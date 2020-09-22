https://ria.ru/20200922/dubna-1577596277.html

Главой подмосковной Дубны назначен Сергей Куликов

Главой городского округа Дубна Московской области назначен Сергей Куликов, сообщил на заседании областного правительства во вторник губернатор Подмосковья... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T13:36

2020-09-22T13:36

2020-09-22T13:36

новости подмосковья

андрей воробьев

дубна

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости.</strong> Главой городского округа <a href="http://ria.ru/location_Dubna/" target="_blank" data-auto="true">Дубна</a> <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> назначен Сергей Куликов, сообщил на заседании областного правительства во вторник губернатор Подмосковья <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a>."Глава Дубны — Сергей Александрович Куликов. Долго работал в институте, живет в Дубне, рассчитываю, что вы будете оперативно реагировать на запросы жителей", — сказал Воробьев.Также губернатор назначил главой подмосковного Лыткарино Константина Кравцова."Я очень надеюсь, что вы достойно продолжите решать вопросы небольшого, но легендарного города. Прошу вас в первые месяцы работы иметь максимальный контакт с жителями", — отметил губернатор.

https://ria.ru/20200121/1563661644.html

дубна

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, дубна, московская область (подмосковье)