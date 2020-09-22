https://ria.ru/20200922/forum-1577591613.html

Федеральный форум "Живые инклюзивные практики" стартовал в Самаре

Федеральный форум "Живые инклюзивные практики" для людей с ограниченными возможностями стартовал во вторник в Самаре, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T12:19

2020-09-22T12:19

2020-09-22T12:19

фонд президентских грантов

дмитрий азаров

самара

самарская область

общество

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<strong>САМАРА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Федеральный форум "Живые инклюзивные практики" для людей с ограниченными возможностями стартовал во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Samara/" target="_blank" data-auto="true">Самаре</a>, сообщила пресс-служба правительства региона."Сегодня, 22 сентября, в Самаре дан старт федеральному форуму "Живые инклюзивные практики" для людей с ограниченными возможностями", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, с 22 по 24 сентября на онлайн-площадке, работающей в режиме нон-стоп, соберутся представители социального сектора в области инклюзии со всей страны. В рамках форума пройдут тренинг-программы от ведущих экспертов России, открытые дискуссии и мастер-классы по методикам работы в различных направлениях социальной реабилитации и адаптации людей с инвалидностью."Создание равных возможностей для всех людей, вне зависимости от особенностей здоровья, - это наша важнейшая задача. Ее решению уделяется самое серьезное внимание на всех уровнях. Конечно, эта работа была бы невозможна без активного участия тех, кто имеет огромное желание помогать людям. Выражаю искреннюю благодарность организаторам и участникам форума. Я восхищаюсь активистами инклюзивного движения, которые не пасуют перед трудностями и все свои силы отдают заботе о тех, кто нуждается в поддержке", - сказал губернатор <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Azarov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Азаров</a> в обращении к участникам форума.Форум является ключевым событием проекта "Центр развития инклюзии регионов России", который реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного <a href="http://ria.ru/organization_Fond_prezidentskikh_grantov/" target="_blank" data-auto="true">Фондом президентских грантов</a>. Организатором выступает межрегиональная молодежная общественная организация "Инклюзивный ресурсный центр".По информации пресс-службы, на форум до его открытия зарегистрировались 756 участников из 53 регионов страны. Образовательная программа пройдет по пяти направлениям: театр, актив, туризм, медиа, танцы. Форум способствует активному включению людей с разными формами инвалидности в такие проекты, которые позволили бы ребятам на колясках танцевать, незрячим – путешествовать, а людям с нарушением опорно-двигательного аппарата или любой другой формой инвалидности становиться блогерами, журналистами и жить полноценной жизнью.

https://ria.ru/20200830/samara-1576490318.html

https://ria.ru/20200904/samara-1576719097.html

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самарская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд президентских грантов, дмитрий азаров, самара, самарская область, общество