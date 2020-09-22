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https://ria.ru/20200922/grobnitsa-1577579098.html
Раскрыта тайна загадочной жидкости из древней китайской гробницы
Китайские ученые раскрыли тайну загадочной жидкости, обнаруженной в бронзовом кувшине при раскопках гробницы возрастом в две тысячи лет. Об этом сообщает... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T04:11
2020-09-22T11:42
риа наука
китай
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_China/" target="_blank">Китайские</a> ученые раскрыли тайну загадочной жидкости, обнаруженной в бронзовом кувшине при раскопках гробницы возрастом в две тысячи лет. Об этом сообщает <a href="http://www.xinhuanet.com/" target="_blank">Синьхуа</a>.Исследование показало, что в сосуде находился спиртосодержащий лекарственный напиток. По информации специалистов, такая смесь использовалась для остановки кровотечения и уменьшения воспаления.Ученые продолжают исследовать находку, чтобы получить больше информации о сырье, из которого напиток был произведен, и процессе его изготовления.Гробницу обнаружили при реконструкции трущоб в городе Саньмэнься (провинция Хэнань) в мае этого года. С учетом результатов предварительного анализа эксперты считают, что ее построили во времена конца династии Цинь (221-207 года до нашей эры) и начале династии Западная Хань (до восьмого года нашей эры).
https://ria.ru/20200919/aleksandr-1577446789.html
Сожгите эту жидкость! Хватит в этом году и вируса!
27
А, может это самогон?))))
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китай
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60
китай, в мире

Раскрыта тайна загадочной жидкости из древней китайской гробницы

04:11 22.09.2020 (обновлено: 11:42 22.09.2020)
21338
© Deming Wang, Le LiuОкаменевший ствол древнего дерева, найденный в глиняном карьере на востоке Китая
Окаменевший ствол древнего дерева, найденный в глиняном карьере на востоке Китая - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Deming Wang, Le Liu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Китайские ученые раскрыли тайну загадочной жидкости, обнаруженной в бронзовом кувшине при раскопках гробницы возрастом в две тысячи лет. Об этом сообщает Синьхуа.
Исследование показало, что в сосуде находился спиртосодержащий лекарственный напиток. По информации специалистов, такая смесь использовалась для остановки кровотечения и уменьшения воспаления.
Ученые продолжают исследовать находку, чтобы получить больше информации о сырье, из которого напиток был произведен, и процессе его изготовления.
Гробницу обнаружили при реконструкции трущоб в городе Саньмэнься (провинция Хэнань) в мае этого года. С учетом результатов предварительного анализа эксперты считают, что ее построили во времена конца династии Цинь (221-207 года до нашей эры) и начале династии Западная Хань (до восьмого года нашей эры).
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22622417619
Обсудить6
РИА НаукаКитайВ мире
Популярные комментарии
Сожгите эту жидкость! Хватит в этом году и вируса!
22 сентября, 06:29
Семен СеменычСемен Семеныч
6180003
А, может это самогон?))))
22 сентября, 06:32
mmetsavaim
1120001
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