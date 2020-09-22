https://ria.ru/20200922/dubna-1577596277.html
Главой подмосковной Дубны назначен Сергей Куликов
Главой городского округа Дубна Московской области назначен Сергей Куликов, сообщил на заседании областного правительства во вторник губернатор Подмосковья... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T13:36
2020-09-22T13:36
2020-09-22T13:36
новости подмосковья
андрей воробьев
дубна
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577596939_0:13:871:502_1400x0_80_0_0_cbf9b7524801422c84e91cdbd4dc5d05.jpg
<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости.</strong> Главой городского округа <a href="http://ria.ru/location_Dubna/" target="_blank" data-auto="true">Дубна</a> <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> назначен Сергей Куликов, сообщил на заседании областного правительства во вторник губернатор Подмосковья <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a>."Глава Дубны — Сергей Александрович Куликов. Долго работал в институте, живет в Дубне, рассчитываю, что вы будете оперативно реагировать на запросы жителей", — сказал Воробьев.Также губернатор назначил главой подмосковного Лыткарино Константина Кравцова."Я очень надеюсь, что вы достойно продолжите решать вопросы небольшого, но легендарного города. Прошу вас в первые месяцы работы иметь максимальный контакт с жителями", — отметил губернатор.
https://ria.ru/20200121/1563661644.html
дубна
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577596939_15:0:782:575_1400x0_80_0_0_2bbe37d80e9d50965b5c3c81605032ba.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, дубна, московская область (подмосковье)