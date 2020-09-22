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https://ria.ru/20200922/fermery-1577546436.html
Фермеры Бурятии сэкономят на ветеринарной помощи
В Бурятии запустили первые в регионе краткосрочные курсы для фермеров. В республике, где активно развивается животноводство, благодаря новой программе владельцы РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T08:00
2020-09-22T12:25
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республика бурятия
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>В Бурятии запустили первые в регионе краткосрочные курсы для фермеров. В республике, где активно развивается животноводство, благодаря новой программе владельцы крупного рогатого скота смогут оказывать первую помощь животным, не вызывая ветеринара. Раньше специальность "ветеринарный санитар" в Бурятии можно было получить, только отучившись в сельскохозяйственной академии.Как рассказала руководитель консалтингового центра Минсельхоза Республики Бурятия Аюна Цыренжапова, необходимость в подготовке такой программы была вызвана потребностями самих аграриев. Зачастую фермы расположены в отдаленных от населенных пунктов местах, и обеспечить своевременную ветеринарную помощь не всегда возможно.Специалистам приходится выезжать за 20, 30 и более километров на вызов, что затратно для фермера как по времени, так и по деньгам. Взять же ветеринара на работу на ферму выходит еще дороже, притом что требуются большие вложения в сам бизнес. В результате увеличить поголовье, развить хозяйство и при этом заработать становится проблемой. Фермеру необходимо обладать большим набором знаний, осваивать которые приходится на практике.Совместно с Бурятской государственной сельскохозяйственной академией был создан проект "Мобильный ветеринарный санитар", в рамках которого фермеры постигают основные ветеринарные процедуры, изучают заболевания скота, их лечение и профилактику, правила ухода за животными. Курс рассчитан на 108 часов и проходит дистанционно, что позволяет предпринимателям получить необходимую информацию быстро и не оставляя хозяйство.Кроме того, по словам Цыренжаповой, эта программа поможет решить кадровый вопрос в регионе. Прошедший обучение фермер сможет работать помощником ветеринарного фельдшера и помогать соседям с лечением домашней скотины. Это также позволит фермерам за месяц окупить обучение на курсе.В рамках программы есть и бесплатная часть — видео-мастер-класс по искусственному осеменению крупного рогатого скота, предоставленный участникам Государственной племенной службой Республики Бурятия. Эти знания позволят фермерам увеличить качество поголовья самостоятельно и с наименьшими затратами."Если использовать семя какого-то племенного животного, то получится хорошее поголовье, стадо будет улучшаться. И когда фермер сам умеет это делать, ему остается только купить семя, инструментарий и самостоятельно провести все манипуляции — и не надо никого приглашать и платить деньги", — пояснила Цыренжапова.Этим летом десятидневный курс "Мобильный ветеринарный санитар" прошли 17 человек, один из них, помимо ведения своего хозяйства, устроился на работу помощником ветеринарного фельдшера. На следующий год организаторы планируют присмотреться, какие еще рабочие специальности были бы интересны бурятским фермерам.
https://ria.ru/20200603/1572372610.html
республика бурятия
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хорошие новости, республика бурятия

Фермеры Бурятии сэкономят на ветеринарной помощи

08:00 22.09.2020 (обновлено: 12:25 22.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоВетеринар осматривает телят
Ветеринар осматривает телят - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Бурятии запустили первые в регионе краткосрочные курсы для фермеров. В республике, где активно развивается животноводство, благодаря новой программе владельцы крупного рогатого скота смогут оказывать первую помощь животным, не вызывая ветеринара. Раньше специальность "ветеринарный санитар" в Бурятии можно было получить, только отучившись в сельскохозяйственной академии.
Как рассказала руководитель консалтингового центра Минсельхоза Республики Бурятия Аюна Цыренжапова, необходимость в подготовке такой программы была вызвана потребностями самих аграриев. Зачастую фермы расположены в отдаленных от населенных пунктов местах, и обеспечить своевременную ветеринарную помощь не всегда возможно.
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Специалистам приходится выезжать за 20, 30 и более километров на вызов, что затратно для фермера как по времени, так и по деньгам. Взять же ветеринара на работу на ферму выходит еще дороже, притом что требуются большие вложения в сам бизнес. В результате увеличить поголовье, развить хозяйство и при этом заработать становится проблемой. Фермеру необходимо обладать большим набором знаний, осваивать которые приходится на практике.
Совместно с Бурятской государственной сельскохозяйственной академией был создан проект "Мобильный ветеринарный санитар", в рамках которого фермеры постигают основные ветеринарные процедуры, изучают заболевания скота, их лечение и профилактику, правила ухода за животными. Курс рассчитан на 108 часов и проходит дистанционно, что позволяет предпринимателям получить необходимую информацию быстро и не оставляя хозяйство.

"Взять на работу ветеринара накладно. Ты стараешься лишнюю копеечку вложить в бизнес. А вот если что-то случилось, а ветеринар пока доедет до тебя… А у нас, бывает, по 30 километров расстояния до станции и больше, да и нехватка кадров в ветеринарной службе — а ты уже прошел обучение. Лишнее знание никогда не мешало, проинформирован — вооружен!" — поделился фермер-козовод Андрей Лекович.

Кроме того, по словам Цыренжаповой, эта программа поможет решить кадровый вопрос в регионе. Прошедший обучение фермер сможет работать помощником ветеринарного фельдшера и помогать соседям с лечением домашней скотины. Это также позволит фермерам за месяц окупить обучение на курсе.
В рамках программы есть и бесплатная часть — видео-мастер-класс по искусственному осеменению крупного рогатого скота, предоставленный участникам Государственной племенной службой Республики Бурятия. Эти знания позволят фермерам увеличить качество поголовья самостоятельно и с наименьшими затратами.
"Если использовать семя какого-то племенного животного, то получится хорошее поголовье, стадо будет улучшаться. И когда фермер сам умеет это делать, ему остается только купить семя, инструментарий и самостоятельно провести все манипуляции — и не надо никого приглашать и платить деньги", — пояснила Цыренжапова.
© Информационно-методологический центр Республики БурятияУчастники курса "Мобильный ветеринарный санитар" по окончании получили сертификаты и ящики для ветеринарных инструментов с лекарственными препаратами, рабочими фартуками и методическими материалами
Участники курса Мобильный ветеринарный санитар по окончании получили сертификаты и ящики для ветеринарных инструментов с лекарственными препаратами, рабочими фартуками и методическими материалами - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Информационно-методологический центр Республики Бурятия
Участники курса "Мобильный ветеринарный санитар" по окончании получили сертификаты и ящики для ветеринарных инструментов с лекарственными препаратами, рабочими фартуками и методическими материалами
Этим летом десятидневный курс "Мобильный ветеринарный санитар" прошли 17 человек, один из них, помимо ведения своего хозяйства, устроился на работу помощником ветеринарного фельдшера. На следующий год организаторы планируют присмотреться, какие еще рабочие специальности были бы интересны бурятским фермерам.
920002
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Хорошие новостиХорошие новостиРеспублика Бурятия
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