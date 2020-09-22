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Звезда сериала "Кухня" снялась на видео в откровенном купальнике
Звезда телесериала "Кухня" Мария Горбань опубликовала на своей странице в Instagram видео с отдыха на Мальдивах. Актриса продемонстрировала идеальные формы, чем РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T12:32
2020-09-22T12:32
мария горбань
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Звезда телесериала "Кухня" <a href="http://ria.ru/person_mariya-gorban/" target="_blank" data-auto="true">Мария Горбань</a> опубликовала на своей странице в Instagram видео с отдыха на <a href="http://ria.ru/location_Maldives/" target="_blank" data-auto="true">Мальдивах</a>. Актриса продемонстрировала идеальные формы, чем восхитила поклонников.На кадрах знаменитость в коралловом купальнике читает книгу, лежа в сетчатом гамаке."Я хочу быть мелкой рыбкой. Плыть чтоб между островами вечно теплого Гольфстрима. И, виляя плавниками, проноситься где-то мимо", — подписала звезда видео строками из стихотворения Андрея Орлова.В комментариях к посту подписчики Марии засыпали ее восторженными комплиментами, оценив ее точеную фигуру: "Вот это ракурс! Нельзя быть такой красивой", "Необыкновенная!", "Самая желанная актриса РФ".
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мария горбань, шоу-бизнес

Звезда сериала "Кухня" снялась на видео в откровенном купальнике

12:32 22.09.2020
19789
© @gorban_masha/InstagramМария Горбань. Стоп-кадр видео
Мария Горбань. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© @gorban_masha/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Звезда телесериала "Кухня" Мария Горбань опубликовала на своей странице в Instagram видео с отдыха на Мальдивах. Актриса продемонстрировала идеальные формы, чем восхитила поклонников.
На кадрах знаменитость в коралловом купальнике читает книгу, лежа в сетчатом гамаке.
"Я хочу быть мелкой рыбкой. Плыть чтоб между островами вечно теплого Гольфстрима. И, виляя плавниками, проноситься где-то мимо", — подписала звезда видео строками из стихотворения Андрея Орлова.
В комментариях к посту подписчики Марии засыпали ее восторженными комплиментами, оценив ее точеную фигуру: "Вот это ракурс! Нельзя быть такой красивой", "Необыкновенная!", "Самая желанная актриса РФ".
Мария Горбань на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 12:26
Звезда сериала “Кухня” поразила поклонников откровенным образом в бикини
7000111
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Мария ГорбаньШоу-бизнес
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