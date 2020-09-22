https://ria.ru/20200922/dtp-1577603728.html

В МГЛУ начали сбор средств для пострадавшей в ДТП преподавательницы

Студенты Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) организовали сбор средств для пострадавшей в ДТП на Остоженке преподавательницы... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T15:03

2020-09-22T15:03

2020-09-22T15:03

московский государственный лингвистический университет

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Студенты <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_lingvisticheskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Московского государственного лингвистического университета</a> (МГЛУ) организовали сбор средств для пострадавшей в ДТП на Остоженке преподавательницы Надежды Тухтаровой, сообщается в неофициальном Instagram-аккаунте вуза, который ведут студенты."С утра мы получили информацию, что сбор средств организовали. Мы готовы оказывать поддержку в распространении информации о сборе средств", - говорится в одной из stories аккаунта.Ранее департамент транспорта в своем Telegram-канале опубликовал момент аварии на Остоженке: Infiniti задел Mercedes и вылетел на тротуар. По данным правоохранителей, пострадали минимум два человека. Как подтвердили РИА Новости в пресс-службе МГЛУ, одной из пострадавших оказалась преподаватель вуза Надежда Тухтарова.

https://ria.ru/20200922/dtp-1577601787.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский государственный лингвистический университет, москва, происшествия