https://ria.ru/20200922/immunitet-1577583235.html

Reuters сообщил об иммунитете к COVID-19 у переболевших лихорадкой денге

У людей, переболевших лихорадкой денге, может вырабатываться определенный иммунитет к COVID-19. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на еще не опубликованное... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T09:52

2020-09-22T09:52

2020-09-22T11:56

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

университет дьюка

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. У людей, переболевших лихорадкой денге, может вырабатываться определенный иммунитет к <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>. Об этом сообщает <a href="https://www.reuters.com/article/idUSKCN26C27E" target="_blank" rel="nofollow noopener">Reuters</a> со ссылкой на еще не опубликованное исследование профессора <a href="http://ria.ru/organization_Universitet_Djuka/" target="_blank" data-auto="true">Университета Дьюка</a> Мигеля Николелиса.Американский ученый выяснил, что в регионах, где в последние годы зафиксировали вспышки лихорадки денге, распространение коронавируса идет менее быстрыми темпами.По словам Николелиса, если его предположение подтвердится, то люди смогут получать определенный уровень иммунитета к COVID-19 благодаря прививке от лихорадки денге.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577243511.html

Юрий Ф Необходимо заразить деньгой побольше россиян, чтобы сформировался стадный иммунитет 24

Make Yellowstone Great Again Еще кто от СПИДа вылечился, наверно тоже имеют иммунитет к COVID. 20

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, университет дьюка, в мире