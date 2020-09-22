Греф выступил против повышения налогов в России
15:29 22.09.2020 (обновлено: 17:47 22.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГерман Греф перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф не поддерживает какие-либо решения по повышению налогов в России. По его мнению, таким образом страна утрачивает конкурентное преимущество низких ставок и не добьется ускорения роста экономики.
"Если говорить честно, я не большой сторонник вообще любого повышения налогообложения. Наше конкурентное преимущество – это относительно невысокие налоговые ставки, и сейчас мы его теряем", — сказал Греф в интервью каналу "Россия 24".
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Поэтому, по словам Грефа, самые последние меры, на которые следует идти государству, – это повышение налогов.
"Мы не получим экономического роста, если мы будем повышать налоги", — подчеркнул он.
Греф, который известен своими либеральными взглядами, в 2000-2007 годах возглавлял Министерство экономического развития. В 2001 году в России ввели плоскую шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Со следующего года налогом на доход физлиц по ставке 13% будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, который выплачен вкладчику за один год, за вычетом необлагаемого процентного дохода, рассчитываемого как произведение суммы в миллион рублей и ключевой ставки Центробанка на первое января соответствующего года.
Впервые такой налог уплатить придется только в 2022 году, до 1 декабря, на основании налоговых уведомлений, которые направят органы ФНС.
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Госдума также рассматривает проект закона, предусматривающий отмену с 1 января 2021 года плоской шкалы НДФЛ и увеличение его ставки с 13% до 15% применительно к доходам более пяти миллионов рублей в год. Планируется, что полученные от этого средства будут перечисляться в федеральный бюджет и направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями.
По мнению Грефа, российскому руководству все же лучше пойти по пути снижения расходов бюджета и заимствований, но налоги не поднимать.
"В целом мое отношение к налоговой политике: нужно упрощать налоговое администрирование, сокращать количество налогов, сокращать налоговые ставки", — пояснил он.