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Число погибших при обрушении здания в Индии превысило 20 человек
Число погибших при обрушении здания в Индии выросло до 22, сообщает издание Indian Times со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T15:43
2020-09-22T15:43
индия
мумбаи
в мире
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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 22 сен - РИА Новости.</strong> Число погибших при обрушении здания в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> выросло до 22, сообщает издание Indian Times со ссылкой на местную полицию.Здание в пригороде <a href="http://ria.ru/location_Mumbai/" target="_blank" data-auto="true">Мумбаи</a> обрушилось накануне около 4.00 по местному времени (1.30 мск). После обрушения местные жители помогли выбраться из-под завалов почти 20 жильцам, еще до 25 человек считались остающимися под завалами.Полиция возбудила дело против владельца здания Сайеда Ахмеда Джилани, а муниципальная корпорация приостановила деятельность помощника комиссара Судама Джадхава и младшего инженера Дудхнатха Ядава за бездействие и распорядилась провести расследование по этому поводу."Мы зарегистрировали дело против Сайеда Ахмеда Джилани, строителя указанного сооружения, по статьям 304 (2) (непредумышленное убийство), 337 (причинение телесных повреждений действием, угрожающим жизни или личной безопасности других лиц) и 338 (причинение тяжких телесных повреждений действием, угрожающим жизни или личной безопасности других лиц) Уголовного кодекса Индии", - сообщили представители полиции.Там отметили, что владелец здания ранее получал множество уведомлений о ветхости строения. По словам жильцов, здание давно не ремонтировалось.Правительство объявило о компенсации в размере 500 тысяч рупий семьям каждого из погибших.
https://ria.ru/20200921/obrushenie-1577527132.html
https://ria.ru/20191202/1561820610.html
индия
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индия, мумбаи, в мире

Число погибших при обрушении здания в Индии превысило 20 человек

15:43 22.09.2020
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© Flickr / meg and rahulСкорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Flickr / meg and rahul
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 сен - РИА Новости. Число погибших при обрушении здания в Индии выросло до 22, сообщает издание Indian Times со ссылкой на местную полицию.
Здание в пригороде Мумбаи обрушилось накануне около 4.00 по местному времени (1.30 мск). После обрушения местные жители помогли выбраться из-под завалов почти 20 жильцам, еще до 25 человек считались остающимися под завалами.
Сотрудники правоохранительных органов Индии в Дели - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 04:54
СМИ сообщило о гибели восьми человек при обрушении жилого дома в Индии
Полиция возбудила дело против владельца здания Сайеда Ахмеда Джилани, а муниципальная корпорация приостановила деятельность помощника комиссара Судама Джадхава и младшего инженера Дудхнатха Ядава за бездействие и распорядилась провести расследование по этому поводу.
"Мы зарегистрировали дело против Сайеда Ахмеда Джилани, строителя указанного сооружения, по статьям 304 (2) (непредумышленное убийство), 337 (причинение телесных повреждений действием, угрожающим жизни или личной безопасности других лиц) и 338 (причинение тяжких телесных повреждений действием, угрожающим жизни или личной безопасности других лиц) Уголовного кодекса Индии", - сообщили представители полиции.
Там отметили, что владелец здания ранее получал множество уведомлений о ветхости строения. По словам жильцов, здание давно не ремонтировалось.
Правительство объявило о компенсации в размере 500 тысяч рупий семьям каждого из погибших.
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В Индии пятнадцать человек погибли при обрушении стены
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