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Володин: десять депутатов Госдумы находятся в больницах из-за COVID-19
Более 50 депутатов уже переболело коронавирусной инфекцией или имеют к ней антитела, при этом десять парламентариев находятся в больницах в настоящее время,... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T12:34
2020-09-22T12:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
госдума рф
вячеслав володин
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. </strong>Более 50 депутатов уже переболело коронавирусной инфекцией или имеют к ней антитела, при этом десять парламентариев находятся в больницах в настоящее время, сообщил председатель <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГД</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a> на пленарном заседании во вторник."Не называю фамилии, потому что это будет неправильно. На сегодняшний день у нас количество тех, кто находится на больничной койке, и тех, у кого есть антитела перевалило за 50 человек. Десять депутатов находится в больницах", - сказал Володин.Он отметил, то заболевание у них протекает по-разному.Спикер ГД рассказал, что на пленарном заседании во вторник в зале отсутствует целый ряд депутатов.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, госдума рф, вячеслав володин, общество

Володин: десять депутатов Госдумы находятся в больницах из-за COVID-19

12:34 22.09.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Более 50 депутатов уже переболело коронавирусной инфекцией или имеют к ней антитела, при этом десять парламентариев находятся в больницах в настоящее время, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник.
"Не называю фамилии, потому что это будет неправильно. На сегодняшний день у нас количество тех, кто находится на больничной койке, и тех, у кого есть антитела перевалило за 50 человек. Десять депутатов находится в больницах", - сказал Володин.
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Он отметил, то заболевание у них протекает по-разному.
"Наша задача - сделать все, чтобы парламент был работоспособным. Мы предложили те меры, которые позволяют нам работать, собираясь в этом зале с максимальной численностью", - сказал Володин.
Спикер ГД рассказал, что на пленарном заседании во вторник в зале отсутствует целый ряд депутатов.
"Почему? Потому что пришел человек, который был носителем вируса, а мы вынуждены были принять решение о самоизоляции, карантинных мероприятиях в отношении тех, кто с ним в одном ряду находился", - пояснил Володин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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