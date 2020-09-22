https://ria.ru/20200922/gosduma-1577592730.html

Володин: десять депутатов Госдумы находятся в больницах из-за COVID-19

Более 50 депутатов уже переболело коронавирусной инфекцией или имеют к ней антитела, при этом десять парламентариев находятся в больницах в настоящее время,... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T12:34

2020-09-22T12:34

2020-09-22T12:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

госдума рф

вячеслав володин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577260859_0:48:3023:1748_1400x0_80_0_0_06b30522103c24c6eeadb255c5f8e4bc.jpg

<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. </strong>Более 50 депутатов уже переболело коронавирусной инфекцией или имеют к ней антитела, при этом десять парламентариев находятся в больницах в настоящее время, сообщил председатель <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГД</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a> на пленарном заседании во вторник."Не называю фамилии, потому что это будет неправильно. На сегодняшний день у нас количество тех, кто находится на больничной койке, и тех, у кого есть антитела перевалило за 50 человек. Десять депутатов находится в больницах", - сказал Володин.Он отметил, то заболевание у них протекает по-разному.Спикер ГД рассказал, что на пленарном заседании во вторник в зале отсутствует целый ряд депутатов.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200916/tereshkova-1577311855.html

2

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, госдума рф, вячеслав володин, общество