "зеленой линией", что говорит о восстановлении запасов пресной воды, сообщило Управление водных ресурсов страны."После двух исключительных (по количеству выпавших осадков. — Прим. ред.) зим и надлежащего управления водным хозяйством впервые за 23 года (с 1997-го) большинство природных источников воды в Израиле находится выше "зеленых линий" (рекомендуемый уровень в конце гидрологического года. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении пресс-службы Управления водных ресурсов.Крупнейший источник пресной воды в стране — озеро Кинерет (Галилейское море) — значительно восстановилось за последние два года, отмечено в пресс-релизе. Управление водных ресурсов стремится сохранить экологический баланс в озере, чтобы оно могло и дальше служить стратегическим резервом для водного хозяйства."Биологические показатели озера значительно улучшились по сравнению с прошлыми годами. Индекс устойчивости Кинерета, который состоит из девяти различных параметров, &lt;...&gt; свидетельствует о стабильности экологического состояния озера", — говорится в сообщении.В течение последних 30 лет такой показатель наблюдался только пять раз. Если он сохранится до конца 2020-го, то это будет лучший результат с 1993 года.До начала XXI века основным источником питьевой воды для Израиля было озеро Кинерет — описанное в Новом завете Галилейское море, где по волнам аки посуху ходил <a href="http://ria.ru/person_iisus-khristos/" target="_blank" data-auto="true">Иисус Христос</a> и рыбачили его апостолы. Сейчас озеро питает в основном близлежащие населенные пункты и поставляет небольшие объемы воды в соседнюю <a href="http://ria.ru/location_Jordan/" target="_blank" data-auto="true">Иорданию</a>. В течение нескольких десятков лет специалисты отмечали постоянное снижение его уровня, что заставило власти разработать проект закачки туда опресненной морской воды с новых заводов, которые планируется построить в ближайшее десятилетие.
https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577442257.html
https://ria.ru/20200829/oae-1576464211.html
У Сирии никогда и не было прямого доступа к Киннерету, начиная с 1948 года.
75
Лучше уж сразу в Люблинский или Замоскворецкий ! Сразу же получите необходимое решение.
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9
иордания
израиль
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иисус христос, иордания, израиль, в мире

В Израиле впервые за 23 года восстановились запасы пресной воды

13:17 22.09.2020 (обновлено: 15:52 22.09.2020)
3287
CC BY-SA 3.0 / Tiia Monto / Эйн-Бокек, Израиль
Эйн-Бокек, Израиль - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
CC BY-SA 3.0 / Tiia Monto /
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 сен — РИА Новости. Уровень воды в большинстве водных источников в Израиле, в первую очередь в озере Кинерет, впервые за 23 года находится над "зеленой линией", что говорит о восстановлении запасов пресной воды, сообщило Управление водных ресурсов страны.
"После двух исключительных (по количеству выпавших осадков. — Прим. ред.) зим и надлежащего управления водным хозяйством впервые за 23 года (с 1997-го) большинство природных источников воды в Израиле находится выше "зеленых линий" (рекомендуемый уровень в конце гидрологического года. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении пресс-службы Управления водных ресурсов.
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Крупнейший источник пресной воды в стране — озеро Кинерет (Галилейское море) — значительно восстановилось за последние два года, отмечено в пресс-релизе. Управление водных ресурсов стремится сохранить экологический баланс в озере, чтобы оно могло и дальше служить стратегическим резервом для водного хозяйства.
"Биологические показатели озера значительно улучшились по сравнению с прошлыми годами. Индекс устойчивости Кинерета, который состоит из девяти различных параметров, <...> свидетельствует о стабильности экологического состояния озера", — говорится в сообщении.
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В течение последних 30 лет такой показатель наблюдался только пять раз. Если он сохранится до конца 2020-го, то это будет лучший результат с 1993 года.
До начала XXI века основным источником питьевой воды для Израиля было озеро Кинерет — описанное в Новом завете Галилейское море, где по волнам аки посуху ходил Иисус Христос и рыбачили его апостолы. Сейчас озеро питает в основном близлежащие населенные пункты и поставляет небольшие объемы воды в соседнюю Иорданию. В течение нескольких десятков лет специалисты отмечали постоянное снижение его уровня, что заставило власти разработать проект закачки туда опресненной морской воды с новых заводов, которые планируется построить в ближайшее десятилетие.
184657919
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Иисус ХристосИорданияИзраильВ мире
Популярные комментарии
У Сирии никогда и не было прямого доступа к Киннерету, начиная с 1948 года.
22 сентября, 16:48
Alex LeonidovAlex Leonidov
49000015
Лучше уж сразу в Люблинский или Замоскворецкий ! Сразу же получите необходимое решение.
22 сентября, 17:41
яков вейцяков вейц
52000015
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