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https://ria.ru/20200922/gazprom-1577582741.html
"Газпром" возобновил поставки газа по "Силе Сибири" после профилактики
"Газпром" завершил плановую профилактику на "Силе Сибири", транспортировка газа возобновлена, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T09:37
2020-09-22T10:55
сила сибири (газопровод)
газпром
экономика
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости/Прайм.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпром</a>" завершил плановую профилактику на "Силе Сибири", транспортировка газа возобновлена, говорится в сообщении компании."Плановые профилактические работы на газопроводе "<a href="http://ria.ru/product_Sila_Sibiri/" target="_blank" data-auto="true">Сила Сибири</a>" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, возобновлена сегодня в 3:00 мск", - сообщается в релизе.Профилактические работы на газопроводе начались 15 сентября. "Газпром" отмечал, что даты проведения работ согласованы с китайской компанией CNPC. По договоренности, ранее достигнутой сторонами, плановая профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется два раза в год: весной и осенью.Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" начались в начале декабря. В 2020 году "Газпром" планировал поставить в Китай до 5 миллиардов кубометров газа, в 2021 году - до 10 миллиардов, в 2022 году - до 15 миллиардов. Проектной мощности в 38 миллиардов кубометров компания намерена достичь к 2025 году. Обсуждается также увеличение пропускных мощностей "Силы Сибири" до 44 миллиардов кубометров газа в год.Как ранее в сентябре сообщалось в корпоративной газете компании, в январе-августе текущего года "Газпром" поставил в Китай по "Силе Сибири" 2,3 миллиарда кубометров газа.
https://ria.ru/20200825/gazifikatsiya-1576298795.html
https://ria.ru/20200916/gazprom-1577317783.html
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сила сибири (газопровод), газпром, экономика

"Газпром" возобновил поставки газа по "Силе Сибири" после профилактики

09:37 22.09.2020 (обновлено: 10:55 22.09.2020)
1464
© Фото : ПАО "Газпром"Сварка стыка газопровода "Сила Сибири"
Сварка стыка газопровода Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Фото : ПАО "Газпром"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости/Прайм. "Газпром" завершил плановую профилактику на "Силе Сибири", транспортировка газа возобновлена, говорится в сообщении компании.
"Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, возобновлена сегодня в 3:00 мск", - сообщается в релизе.
Конфорка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
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Профилактические работы на газопроводе начались 15 сентября. "Газпром" отмечал, что даты проведения работ согласованы с китайской компанией CNPC. По договоренности, ранее достигнутой сторонами, плановая профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется два раза в год: весной и осенью.
Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" начались в начале декабря. В 2020 году "Газпром" планировал поставить в Китай до 5 миллиардов кубометров газа, в 2021 году - до 10 миллиардов, в 2022 году - до 15 миллиардов. Проектной мощности в 38 миллиардов кубометров компания намерена достичь к 2025 году. Обсуждается также увеличение пропускных мощностей "Силы Сибири" до 44 миллиардов кубометров газа в год.
Как ранее в сентябре сообщалось в корпоративной газете компании, в январе-августе текущего года "Газпром" поставил в Китай по "Силе Сибири" 2,3 миллиарда кубометров газа.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 14:09
"Газпром" удовлетворит все потребности потребителей зимой, заявил Миллер
4602001
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Сила Сибири (газопровод)ГазпромЭкономика
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