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В бундестаге заявили о расколе в Евросоюзе из-за "Северного потока — 2"
Планы США создать коалицию против "Северного потока — 2" свидетельствуют о расколе в Европейском союзе, заявил РИА Новости депутат бундестага, член комитета по... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T21:25
2020-09-22T23:46
вальдемар гердт
allseas
майк помпео
uniper
северный поток — 2
балтийское море
газпром
сша
украина
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Планы <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> создать коалицию против "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северного потока — 2</a>" свидетельствуют о расколе в Европейском союзе, заявил РИА Новости депутат бундестага, член комитета по международным делам ("Альтернатива для Германии") <a href="http://ria.ru/person_valdemar-gerdt/" target="_blank" data-auto="true">Вальдемар Гердт</a>.Он предупредил, что давление <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> на несогласных, скорее всего, будет возрастать.Накануне госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> заявил о создании коалиции для предотвращения завершения строительства "Северного потока — 2". По его словам, Америка считает, что трубопровод несет риски для <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank">Европы</a>, поскольку создает зависимость от российского газа, а также угрожает <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украине</a>, и это "глубоко волнует многих немцев".Вашингтон, продвигающий свой СПГ в <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Евросоюз</a>, давно активно выступает против газопровода. США еще в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство.Против также выступают Украина и ряд европейских стран.Канцлер <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a>, говоря о возможных санкциях против проекта в связи с делом Алексея Навального, заявляла, что любое принятое решение будет общеевропейским. Она также призывала рассматривать эти два вопроса раздельно.В Кремле подчеркивают, что нужно перестать политизировать газопровод, который является коммерческим проектом, выгодным как России, так и ЕС.
https://ria.ru/20200922/gazoprovod-1577588132.html
https://ria.ru/20200922/gosduma-1577600181.html
прогнетесь один раз - станете лагерным петухом США. об этом разговор, а не о трубе.
74
Прям как хо хлостан. Назло бабушке отморожу уши :))))
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балтийское море
сша
украина
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вальдемар гердт, allseas, майк помпео, uniper, северный поток — 2, балтийское море, газпром, сша, украина, экономика

В бундестаге заявили о расколе в Евросоюзе из-за "Северного потока — 2"

21:25 22.09.2020 (обновлено: 23:46 22.09.2020)
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© РИА Новости / Николай Филяков / Перейти в фотобанкИсторическое здание Рейхстага в центре Берлина
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Николай Филяков
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Планы США создать коалицию против "Северного потока — 2" свидетельствуют о расколе в Европейском союзе, заявил РИА Новости депутат бундестага, член комитета по международным делам ("Альтернатива для Германии") Вальдемар Гердт.

"Сценарий, о котором говорит Майк Помпео, был предсказуем. Однако сам факт необходимости создания коалиции указывает на существование разногласий между европейскими странами. Изначально ожидалось, что страны Евросоюза будут говорить по этому вопросу одним голосом", — пояснил парламентарий.

Он предупредил, что давление Вашингтона на несогласных, скорее всего, будет возрастать.
Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил о создании коалиции для предотвращения завершения строительства "Северного потока — 2". По его словам, Америка считает, что трубопровод несет риски для Европы, поскольку создает зависимость от российского газа, а также угрожает Украине, и это "глубоко волнует многих немцев".
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Вашингтон, продвигающий свой СПГ в Евросоюз, давно активно выступает против газопровода. США еще в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство.
Против также выступают Украина и ряд европейских стран.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель, говоря о возможных санкциях против проекта в связи с делом Алексея Навального, заявляла, что любое принятое решение будет общеевропейским. Она также призывала рассматривать эти два вопроса раздельно.
В Кремле подчеркивают, что нужно перестать политизировать газопровод, который является коммерческим проектом, выгодным как России, так и ЕС.
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611091367
Обсудить25
Вальдемар ГердтAllseasМайк ПомпеоUniperСеверный поток — 2Балтийское мореГазпромСШАУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
прогнетесь один раз - станете лагерным петухом США. об этом разговор, а не о трубе.
22 сентября, 21:28
Damir AlievDamir Aliev
6722111
Прям как хо хлостан. Назло бабушке отморожу уши :))))
22 сентября, 21:30
ASAlex Smolov
4100211
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