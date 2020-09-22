https://ria.ru/20200922/evrosoyuz-1577627229.html

В бундестаге заявили о расколе в Евросоюзе из-за "Северного потока — 2"

Планы США создать коалицию против "Северного потока — 2" свидетельствуют о расколе в Европейском союзе, заявил РИА Новости депутат бундестага, член комитета по... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T21:25

2020-09-22T21:25

2020-09-22T23:46

вальдемар гердт

allseas

майк помпео

uniper

северный поток — 2

балтийское море

газпром

сша

украина

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Планы <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> создать коалицию против "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северного потока — 2</a>" свидетельствуют о расколе в Европейском союзе, заявил РИА Новости депутат бундестага, член комитета по международным делам ("Альтернатива для Германии") <a href="http://ria.ru/person_valdemar-gerdt/" target="_blank" data-auto="true">Вальдемар Гердт</a>.Он предупредил, что давление <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> на несогласных, скорее всего, будет возрастать.Накануне госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> заявил о создании коалиции для предотвращения завершения строительства "Северного потока — 2". По его словам, Америка считает, что трубопровод несет риски для <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank">Европы</a>, поскольку создает зависимость от российского газа, а также угрожает <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украине</a>, и это "глубоко волнует многих немцев".Вашингтон, продвигающий свой СПГ в <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Евросоюз</a>, давно активно выступает против газопровода. США еще в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство.Против также выступают Украина и ряд европейских стран.Канцлер <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a>, говоря о возможных санкциях против проекта в связи с делом Алексея Навального, заявляла, что любое принятое решение будет общеевропейским. Она также призывала рассматривать эти два вопроса раздельно.В Кремле подчеркивают, что нужно перестать политизировать газопровод, который является коммерческим проектом, выгодным как России, так и ЕС.

https://ria.ru/20200922/gazoprovod-1577588132.html

https://ria.ru/20200922/gosduma-1577600181.html

Damir Aliev прогнетесь один раз - станете лагерным петухом США. об этом разговор, а не о трубе. 74

Alex Smolov Прям как хо хлостан. Назло бабушке отморожу уши :)))) 57

25

балтийское море

сша

украина

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вальдемар гердт, allseas, майк помпео, uniper, северный поток — 2, балтийское море, газпром, сша, украина, экономика