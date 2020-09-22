https://ria.ru/20200922/indiya-1577606436.html

Число погибших при обрушении здания в Индии превысило 20 человек

Число погибших при обрушении здания в Индии выросло до 22, сообщает издание Indian Times со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T15:43

2020-09-22T15:43

2020-09-22T15:43

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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 22 сен - РИА Новости.</strong> Число погибших при обрушении здания в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> выросло до 22, сообщает издание Indian Times со ссылкой на местную полицию.Здание в пригороде <a href="http://ria.ru/location_Mumbai/" target="_blank" data-auto="true">Мумбаи</a> обрушилось накануне около 4.00 по местному времени (1.30 мск). После обрушения местные жители помогли выбраться из-под завалов почти 20 жильцам, еще до 25 человек считались остающимися под завалами.Полиция возбудила дело против владельца здания Сайеда Ахмеда Джилани, а муниципальная корпорация приостановила деятельность помощника комиссара Судама Джадхава и младшего инженера Дудхнатха Ядава за бездействие и распорядилась провести расследование по этому поводу."Мы зарегистрировали дело против Сайеда Ахмеда Джилани, строителя указанного сооружения, по статьям 304 (2) (непредумышленное убийство), 337 (причинение телесных повреждений действием, угрожающим жизни или личной безопасности других лиц) и 338 (причинение тяжких телесных повреждений действием, угрожающим жизни или личной безопасности других лиц) Уголовного кодекса Индии", - сообщили представители полиции.Там отметили, что владелец здания ранее получал множество уведомлений о ветхости строения. По словам жильцов, здание давно не ремонтировалось.Правительство объявило о компенсации в размере 500 тысяч рупий семьям каждого из погибших.

https://ria.ru/20200921/obrushenie-1577527132.html

https://ria.ru/20191202/1561820610.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

индия, мумбаи, в мире