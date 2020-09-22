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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200922/dubna-1577596277.html
Главой подмосковной Дубны назначен Сергей Куликов
Главой городского округа Дубна Московской области назначен Сергей Куликов, сообщил на заседании областного правительства во вторник губернатор Подмосковья... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T13:36
2020-09-22T13:36
новости подмосковья
андрей воробьев
дубна
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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости.</strong> Главой городского округа <a href="http://ria.ru/location_Dubna/" target="_blank" data-auto="true">Дубна</a> <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> назначен Сергей Куликов, сообщил на заседании областного правительства во вторник губернатор Подмосковья <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a>."Глава Дубны — Сергей Александрович Куликов. Долго работал в институте, живет в Дубне, рассчитываю, что вы будете оперативно реагировать на запросы жителей", — сказал Воробьев.Также губернатор назначил главой подмосковного Лыткарино Константина Кравцова."Я очень надеюсь, что вы достойно продолжите решать вопросы небольшого, но легендарного города. Прошу вас в первые месяцы работы иметь максимальный контакт с жителями", — отметил губернатор.
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андрей воробьев, дубна, московская область (подмосковье)

Главой подмосковной Дубны назначен Сергей Куликов

13:36 22.09.2020
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© Фото : Официальный интернет портал органов местного самоуправления городского округа Дубна Московской ОбластиВременно исполняющий обязанности главы городского округа Дубна Сергей Куликов
Временно исполняющий обязанности главы городского округа Дубна Сергей Куликов - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Фото : Официальный интернет портал органов местного самоуправления городского округа Дубна Московской Области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Главой городского округа Дубна Московской области назначен Сергей Куликов, сообщил на заседании областного правительства во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Глава Дубны — Сергей Александрович Куликов. Долго работал в институте, живет в Дубне, рассчитываю, что вы будете оперативно реагировать на запросы жителей", — сказал Воробьев.
Также губернатор назначил главой подмосковного Лыткарино Константина Кравцова.
"Я очень надеюсь, что вы достойно продолжите решать вопросы небольшого, но легендарного города. Прошу вас в первые месяцы работы иметь максимальный контакт с жителями", — отметил губернатор.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 21.01.2020
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевДубнаМосковская область (Подмосковье)
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