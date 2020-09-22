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https://ria.ru/20200922/gektar-1577572552.html
"Дальневосточный гектар" получили 85 тысяч человек
Восьмидесятипятитысячный "дальневосточный гектар" был предоставлен жительнице Амурской области Марине Грибковой 21 сентября. О планах на полученную землю она... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T08:00
2020-09-22T17:26
хорошие новости
хорошие новости
дальневосточный гектар
дальний восток
амурская область
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Восьмидесятипятитысячный "дальневосточный гектар" был предоставлен жительнице Амурской области Марине Грибковой 21 сентября. О планах на полученную землю она рассказала Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике."Взять "дальневосточный гектар" мы решили, чтобы улучшить жилищные условия. Взяли не целый гектар, а 15 соток — ровно под дом. Участок выбрали в селе Сосновый Бор, прямо около уже имеющегося, где уже строится жилье. Я очень рада, что есть такая возможность — получить землю бесплатно", — поделилась Марина Грибкова."Дальневосточный гектар" можно взять в любом из 11 регионов Дальнего Востока. Наибольшим спросом пользуется земля в Приморье — здесь участки получили 22,4 тысячи человек. На втором месте — Республика Саха (Якутия), где землю получили 14,8 тысячи человек. Тройку лидеров замыкает Хабаровский край: здесь "дальневосточный гектар" получили 12,5 тысячи человек.Люди берут землю для строительства личного жилья — 43 процента, 37 процентов занимаются на ней сельским хозяйством, и около семи процентов планируют развивать туристические проекты. Десять процентов получателей "гектаров" взяли землю, чтобы открыть магазины, кафе, технические центры, а три процента выбрали для себя другие виды деятельности.Оформление "дальневосточного гектара" проводится бесплатно, через интернет на сайте Федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ".
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дальний восток
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хорошие новости, дальневосточный гектар, дальний восток, амурская область

"Дальневосточный гектар" получили 85 тысяч человек

08:00 22.09.2020 (обновлено: 17:26 22.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевДевушка выбирает участок земли по программе "Дальневосточный гектар" в Центре государственных и муниципальных услуг
Девушка выбирает участок земли по программе Дальневосточный гектар в Центре государственных и муниципальных услуг - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Восьмидесятипятитысячный "дальневосточный гектар" был предоставлен жительнице Амурской области Марине Грибковой 21 сентября. О планах на полученную землю она рассказала Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.
"Взять "дальневосточный гектар" мы решили, чтобы улучшить жилищные условия. Взяли не целый гектар, а 15 соток — ровно под дом. Участок выбрали в селе Сосновый Бор, прямо около уже имеющегося, где уже строится жилье. Я очень рада, что есть такая возможность — получить землю бесплатно", — поделилась Марина Грибкова.
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"Дальневосточный гектар" можно взять в любом из 11 регионов Дальнего Востока. Наибольшим спросом пользуется земля в Приморье — здесь участки получили 22,4 тысячи человек. На втором месте — Республика Саха (Якутия), где землю получили 14,8 тысячи человек. Тройку лидеров замыкает Хабаровский край: здесь "дальневосточный гектар" получили 12,5 тысячи человек.
Люди берут землю для строительства личного жилья — 43 процента, 37 процентов занимаются на ней сельским хозяйством, и около семи процентов планируют развивать туристические проекты. Десять процентов получателей "гектаров" взяли землю, чтобы открыть магазины, кафе, технические центры, а три процента выбрали для себя другие виды деятельности.
Оформление "дальневосточного гектара" проводится бесплатно, через интернет на сайте Федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ".
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Хорошие новостиХорошие новостиДальневосточный гектарДальний ВостокАмурская область
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