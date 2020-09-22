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В Камеруне применили слезоточивый газ против демонстрантов
Силовики в Камеруне применили слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих, выступающих за отставку действующего президента страны Поля Бийя и его... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T15:30
2020-09-22T15:30
камерун
дуала
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Силовики в <a href="http://ria.ru/location_Cameroon/" target="_blank" data-auto="true">Камеруне</a> применили слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих, выступающих за отставку действующего президента страны Поля Бийя и его правительства, сообщает местное издание <a href="https://www.journalducameroun.com/" target="_blank">Journal du Cameroun</a>.Как сообщает издание, протестующие собрались утром во вторник в городе Дуала. Участники акции распевали песни, призывающие к отставке действующего президента страны и его правительства. Вскоре сотрудники сил безопасности применили слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов. Нескольких участников акции задержали.Газета сообщает, что в настоящий момент протесты продолжаются в некоторых частях Дуалы, а также в городах Бафанг и Бахам в западной части страны.
https://radiosputnik.ria.ru/20200913/brest-protesty-1577174970.html
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камерун
дуала
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камерун, дуала, в мире

В Камеруне применили слезоточивый газ против демонстрантов

15:30 22.09.2020
292
© AP Photo / Andrew HarnikВид на столицу Камеруна Яунде
Вид на столицу Камеруна Яунде - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Силовики в Камеруне применили слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих, выступающих за отставку действующего президента страны Поля Бийя и его правительства, сообщает местное издание Journal du Cameroun.
Как сообщает издание, протестующие собрались утром во вторник в городе Дуала. Участники акции распевали песни, призывающие к отставке действующего президента страны и его правительства. Вскоре сотрудники сил безопасности применили слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов. Нескольких участников акции задержали.
Акция протеста в Бресте - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
13 сентября, 17:38
Мирно не получилось. В Бресте для разгона протестующих применили водометы
Газета сообщает, что в настоящий момент протесты продолжаются в некоторых частях Дуалы, а также в городах Бафанг и Бахам в западной части страны.
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