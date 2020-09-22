https://ria.ru/20200922/immunitet-1577583235.html
Reuters сообщил об иммунитете к COVID-19 у переболевших лихорадкой денге
У людей, переболевших лихорадкой денге, может вырабатываться определенный иммунитет к COVID-19. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на еще не опубликованное... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T09:52
2020-09-22T09:52
2020-09-22T11:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
университет дьюка
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. У людей, переболевших лихорадкой денге, может вырабатываться определенный иммунитет к <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>. Об этом сообщает <a href="https://www.reuters.com/article/idUSKCN26C27E" target="_blank" rel="nofollow noopener">Reuters</a> со ссылкой на еще не опубликованное исследование профессора <a href="http://ria.ru/organization_Universitet_Djuka/" target="_blank" data-auto="true">Университета Дьюка</a> Мигеля Николелиса.Американский ученый выяснил, что в регионах, где в последние годы зафиксировали вспышки лихорадки денге, распространение коронавируса идет менее быстрыми темпами.По словам Николелиса, если его предположение подтвердится, то люди смогут получать определенный уровень иммунитета к COVID-19 благодаря прививке от лихорадки денге.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577243511.html
Юрий Ф
Необходимо заразить деньгой побольше россиян, чтобы сформировался стадный иммунитет
24
Make Yellowstone Great Again
Еще кто от СПИДа вылечился, наверно тоже имеют иммунитет к COVID.
20
11
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, университет дьюка, в мире