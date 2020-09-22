"Газпром" возобновил поставки газа по "Силе Сибири" после профилактики
09:37 22.09.2020 (обновлено: 10:55 22.09.2020)
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости/Прайм. "Газпром" завершил плановую профилактику на "Силе Сибири", транспортировка газа возобновлена, говорится в сообщении компании.
"Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, возобновлена сегодня в 3:00 мск", - сообщается в релизе.
Профилактические работы на газопроводе начались 15 сентября. "Газпром" отмечал, что даты проведения работ согласованы с китайской компанией CNPC. По договоренности, ранее достигнутой сторонами, плановая профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется два раза в год: весной и осенью.
Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" начались в начале декабря. В 2020 году "Газпром" планировал поставить в Китай до 5 миллиардов кубометров газа, в 2021 году - до 10 миллиардов, в 2022 году - до 15 миллиардов. Проектной мощности в 38 миллиардов кубометров компания намерена достичь к 2025 году. Обсуждается также увеличение пропускных мощностей "Силы Сибири" до 44 миллиардов кубометров газа в год.
Как ранее в сентябре сообщалось в корпоративной газете компании, в январе-августе текущего года "Газпром" поставил в Китай по "Силе Сибири" 2,3 миллиарда кубометров газа.
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