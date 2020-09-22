Володин: десять депутатов Госдумы находятся в больницах из-за COVID-19
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Более 50 депутатов уже переболело коронавирусной инфекцией или имеют к ней антитела, при этом десять парламентариев находятся в больницах в настоящее время, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник.
"Не называю фамилии, потому что это будет неправильно. На сегодняшний день у нас количество тех, кто находится на больничной койке, и тех, у кого есть антитела перевалило за 50 человек. Десять депутатов находится в больницах", - сказал Володин.
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Он отметил, то заболевание у них протекает по-разному.
"Наша задача - сделать все, чтобы парламент был работоспособным. Мы предложили те меры, которые позволяют нам работать, собираясь в этом зале с максимальной численностью", - сказал Володин.
Спикер ГД рассказал, что на пленарном заседании во вторник в зале отсутствует целый ряд депутатов.
"Почему? Потому что пришел человек, который был носителем вируса, а мы вынуждены были принять решение о самоизоляции, карантинных мероприятиях в отношении тех, кто с ним в одном ряду находился", - пояснил Володин.
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