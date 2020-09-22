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Госдума поддержала проект о штрафах за призывы к отчуждению территорий
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за публичные призывы к отчуждению... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T13:20
2020-09-22T13:24
госдума рф
политика
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за публичные призывы к отчуждению территорий РФ.Авторами инициативы стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Кроме того, на рассмотрении комитета имеется проект об уголовной ответственности до 10 лет за действия по отчуждению территорий. Оба законопроекта были подготовлены в рамках реализации принятых поправок в Конституцию.Инициативой предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации". Согласно поправкам, за публичные призывы, совершенные впервые, будет грозить административная ответственность, наказывать по УК будут при повторном правонарушении.Штрафы за первичные призывы составят для граждан - от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц - от 60 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, инициативой предусмотрены повышенные размеры штрафов для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ, интернета: штраф для граждан составит от 70 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч, для юрлиц - от 300 до 500 тысяч рублей.В июле Госдума приняла закон о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму. Авторами законопроекта стали депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Законопроект был подготовлен в рамках реализации принятых поправок в Конституцию РФ.
https://ria.ru/20200731/1575234585.html
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госдума рф, политика

Госдума поддержала проект о штрафах за призывы к отчуждению территорий

13:20 22.09.2020 (обновлено: 13:24 22.09.2020)
1304
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за публичные призывы к отчуждению территорий РФ.
Авторами инициативы стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Кроме того, на рассмотрении комитета имеется проект об уголовной ответственности до 10 лет за действия по отчуждению территорий. Оба законопроекта были подготовлены в рамках реализации принятых поправок в Конституцию.
Пограничная застава Нормельн на полуострове Балтийская коса - РИА Новости, 1920, 31.07.2020
31 июля, 18:20
Отчуждение территории России приравняли к экстремизму
Инициативой предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации". Согласно поправкам, за публичные призывы, совершенные впервые, будет грозить административная ответственность, наказывать по УК будут при повторном правонарушении.
Штрафы за первичные призывы составят для граждан - от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц - от 60 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, инициативой предусмотрены повышенные размеры штрафов для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ, интернета: штраф для граждан составит от 70 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч, для юрлиц - от 300 до 500 тысяч рублей.
В июле Госдума приняла закон о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму. Авторами законопроекта стали депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Законопроект был подготовлен в рамках реализации принятых поправок в Конституцию РФ.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.07.2020
23 июля, 11:50
Комитет Совфеда поддержал закон об отчуждении территорий
4742015
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