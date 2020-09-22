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В МГЛУ начали сбор средств для пострадавшей в ДТП преподавательницы
Студенты Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) организовали сбор средств для пострадавшей в ДТП на Остоженке преподавательницы... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T15:03
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московский государственный лингвистический университет
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Студенты <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_lingvisticheskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Московского государственного лингвистического университета</a> (МГЛУ) организовали сбор средств для пострадавшей в ДТП на Остоженке преподавательницы Надежды Тухтаровой, сообщается в неофициальном Instagram-аккаунте вуза, который ведут студенты."С утра мы получили информацию, что сбор средств организовали. Мы готовы оказывать поддержку в распространении информации о сборе средств", - говорится в одной из stories аккаунта.Ранее департамент транспорта в своем Telegram-канале опубликовал момент аварии на Остоженке: Infiniti задел Mercedes и вылетел на тротуар. По данным правоохранителей, пострадали минимум два человека. Как подтвердили РИА Новости в пресс-службе МГЛУ, одной из пострадавших оказалась преподаватель вуза Надежда Тухтарова.
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московский государственный лингвистический университет, москва, происшествия

В МГЛУ начали сбор средств для пострадавшей в ДТП преподавательницы

15:03 22.09.2020
912
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Infiniti, пострадавший в ДТП в центре Москвы
Автомобиль Infiniti, пострадавший в ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Студенты Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) организовали сбор средств для пострадавшей в ДТП на Остоженке преподавательницы Надежды Тухтаровой, сообщается в неофициальном Instagram-аккаунте вуза, который ведут студенты.
"С утра мы получили информацию, что сбор средств организовали. Мы готовы оказывать поддержку в распространении информации о сборе средств", - говорится в одной из stories аккаунта.
Ранее департамент транспорта в своем Telegram-канале опубликовал момент аварии на Остоженке: Infiniti задел Mercedes и вылетел на тротуар. По данным правоохранителей, пострадали минимум два человека. Как подтвердили РИА Новости в пресс-службе МГЛУ, одной из пострадавших оказалась преподаватель вуза Надежда Тухтарова.
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