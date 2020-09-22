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Клишас опроверг сообщения о проектах по изменению полномочий Госдумы
Никаких проектов по сокращению полномочий Госдумы или их изменению нет, такой работы не ведется, заявил председатель комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T12:20
2020-09-22T13:48
совет федерации рф
андрей клишас
госдума рф
политика
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Никаких проектов по сокращению полномочий Госдумы или их изменению нет, такой работы не ведется, заявил председатель комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank">Совета Федерации</a> по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank">Андрей Клишас</a>."В пакете нет ничего, что меняло бы как-то нашу избирательную систему. Это не вытекает из конституции, но в работе у нас (с <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank">Госдумой</a>) нет ничего, что касалось бы изменения порядка формирования Думы или переноса дня голосования. Таких планов нет. Это пока только фантазии журналистов", - заявил он на заседании комитета.Также, по словам Клишаса, не планируется сокращение полномочий Госдумы."Или, например, сокращение полномочий Государственной думы. В пакете документов во исполнение конституции их нет", - заявил он.
https://ria.ru/20200908/gossovet-1576926549.html
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совет федерации рф, андрей клишас, госдума рф, политика

Клишас опроверг сообщения о проектах по изменению полномочий Госдумы

12:20 22.09.2020 (обновлено: 13:48 22.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПленарное заседание Государственной Думы РФ
Пленарное заседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Никаких проектов по сокращению полномочий Госдумы или их изменению нет, такой работы не ведется, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"В пакете нет ничего, что меняло бы как-то нашу избирательную систему. Это не вытекает из конституции, но в работе у нас (с Госдумой) нет ничего, что касалось бы изменения порядка формирования Думы или переноса дня голосования. Таких планов нет. Это пока только фантазии журналистов", - заявил он на заседании комитета.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 12:36
Песков прокомментировал заявление Клишаса о полномочиях Госсовета
Также, по словам Клишаса, не планируется сокращение полномочий Госдумы.
"Или, например, сокращение полномочий Государственной думы. В пакете документов во исполнение конституции их нет", - заявил он.
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Совет Федерации РФАндрей КлишасГосдума РФПолитика
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