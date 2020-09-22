https://ria.ru/20200922/galustyan-1577586567.html

Михаил Галустян объяснил, почему так и не стал резидентом Comedy Club

Шоумен, актер и телеведущий Михаил Галустян в беседе с журналисткой из издания 7дней.ru объяснил, почему так и не стал резидентом юмористического шоу Comedy... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T14:50

2020-09-22T14:50

2020-09-22T14:50

александр ревва

новости культуры

шоу-бизнес

семен слепаков

знаменитости

звезды

михаил галустян

культура

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Шоумен, актер и телеведущий Михаил Галустян в беседе с журналисткой из издания 7дней.ru <a href="https://7days.ru/news/mikhail-galustyan-akterskaya-professiya-mozhet-bystro-razbalovat.htm" target="_blank">объяснил</a>, почему так и не стал резидентом юмористического шоу Comedy Club, несмотря на то, что не раз участвовал в номерах как приглашенная звезда. На вопрос журналистки, почему программу "Наша Russia" закрыли, шоумен ответил, что в тот момент создатели программы занялись другими проектами и делами. Сергей Светлаков, который играл вместе с Галустяном разных персонажей, ушел на Первый канал вместе с Гариком Мартиросяном, чтобы вести "Прожекторперисхилтон". А один из продюсеров Семен Слепаков занялся тогда "то ли "Интернами", то ли "Универом". После того, как передачу закрыли, юморист без дела не остался. Он работал в кино, принимал участие в телевизионных проектах и даже запел: "Я понял, что в принципе могу многими делами заниматься". Недавно Галустян снялся в третьей части комедии "Бабушка легкого поведения" с Александром Реввой. И хотя у актера в фильме эпизодическая роль, по его словам, она "очень интересная".

https://ria.ru/20200806/1575445247.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр ревва, новости культуры, шоу-бизнес, семен слепаков, знаменитости, звезды, михаил галустян