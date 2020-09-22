https://ria.ru/20200922/grobnitsa-1577579098.html

Раскрыта тайна загадочной жидкости из древней китайской гробницы

Китайские ученые раскрыли тайну загадочной жидкости, обнаруженной в бронзовом кувшине при раскопках гробницы возрастом в две тысячи лет. Об этом сообщает... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T04:11

2020-09-22T04:11

2020-09-22T11:42

риа наука

китай

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_China/" target="_blank">Китайские</a> ученые раскрыли тайну загадочной жидкости, обнаруженной в бронзовом кувшине при раскопках гробницы возрастом в две тысячи лет. Об этом сообщает <a href="http://www.xinhuanet.com/" target="_blank">Синьхуа</a>.Исследование показало, что в сосуде находился спиртосодержащий лекарственный напиток. По информации специалистов, такая смесь использовалась для остановки кровотечения и уменьшения воспаления.Ученые продолжают исследовать находку, чтобы получить больше информации о сырье, из которого напиток был произведен, и процессе его изготовления.Гробницу обнаружили при реконструкции трущоб в городе Саньмэнься (провинция Хэнань) в мае этого года. С учетом результатов предварительного анализа эксперты считают, что ее построили во времена конца династии Цинь (221-207 года до нашей эры) и начале династии Западная Хань (до восьмого года нашей эры).

https://ria.ru/20200919/aleksandr-1577446789.html

Семен Семеныч Сожгите эту жидкость! Хватит в этом году и вируса! 27

metsavaim А, может это самогон?)))) 14

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китай

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, в мире