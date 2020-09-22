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ЦБ подал иск к экс-руководителям Бинбанка на 284 миллиарда рублей
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Центрального банка России к бывшему основному владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и троим другим бывшим... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T09:30
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бинбанк
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости.</strong> Арбитражный суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> зарегистрировал иск Центрального банка России к бывшему основному владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и троим другим бывшим руководителям Бинбанка о взыскании около 284 миллиардов рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.Иск поступил в суд 21 сентября и к рассмотрению пока не принят. Соответчиками Шишханова в нем указаны Алексей Фарафонтов, Александр Лукин и Кирилл Любенцов. Основания исковых требований пока не сообщаются. Третьим лицом к делу привлечен банк "Финансовая корпорация "Открытие".Банк "Траст" 18 сентября подал к этим же четырем ответчикам рекордный иск о возмещении убытков на сумму более 306,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20170920/1505138702.html
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бинбанк, центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ подал иск к экс-руководителям Бинбанка на 284 миллиарда рублей

09:30 22.09.2020 (обновлено: 10:01 22.09.2020)
5457
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Центрального банка России к бывшему основному владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и троим другим бывшим руководителям Бинбанка о взыскании около 284 миллиардов рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 21 сентября и к рассмотрению пока не принят. Соответчиками Шишханова в нем указаны Алексей Фарафонтов, Александр Лукин и Кирилл Любенцов. Основания исковых требований пока не сообщаются. Третьим лицом к делу привлечен банк "Финансовая корпорация "Открытие".
Отделение Бинбанка. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.09.2017
20 сентября 2017, 11:50
ПАО "Бинбанк"
Банк "Траст" 18 сентября подал к этим же четырем ответчикам рекордный иск о возмещении убытков на сумму более 306,5 миллиарда рублей.
4164005
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БинбанкЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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