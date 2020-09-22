https://ria.ru/20200922/facebook-1577603543.html
Facebook пообещал принять меры в случае "хаоса" после выборов в США
Компания Facebook примет "решительные и исключительные меры", чтобы ограничить распространение контента на своей платформе в том случае, если ноябрьские... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T15:01
2020-09-22T15:01
2020-09-22T15:01
facebook
ник клегг
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости.</strong> Компания Facebook примет "решительные и исключительные меры", чтобы ограничить распространение контента на своей платформе в том случае, если ноябрьские президентские выборы в США приведут к "хаосу" или беспорядкам, сообщил руководитель отдела политики и коммуникации Facebook Ник Клегг в интервью газете <a href="https://www.ft.com/" target="_blank">Financial Times</a>.По словам Клегга, компания уже разработала ряд ограничительных мер, чтобы справиться с последствиями возможных "гражданских волнений", а также чтобы минимизировать "политические дилеммы", которые могут возникнуть из-за того, что очно отданные голоса избирателей подсчитываются быстрее, чем бюллетени, отправленные по почте."У нас есть несколько доступных экстренных опций, если начнется действительно чрезвычайно хаотичное и, что еще хуже, насильственное стечение обстоятельств", - заявил Клегг, не уточнив, о каких именно мерах он говорит.Facebook отказался раскрыть подробности своих планов по контролю контента, связанного с выборами, поскольку злоумышленники могут использовать эту информацию для разработки контрмер.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, нынешний президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом в президенты от Демократической партии США Джо Байденом.
https://ria.ru/20200922/twitter-1577583563.html
Николай Ефимов
ой, а что так? а тут же была новость про минцифры и там все кричали про клятый мордор, а тут свобода слова и демократия, ну понятно этодругое.
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1
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
facebook, ник клегг, дональд трамп, джо байден, сша, в мире
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости.
Компания Facebook примет "решительные и исключительные меры", чтобы ограничить распространение контента на своей платформе в том случае, если ноябрьские президентские выборы в США приведут к "хаосу" или беспорядкам, сообщил руководитель отдела политики и коммуникации Facebook Ник Клегг в интервью газете Financial Times
.
По словам Клегга, компания уже разработала ряд ограничительных мер, чтобы справиться с последствиями возможных "гражданских волнений", а также чтобы минимизировать "политические дилеммы", которые могут возникнуть из-за того, что очно отданные голоса избирателей подсчитываются быстрее, чем бюллетени, отправленные по почте.
"У нас есть несколько доступных экстренных опций, если начнется действительно чрезвычайно хаотичное и, что еще хуже, насильственное стечение обстоятельств", - заявил Клегг, не уточнив, о каких именно мерах он говорит.
Facebook отказался раскрыть подробности своих планов по контролю контента, связанного с выборами, поскольку злоумышленники могут использовать эту информацию для разработки контрмер.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, нынешний президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом в президенты от Демократической партии США Джо Байденом.