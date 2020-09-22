https://ria.ru/20200922/gektar-1577572552.html

"Дальневосточный гектар" получили 85 тысяч человек

Восьмидесятипятитысячный "дальневосточный гектар" был предоставлен жительнице Амурской области Марине Грибковой 21 сентября. О планах на полученную землю она... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T08:00

2020-09-22T08:00

2020-09-22T17:26

хорошие новости

хорошие новости

дальневосточный гектар

дальний восток

амурская область

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Восьмидесятипятитысячный "дальневосточный гектар" был предоставлен жительнице Амурской области Марине Грибковой 21 сентября. О планах на полученную землю она рассказала Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике."Взять "дальневосточный гектар" мы решили, чтобы улучшить жилищные условия. Взяли не целый гектар, а 15 соток — ровно под дом. Участок выбрали в селе Сосновый Бор, прямо около уже имеющегося, где уже строится жилье. Я очень рада, что есть такая возможность — получить землю бесплатно", — поделилась Марина Грибкова."Дальневосточный гектар" можно взять в любом из 11 регионов Дальнего Востока. Наибольшим спросом пользуется земля в Приморье — здесь участки получили 22,4 тысячи человек. На втором месте — Республика Саха (Якутия), где землю получили 14,8 тысячи человек. Тройку лидеров замыкает Хабаровский край: здесь "дальневосточный гектар" получили 12,5 тысячи человек.Люди берут землю для строительства личного жилья — 43 процента, 37 процентов занимаются на ней сельским хозяйством, и около семи процентов планируют развивать туристические проекты. Десять процентов получателей "гектаров" взяли землю, чтобы открыть магазины, кафе, технические центры, а три процента выбрали для себя другие виды деятельности.Оформление "дальневосточного гектара" проводится бесплатно, через интернет на сайте Федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ".

https://ria.ru/20200817/1575805513.html

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дальний восток

амурская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, дальневосточный гектар, дальний восток, амурская область