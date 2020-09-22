https://ria.ru/20200922/galustyan-1577586567.html
Михаил Галустян объяснил, почему так и не стал резидентом Comedy Club
Шоумен, актер и телеведущий Михаил Галустян в беседе с журналисткой из издания 7дней.ru объяснил, почему так и не стал резидентом юмористического шоу Comedy... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T14:50
2020-09-22T14:50
2020-09-22T14:50
александр ревва
новости культуры
шоу-бизнес
семен слепаков
знаменитости
звезды
михаил галустян
культура
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Шоумен, актер и телеведущий Михаил Галустян в беседе с журналисткой из издания 7дней.ru <a href="https://7days.ru/news/mikhail-galustyan-akterskaya-professiya-mozhet-bystro-razbalovat.htm" target="_blank">объяснил</a>, почему так и не стал резидентом юмористического шоу Comedy Club, несмотря на то, что не раз участвовал в номерах как приглашенная звезда. На вопрос журналистки, почему программу "Наша Russia" закрыли, шоумен ответил, что в тот момент создатели программы занялись другими проектами и делами. Сергей Светлаков, который играл вместе с Галустяном разных персонажей, ушел на Первый канал вместе с Гариком Мартиросяном, чтобы вести "Прожекторперисхилтон". А один из продюсеров Семен Слепаков занялся тогда "то ли "Интернами", то ли "Универом". После того, как передачу закрыли, юморист без дела не остался. Он работал в кино, принимал участие в телевизионных проектах и даже запел: "Я понял, что в принципе могу многими делами заниматься". Недавно Галустян снялся в третьей части комедии "Бабушка легкого поведения" с Александром Реввой. И хотя у актера в фильме эпизодическая роль, по его словам, она "очень интересная".
https://ria.ru/20200806/1575445247.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр ревва, новости культуры, шоу-бизнес, семен слепаков, знаменитости, звезды, михаил галустян
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.
Шоумен, актер и телеведущий Михаил Галустян в беседе с журналисткой из издания 7дней.ru объяснил
, почему так и не стал резидентом юмористического шоу Comedy Club, несмотря на то, что не раз участвовал в номерах как приглашенная звезда.
"Когда в эфире была "Наша Russia" (телепередача, выходившая на ТНТ с 2006 по 2011 год. — Прим.ред.), меня не звали, потому что я постоянно был занят на съемках. А потом уже я сам не захотел. Понял, что вырос из этих штанишек. "Наша Russia" была для меня намного интереснее, все-таки это актерский проект, работа с режиссером. Какой кайф был работать над образами!" — рассказал Галустян.
На вопрос журналистки, почему программу "Наша Russia" закрыли, шоумен ответил, что в тот момент создатели программы занялись другими проектами и делами. Сергей Светлаков, который играл вместе с Галустяном разных персонажей, ушел на Первый канал вместе с Гариком Мартиросяном, чтобы вести "Прожекторперисхилтон". А один из продюсеров Семен Слепаков занялся тогда "то ли "Интернами", то ли "Универом".
"Плюс, я делал первые шаги в кино. Как-то это случилось все само собой. Хотя я боролся. Я был последним, кто стоял у дверей "Наша Russia" и говорил: "Не расходитесь! Это же такой проект, как можно?" Мы были на пике популярности. Ну что, все равно разбежались", — прокомментировал Михаил Галустян.
После того, как передачу закрыли, юморист без дела не остался. Он работал в кино, принимал участие в телевизионных проектах и даже запел: "Я понял, что в принципе могу многими делами заниматься".
Недавно Галустян снялся в третьей части комедии "Бабушка легкого поведения" с Александром Реввой. И хотя у актера в фильме эпизодическая роль, по его словам, она "очень интересная".
"Мне очень нравится играть в эпизодах, малые формы — мой конек!" — заявил шоумен.