https://ria.ru/20200922/gaz-1577605479.html

В Камеруне применили слезоточивый газ против демонстрантов

Силовики в Камеруне применили слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих, выступающих за отставку действующего президента страны Поля Бийя и его... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T15:30

2020-09-22T15:30

2020-09-22T15:30

камерун

дуала

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Силовики в <a href="http://ria.ru/location_Cameroon/" target="_blank" data-auto="true">Камеруне</a> применили слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих, выступающих за отставку действующего президента страны Поля Бийя и его правительства, сообщает местное издание <a href="https://www.journalducameroun.com/" target="_blank">Journal du Cameroun</a>.Как сообщает издание, протестующие собрались утром во вторник в городе Дуала. Участники акции распевали песни, призывающие к отставке действующего президента страны и его правительства. Вскоре сотрудники сил безопасности применили слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов. Нескольких участников акции задержали.Газета сообщает, что в настоящий момент протесты продолжаются в некоторых частях Дуалы, а также в городах Бафанг и Бахам в западной части страны.

https://radiosputnik.ria.ru/20200913/brest-protesty-1577174970.html

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камерун

дуала

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камерун, дуала, в мире