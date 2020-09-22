https://ria.ru/20200922/gaz-1577605479.html
В Камеруне применили слезоточивый газ против демонстрантов
Силовики в Камеруне применили слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих, выступающих за отставку действующего президента страны Поля Бийя и его... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T15:30
2020-09-22T15:30
2020-09-22T15:30
камерун
дуала
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Силовики в <a href="http://ria.ru/location_Cameroon/" target="_blank" data-auto="true">Камеруне</a> применили слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих, выступающих за отставку действующего президента страны Поля Бийя и его правительства, сообщает местное издание <a href="https://www.journalducameroun.com/" target="_blank">Journal du Cameroun</a>.Как сообщает издание, протестующие собрались утром во вторник в городе Дуала. Участники акции распевали песни, призывающие к отставке действующего президента страны и его правительства. Вскоре сотрудники сил безопасности применили слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов. Нескольких участников акции задержали.Газета сообщает, что в настоящий момент протесты продолжаются в некоторых частях Дуалы, а также в городах Бафанг и Бахам в западной части страны.
https://radiosputnik.ria.ru/20200913/brest-protesty-1577174970.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камерун, дуала, в мире