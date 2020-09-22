https://ria.ru/20200922/infektsii-1577572898.html

Зараженные предки. От каких инфекций страдали и умирали древние люди

Исследуя ткани и зубы египетских мумий возрастом две тысячи лет, ученые обнаружили ДНК пяти патогенов, включая микобактерии проказы и вируса гепатита B. Ранее в РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T08:00

2020-09-22T08:00

2020-09-22T11:04

риа наука

археология

генетика

биология

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Татьяна Пичугина. </strong>Исследуя ткани и зубы египетских мумий возрастом две тысячи лет, ученые обнаружили ДНК пяти патогенов, включая микобактерии проказы и вируса гепатита B. Ранее в желудке ледяной мумии Тирольского человека, погибшего более пяти тысяч лет назад, генетический анализ выявил хеликобактер пилори. Как выяснилось, многие инфекционные заболевания гораздо более древние, чем считалось.Зубная больВ 1998 году ученые из Университета Экс-Марсель (<a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>) во главе с Мишелем Дранкуром впервые <a href="https://www.pnas.org/content/95/21/12637" target="_blank" rel="nofollow noopener">выделили</a> ДНК возбудителя чумы из зубов людей, погребенных на четырехсотлетнем кладбище. В зубной пульпе исследователи обнаружили части генома бактерии Yersinia pestis, подтвердив тем самым, что в конце XVI века Францию поразила эпидемия этой губительной болезни.После смерти тело разлагается под влиянием внешней среды, погребальных процедур и почвенных микробов. Мягкие ткани, как правило, полностью исчезают со временем, если не произошла мумификация. Кости тоже разрушаются. Самая крепкая часть — зубы — сохраняется до трехсот тысяч лет, а в их полостях — зубная пульпа вместе с остатками клеток микробов.Зубы в челюсти хорошей сохранности — ценный археологический материал. Ученые работают с полной защитой, как криминалисты, чтобы не загрязнить образец современными микроорганизмами, хранят его в герметичных емкостях со всеми предосторожностями.Чем больше зубная полость, тем больше археологического материала. Из пульпы извлекают биомолекулы или их части: ДНК и белки — они тоже показывают патоген.За два десятка лет после открытия французских генетиков зубная пульпа <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32233019/" target="_blank" rel="nofollow noopener">помогла определить</a> десять патогенных бактерий и один вирус, инфицировавших древних людей. Среди них — сальмонелла, проказа, туберкулез, стафилококк.Лучше всего изучили возбудителя чумы. Самый древний <a href="https://www.nature.com/articles/s41467-018-04550-9" target="_blank" rel="nofollow noopener">выделили</a> из зубной пульпы двух человек, скончавшихся 3800 лет назад, в бронзовом веке, и погребенных на территории современной <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a>. В результате дату вхождения этой инфекции в человеческую популяцию пришлось отодвинуть на тысячу лет.Окопная бактерияВ новой работе Дранкур с коллегами <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32572066/" target="_blank" rel="nofollow noopener">обнаружили</a> ДНК бактерии Bartonella quintana. Этот микроб передается человеческими вшами, он вызвал унесшую свыше миллиона жизней эпидемию волынской (или окопной) лихорадки в Первую мировую войну. На сей раз пульпу взяли из 25 зубов от пяти скелетов возрастом две тысячи лет, погребенных в римском некрополе города <a href="http://ria.ru/location_Besanon/" target="_blank" data-auto="true">Безансон</a> во Франции. В них очень хорошо сохранились клетки крови — эритроциты. Такое бывает крайне редко. При помощи флуоресцентной гибридизации in situ сделали снимки эритроцитов, инфицированных B. quintana.А самую древнюю бактерию этого вида выделили из зубной пульпы останков с юго-востока Франции. Их возраст — четыре тысячи лет. Окопная лихорадка оказалась одной из древнейших инфекций наряду с туберкулезом, который также по ДНК обнаружили у погибшего 5400 лет назад египтянина.Древнейшие чума и гепатитГеномикой древних патогенов <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30953039/" target="_blank" rel="nofollow noopener">называет</a> новое направление науки Иоганнес Краузе из Университета Тюбингена (<a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>), один из ведущих исследователей в этой области. Именно он, сравнивая ДНК возбудителей чумы, выделенных из останков разных веков, воссоздал эволюцию микроба и уточнил пути миграции наших предков. В 2011 году Краузе с коллегами расшифровал геном древней чумы. Это заболевание исчезло в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>, но в некоторых регионах мира, например <a href="http://ria.ru/location_Mongolia/" target="_blank" data-auto="true">Монголии</a>, еще остается.В 2015-м международный коллектив ученых, включая Краузе, <a href="https://science.sciencemag.org/content/351/6269/162" target="_blank" rel="nofollow noopener">проанализировал</a> микробиом Тирольского человека (Этци) — так называют ледяную мумию возрастом 5300 лет, найденную в Итальянских <a href="http://ria.ru/location_Alpy/" target="_blank" data-auto="true">Альпах</a>. Ученые взяли образцы тканей желудочно-кишечного тракта, сделали несколько анализов, чтобы установить части генома, микробов, и выделили ДНК Helicobacter pylori — бактерии, обитающей в желудке 90 процентов людей. У каждого десятого она вызывает язву и рак желудка. Возможно, такие проблемы были и у Этци.В свежей работе ученые из Тюбингена с коллегами из <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцарии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> <a href="https://bmcbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12915-020-00839-8" target="_blank" rel="nofollow noopener">исследовали</a> образцы тканей и зубов 119 египетских мумий, хранящихся в музеях Германии. Самым древним — более двух тысяч лет. У одной из них, обозначенной как Abusir1630, обнаружили бактерии проказы. По антропологическим данным установили, что это мужчина 30-40 лет. Причем внешних признаков заболевания или поражения костей у него не было.Еще у одного индивида, умершего примерно две тысячи лет назад, выявили ДНК вируса гепатита B. Кроме того, у мумий идентифицировали Proteus mirabilis (бактерия вызывает инфекцию мочевого канала), Enterococcus faecalis и Enterococcus faecium — эти микробы обитают в здоровом кишечнике, но могут стать и причиной болезни.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

археология, генетика, биология