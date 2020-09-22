https://ria.ru/20200922/isk-1577582590.html

ЦБ подал иск к экс-руководителям Бинбанка на 284 миллиарда рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Центрального банка России к бывшему основному владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и троим другим бывшим... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T09:30

2020-09-22T09:30

2020-09-22T10:01

бинбанк

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости.</strong> Арбитражный суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> зарегистрировал иск Центрального банка России к бывшему основному владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и троим другим бывшим руководителям Бинбанка о взыскании около 284 миллиардов рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.Иск поступил в суд 21 сентября и к рассмотрению пока не принят. Соответчиками Шишханова в нем указаны Алексей Фарафонтов, Александр Лукин и Кирилл Любенцов. Основания исковых требований пока не сообщаются. Третьим лицом к делу привлечен банк "Финансовая корпорация "Открытие".Банк "Траст" 18 сентября подал к этим же четырем ответчикам рекордный иск о возмещении убытков на сумму более 306,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20170920/1505138702.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бинбанк, центральный банк рф (цб рф), экономика