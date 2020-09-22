https://ria.ru/20200922/gosduma-1577591673.html

Клишас опроверг сообщения о проектах по изменению полномочий Госдумы

Никаких проектов по сокращению полномочий Госдумы или их изменению нет, такой работы не ведется, заявил председатель комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T12:20

2020-09-22T12:20

2020-09-22T13:48

совет федерации рф

андрей клишас

госдума рф

политика

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Никаких проектов по сокращению полномочий Госдумы или их изменению нет, такой работы не ведется, заявил председатель комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank">Совета Федерации</a> по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank">Андрей Клишас</a>."В пакете нет ничего, что меняло бы как-то нашу избирательную систему. Это не вытекает из конституции, но в работе у нас (с <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank">Госдумой</a>) нет ничего, что касалось бы изменения порядка формирования Думы или переноса дня голосования. Таких планов нет. Это пока только фантазии журналистов", - заявил он на заседании комитета.Также, по словам Клишаса, не планируется сокращение полномочий Госдумы."Или, например, сокращение полномочий Государственной думы. В пакете документов во исполнение конституции их нет", - заявил он.

https://ria.ru/20200908/gossovet-1576926549.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, андрей клишас, госдума рф, политика