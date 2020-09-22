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Facebook пообещал принять меры в случае "хаоса" после выборов в США
Компания Facebook примет "решительные и исключительные меры", чтобы ограничить распространение контента на своей платформе в том случае, если ноябрьские... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T15:01
2020-09-22T15:01
facebook
ник клегг
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости.</strong> Компания Facebook примет "решительные и исключительные меры", чтобы ограничить распространение контента на своей платформе в том случае, если ноябрьские президентские выборы в США приведут к "хаосу" или беспорядкам, сообщил руководитель отдела политики и коммуникации Facebook Ник Клегг в интервью газете <a href="https://www.ft.com/" target="_blank">Financial Times</a>.По словам Клегга, компания уже разработала ряд ограничительных мер, чтобы справиться с последствиями возможных "гражданских волнений", а также чтобы минимизировать "политические дилеммы", которые могут возникнуть из-за того, что очно отданные голоса избирателей подсчитываются быстрее, чем бюллетени, отправленные по почте."У нас есть несколько доступных экстренных опций, если начнется действительно чрезвычайно хаотичное и, что еще хуже, насильственное стечение обстоятельств", - заявил Клегг, не уточнив, о каких именно мерах он говорит.Facebook отказался раскрыть подробности своих планов по контролю контента, связанного с выборами, поскольку злоумышленники могут использовать эту информацию для разработки контрмер.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, нынешний президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом в президенты от Демократической партии США Джо Байденом.
https://ria.ru/20200922/twitter-1577583563.html
ой, а что так? а тут же была новость про минцифры и там все кричали про клятый мордор, а тут свобода слова и демократия, ну понятно этодругое.
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сша
РИА Новости
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facebook, ник клегг, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Facebook пообещал принять меры в случае "хаоса" после выборов в США

15:01 22.09.2020
652
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСтраница Facebook
Страница Facebook - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Страница Facebook. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Компания Facebook примет "решительные и исключительные меры", чтобы ограничить распространение контента на своей платформе в том случае, если ноябрьские президентские выборы в США приведут к "хаосу" или беспорядкам, сообщил руководитель отдела политики и коммуникации Facebook Ник Клегг в интервью газете Financial Times.
По словам Клегга, компания уже разработала ряд ограничительных мер, чтобы справиться с последствиями возможных "гражданских волнений", а также чтобы минимизировать "политические дилеммы", которые могут возникнуть из-за того, что очно отданные голоса избирателей подсчитываются быстрее, чем бюллетени, отправленные по почте.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 10:04
Twitter запустил кампанию, призывающую голосовать на выборах в США
"У нас есть несколько доступных экстренных опций, если начнется действительно чрезвычайно хаотичное и, что еще хуже, насильственное стечение обстоятельств", - заявил Клегг, не уточнив, о каких именно мерах он говорит.
Facebook отказался раскрыть подробности своих планов по контролю контента, связанного с выборами, поскольку злоумышленники могут использовать эту информацию для разработки контрмер.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, нынешний президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом в президенты от Демократической партии США Джо Байденом.
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FacebookНик КлеггДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
Популярные комментарии
ой, а что так? а тут же была новость про минцифры и там все кричали про клятый мордор, а тут свобода слова и демократия, ну понятно этодругое.
22 сентября, 15:04
НЕНиколай Ефимов
1010000
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