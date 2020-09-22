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Глава Евросовета перенес саммит ЕС
Глава Евросовета Шарль Мишель принял решение перенести европейский саммит, намеченный на 24-25 сентября, на 1-2 октября, сообщил в Twitter представитель главы... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T18:14
2020-09-22T18:14
коронавирус covid-19
евросовет
коронавирусы
шарль мишель
евросоюз
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 22 сен – РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a> <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарль Мишель</a> принял решение перенести европейский саммит, намеченный на 24-25 сентября, на 1-2 октября, сообщил в<a href="https://twitter.com/BarendLeyts/status/1308418927773528065" target="_blank" rel="nofollow noopener"> Twitter </a>представитель главы Евросовета Баренд Лейтс."Президент Евросовета решил отложить специальный саммит ЕС, который был назначен на 24-25 сентября. Он пройдет 1-2 октября", - написал Лейтс.Он пояснил, что у одного из сотрудников службы безопасности Мишеля был выявлен коронавирус, поэтому глава Евросовета решил соблюдать карантин."На данный момент он не болен", - добавил представитель Евросовета.
https://ria.ru/20200921/sanktsii-1577564592.html
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коронавирус covid-19, евросовет, коронавирусы, шарль мишель, евросоюз, в мире

Глава Евросовета перенес саммит ЕС

18:14 22.09.2020
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© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© AP Photo / Virginia Mayo
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БРЮССЕЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель принял решение перенести европейский саммит, намеченный на 24-25 сентября, на 1-2 октября, сообщил в Twitter представитель главы Евросовета Баренд Лейтс.
"Президент Евросовета решил отложить специальный саммит ЕС, который был назначен на 24-25 сентября. Он пройдет 1-2 октября", - написал Лейтс.
Он пояснил, что у одного из сотрудников службы безопасности Мишеля был выявлен коронавирус, поэтому глава Евросовета решил соблюдать карантин.
"На данный момент он не болен", - добавил представитель Евросовета.
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 17:43Протесты в Белоруссии
Эксперт оценил вероятность согласования Евросоюзом санкций против Минска
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Коронавирус COVID-19ЕвросоветКоронавирусыШарль МишельЕвросоюзВ мире
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