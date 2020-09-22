https://ria.ru/20200922/gorban-1577591697.html

Звезда сериала "Кухня" снялась на видео в откровенном купальнике

Звезда телесериала "Кухня" Мария Горбань опубликовала на своей странице в Instagram видео с отдыха на Мальдивах. Актриса продемонстрировала идеальные формы, чем РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T12:32

2020-09-22T12:32

2020-09-22T12:32

мария горбань

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Звезда телесериала "Кухня" <a href="http://ria.ru/person_mariya-gorban/" target="_blank" data-auto="true">Мария Горбань</a> опубликовала на своей странице в Instagram видео с отдыха на <a href="http://ria.ru/location_Maldives/" target="_blank" data-auto="true">Мальдивах</a>. Актриса продемонстрировала идеальные формы, чем восхитила поклонников.На кадрах знаменитость в коралловом купальнике читает книгу, лежа в сетчатом гамаке."Я хочу быть мелкой рыбкой. Плыть чтоб между островами вечно теплого Гольфстрима. И, виляя плавниками, проноситься где-то мимо", — подписала звезда видео строками из стихотворения Андрея Орлова.В комментариях к посту подписчики Марии засыпали ее восторженными комплиментами, оценив ее точеную фигуру: "Вот это ракурс! Нельзя быть такой красивой", "Необыкновенная!", "Самая желанная актриса РФ".

https://ria.ru/20200910/gorban-1577028264.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария горбань, шоу-бизнес