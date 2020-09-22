https://ria.ru/20200922/gosduma-1577591673.html
Клишас опроверг сообщения о проектах по изменению полномочий Госдумы
Никаких проектов по сокращению полномочий Госдумы или их изменению нет, такой работы не ведется, заявил председатель комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T12:20
2020-09-22T12:20
2020-09-22T13:48
совет федерации рф
андрей клишас
госдума рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567819343_0:159:3078:1890_1400x0_80_0_0_9fd705ebac35f06645e8d3472aa3e028.jpg
<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Никаких проектов по сокращению полномочий Госдумы или их изменению нет, такой работы не ведется, заявил председатель комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank">Совета Федерации</a> по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank">Андрей Клишас</a>."В пакете нет ничего, что меняло бы как-то нашу избирательную систему. Это не вытекает из конституции, но в работе у нас (с <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank">Госдумой</a>) нет ничего, что касалось бы изменения порядка формирования Думы или переноса дня голосования. Таких планов нет. Это пока только фантазии журналистов", - заявил он на заседании комитета.Также, по словам Клишаса, не планируется сокращение полномочий Госдумы."Или, например, сокращение полномочий Государственной думы. В пакете документов во исполнение конституции их нет", - заявил он.
https://ria.ru/20200908/gossovet-1576926549.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567819343_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_d508a93668e9c0d0b3826279d7e1dad6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, андрей клишас, госдума рф, политика