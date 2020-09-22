https://ria.ru/20200922/facebook-1577603543.html

Facebook пообещал принять меры в случае "хаоса" после выборов в США

Компания Facebook примет "решительные и исключительные меры", чтобы ограничить распространение контента на своей платформе в том случае, если ноябрьские... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T15:01

2020-09-22T15:01

2020-09-22T15:01

facebook

ник клегг

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости.</strong> Компания Facebook примет "решительные и исключительные меры", чтобы ограничить распространение контента на своей платформе в том случае, если ноябрьские президентские выборы в США приведут к "хаосу" или беспорядкам, сообщил руководитель отдела политики и коммуникации Facebook Ник Клегг в интервью газете <a href="https://www.ft.com/" target="_blank">Financial Times</a>.По словам Клегга, компания уже разработала ряд ограничительных мер, чтобы справиться с последствиями возможных "гражданских волнений", а также чтобы минимизировать "политические дилеммы", которые могут возникнуть из-за того, что очно отданные голоса избирателей подсчитываются быстрее, чем бюллетени, отправленные по почте."У нас есть несколько доступных экстренных опций, если начнется действительно чрезвычайно хаотичное и, что еще хуже, насильственное стечение обстоятельств", - заявил Клегг, не уточнив, о каких именно мерах он говорит.Facebook отказался раскрыть подробности своих планов по контролю контента, связанного с выборами, поскольку злоумышленники могут использовать эту информацию для разработки контрмер.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, нынешний президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом в президенты от Демократической партии США Джо Байденом.

https://ria.ru/20200922/twitter-1577583563.html

Николай Ефимов ой, а что так? а тут же была новость про минцифры и там все кричали про клятый мордор, а тут свобода слова и демократия, ну понятно этодругое. 11

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, ник клегг, дональд трамп, джо байден, сша, в мире