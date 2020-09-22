https://ria.ru/20200922/gektar-1577572552.html
"Дальневосточный гектар" получили 85 тысяч человек
Восьмидесятипятитысячный "дальневосточный гектар" был предоставлен жительнице Амурской области Марине Грибковой 21 сентября. О планах на полученную землю она... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T08:00
2020-09-22T08:00
2020-09-22T17:26
хорошие новости
хорошие новости
дальневосточный гектар
дальний восток
амурская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577571666_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_819a6d7fe5e11e4bb203920b266b754e.jpg
<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Восьмидесятипятитысячный "дальневосточный гектар" был предоставлен жительнице Амурской области Марине Грибковой 21 сентября. О планах на полученную землю она рассказала Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике."Взять "дальневосточный гектар" мы решили, чтобы улучшить жилищные условия. Взяли не целый гектар, а 15 соток — ровно под дом. Участок выбрали в селе Сосновый Бор, прямо около уже имеющегося, где уже строится жилье. Я очень рада, что есть такая возможность — получить землю бесплатно", — поделилась Марина Грибкова."Дальневосточный гектар" можно взять в любом из 11 регионов Дальнего Востока. Наибольшим спросом пользуется земля в Приморье — здесь участки получили 22,4 тысячи человек. На втором месте — Республика Саха (Якутия), где землю получили 14,8 тысячи человек. Тройку лидеров замыкает Хабаровский край: здесь "дальневосточный гектар" получили 12,5 тысячи человек.Люди берут землю для строительства личного жилья — 43 процента, 37 процентов занимаются на ней сельским хозяйством, и около семи процентов планируют развивать туристические проекты. Десять процентов получателей "гектаров" взяли землю, чтобы открыть магазины, кафе, технические центры, а три процента выбрали для себя другие виды деятельности.Оформление "дальневосточного гектара" проводится бесплатно, через интернет на сайте Федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ".
https://ria.ru/20200817/1575805513.html
5
дальний восток
амурская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577571666_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_4bf113dfe7914d61101927c5b3487ee7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорошие новости, дальневосточный гектар, дальний восток, амурская область
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Восьмидесятипятитысячный "дальневосточный гектар" был предоставлен жительнице Амурской области Марине Грибковой 21 сентября. О планах на полученную землю она рассказала Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.
"Взять "дальневосточный гектар" мы решили, чтобы улучшить жилищные условия. Взяли не целый гектар, а 15 соток — ровно под дом. Участок выбрали в селе Сосновый Бор, прямо около уже имеющегося, где уже строится жилье. Я очень рада, что есть такая возможность — получить землю бесплатно", — поделилась Марина Грибкова.
"Дальневосточный гектар" можно взять в любом из 11 регионов Дальнего Востока. Наибольшим спросом пользуется земля в Приморье — здесь участки получили 22,4 тысячи человек. На втором месте — Республика Саха (Якутия), где землю получили 14,8 тысячи человек. Тройку лидеров замыкает Хабаровский край: здесь "дальневосточный гектар" получили 12,5 тысячи человек.
Люди берут землю для строительства личного жилья — 43 процента, 37 процентов занимаются на ней сельским хозяйством, и около семи процентов планируют развивать туристические проекты. Десять процентов получателей "гектаров" взяли землю, чтобы открыть магазины, кафе, технические центры, а три процента выбрали для себя другие виды деятельности.
Оформление "дальневосточного гектара" проводится бесплатно, через интернет на сайте Федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ".