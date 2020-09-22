https://ria.ru/20200922/gosduma-1577596432.html

Госдума одобрила наказание за призывы к отчуждению территорий России

Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об уголовном наказании до 10 лет тюрьмы за действия по отчуждению... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T13:25

2020-09-22T13:25

2020-09-22T17:09

законодательство

андрей клишас

павел крашенинников

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об уголовном наказании до 10 лет тюрьмы за действия по отчуждению территорий РФ.Авторами инициативы стали депутат <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Крашенинников</a> и сенатор <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>. Изменения вносятся в Уголовный кодекс и статью 31 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Кроме того, на рассмотрении палаты имеется проект об административной ответственности со штрафами до 500 тысяч рублей за призывы и действия по отчуждению территорий. Оба законопроекта были подготовлены в рамках реализации принятых поправок в конституцию.Согласно поправкам в КоАП, за публичные призывы, совершенные впервые, будет грозить административная ответственность, наказывать по УК будут при повторном правонарушении. В этой связи наказание за подобное нарушение предусматривается по новой статье 20.3.2 КоАП, штрафы составят для граждан - от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц - от 60 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, инициативой предусмотрены повышенные размеры штрафов для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ, интернета. При повторном деянии, совершенном в течение года, последует уголовная ответственность по статье 280.1 УК РФ, при этом штрафы предлагается повысить, установив от 200 до 400 тысяч рублей.Также УК дополняется новой статьей, где предусматривается ответственность за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности (за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами). В качестве наказания устанавливается лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.В июле <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> приняла закон о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму. Авторами законопроекта также стали Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Законопроект был подготовлен в рамках реализации принятых поправок в Конституцию РФ.Как отмечал ранее Крашенинников, предлагаемые законопроекты позволят обеспечить развитие важных конституционных положений о защите территориальной целостности нашей страны, а также сделают наказание за публичные призывы к отчуждению территорий соразмерным, разграничив административную и уголовную ответственность.

https://ria.ru/20200723/1574776597.html

https://ria.ru/20200731/1575234585.html

cww Отчудили Крым у Украины, теперь можно и закон принять))) 43

General2810 Ну и чей Крым?) 30

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

законодательство, андрей клишас, павел крашенинников, госдума рф, общество