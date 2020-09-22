https://ria.ru/20200922/gazprom-1577582741.html

"Газпром" возобновил поставки газа по "Силе Сибири" после профилактики

"Газпром" завершил плановую профилактику на "Силе Сибири", транспортировка газа возобновлена, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T09:37

2020-09-22T09:37

2020-09-22T10:55

сила сибири (газопровод)

газпром

экономика

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости/Прайм.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпром</a>" завершил плановую профилактику на "Силе Сибири", транспортировка газа возобновлена, говорится в сообщении компании."Плановые профилактические работы на газопроводе "<a href="http://ria.ru/product_Sila_Sibiri/" target="_blank" data-auto="true">Сила Сибири</a>" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, возобновлена сегодня в 3:00 мск", - сообщается в релизе.Профилактические работы на газопроводе начались 15 сентября. "Газпром" отмечал, что даты проведения работ согласованы с китайской компанией CNPC. По договоренности, ранее достигнутой сторонами, плановая профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется два раза в год: весной и осенью.Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" начались в начале декабря. В 2020 году "Газпром" планировал поставить в Китай до 5 миллиардов кубометров газа, в 2021 году - до 10 миллиардов, в 2022 году - до 15 миллиардов. Проектной мощности в 38 миллиардов кубометров компания намерена достичь к 2025 году. Обсуждается также увеличение пропускных мощностей "Силы Сибири" до 44 миллиардов кубометров газа в год.Как ранее в сентябре сообщалось в корпоративной газете компании, в январе-августе текущего года "Газпром" поставил в Китай по "Силе Сибири" 2,3 миллиарда кубометров газа.

https://ria.ru/20200825/gazifikatsiya-1576298795.html

https://ria.ru/20200916/gazprom-1577317783.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сила сибири (газопровод), газпром, экономика