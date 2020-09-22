https://ria.ru/20200922/grobnitsa-1577579098.html
Раскрыта тайна загадочной жидкости из древней китайской гробницы
Китайские ученые раскрыли тайну загадочной жидкости, обнаруженной в бронзовом кувшине при раскопках гробницы возрастом в две тысячи лет. Об этом сообщает... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T04:11
2020-09-22T04:11
2020-09-22T11:42
риа наука
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155731/33/1557313393_0:666:2000:1791_1400x0_80_0_0_89a59ffd984768767bc792e82b33f3d2.jpg
<strong>МОСКВА, 22 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_China/" target="_blank">Китайские</a> ученые раскрыли тайну загадочной жидкости, обнаруженной в бронзовом кувшине при раскопках гробницы возрастом в две тысячи лет. Об этом сообщает <a href="http://www.xinhuanet.com/" target="_blank">Синьхуа</a>.Исследование показало, что в сосуде находился спиртосодержащий лекарственный напиток. По информации специалистов, такая смесь использовалась для остановки кровотечения и уменьшения воспаления.Ученые продолжают исследовать находку, чтобы получить больше информации о сырье, из которого напиток был произведен, и процессе его изготовления.Гробницу обнаружили при реконструкции трущоб в городе Саньмэнься (провинция Хэнань) в мае этого года. С учетом результатов предварительного анализа эксперты считают, что ее построили во времена конца династии Цинь (221-207 года до нашей эры) и начале династии Западная Хань (до восьмого года нашей эры).
https://ria.ru/20200919/aleksandr-1577446789.html
Семен Семеныч
Сожгите эту жидкость! Хватит в этом году и вируса!
27
metsavaim
А, может это самогон?))))
14
6
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155731/33/1557313393_0:478:2000:1978_1400x0_80_0_0_79c8b1b656ee44b13b14fb6b37e64b78.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, в мире
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Китайские
ученые раскрыли тайну загадочной жидкости, обнаруженной в бронзовом кувшине при раскопках гробницы возрастом в две тысячи лет. Об этом сообщает Синьхуа
.
Исследование показало, что в сосуде находился спиртосодержащий лекарственный напиток. По информации специалистов, такая смесь использовалась для остановки кровотечения и уменьшения воспаления.
Ученые продолжают исследовать находку, чтобы получить больше информации о сырье, из которого напиток был произведен, и процессе его изготовления.
Гробницу обнаружили при реконструкции трущоб в городе Саньмэнься (провинция Хэнань) в мае этого года. С учетом результатов предварительного анализа эксперты считают, что ее построили во времена конца династии Цинь (221-207 года до нашей эры) и начале династии Западная Хань (до восьмого года нашей эры).