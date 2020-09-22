https://ria.ru/20200922/gref-1577605244.html

Греф выступил против повышения налогов в России

Глава Сбербанка Герман Греф не поддерживает какие-либо решения по повышению налогов в России. По его мнению, таким образом страна утрачивает конкурентное... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T15:29

2020-09-22T15:29

2020-09-22T17:47

сбербанк россии

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

герман греф

экономика

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<strong>МОСКВА, 22 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a> <a href="http://ria.ru/person_German_Gref/" target="_blank" data-auto="true">Герман Греф</a> не поддерживает какие-либо решения по повышению налогов в России. По его мнению, таким образом страна утрачивает конкурентное преимущество низких ставок и не добьется ускорения роста экономики."Если говорить честно, я не большой сторонник вообще любого повышения налогообложения. Наше конкурентное преимущество – это относительно невысокие налоговые ставки, и сейчас мы его теряем", — сказал Греф в интервью каналу "<a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank">Россия 24</a>".Поэтому, по словам Грефа, самые последние меры, на которые следует идти государству, – это повышение налогов.Греф, который известен своими либеральными взглядами, в 2000-2007 годах возглавлял Министерство экономического развития. В 2001 году в России ввели плоскую шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ).Со следующего года налогом на доход физлиц по ставке 13% будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, который выплачен вкладчику за один год, за вычетом необлагаемого процентного дохода, рассчитываемого как произведение суммы в миллион рублей и ключевой ставки <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">Центробанка</a> на первое января соответствующего года.Впервые такой налог уплатить придется только в 2022 году, до 1 декабря, на основании налоговых уведомлений, которые направят органы ФНС.<a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> также рассматривает проект закона, предусматривающий отмену с 1 января 2021 года плоской шкалы НДФЛ и увеличение его ставки с 13% до 15% применительно к доходам более пяти миллионов рублей в год. Планируется, что полученные от этого средства будут перечисляться в федеральный бюджет и направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями.По мнению Грефа, российскому руководству все же лучше пойти по пути снижения расходов бюджета и заимствований, но налоги не поднимать.

https://ria.ru/20200922/stavka-1577591365.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200917/ndfl-1577378269.html

Иван Егоров Чем больше поднимать налоги - тем сильнее бизнес будет уходить в тень. Нашлись умники не думая головой просто стричь деньги с населения. Депутаты хотят есть, а мы - НЕТ. 135

Илья Петров Согласен с Грефом. Вместо того, чтобы повышать налоги, лучше бы систему гос. управления реформировали. Денег в стране итак прорва, но если их тратить на перекладывание асфальта 3 раза в год на одной и той же дороге, дорогущие стройки и проекты реконструкций того, что и так нормально, то денег будет всегда не хватать. Половину чиновников можно было бы сократить, повысив эффективность их работы за счёт внедрения цифровых технологий. Многие ж только и занимаются перекладыванием бумажек и бесконечными заседаниями, а за всё это платим мы, налогоплательщики. 131

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбербанк россии, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), герман греф, экономика