https://ria.ru/20200922/dtp-1577584687.html

Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Авария с автобусом в Хабаровском крае, предварительно, произошла из-за того, что водитель не справился с управлением, сообщил врио губернатора Михаил Дегтярев. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T10:31

2020-09-22T10:31

2020-09-22T11:00

михаил дегтярев

следственный комитет россии (ск рф)

ульчский район

хабаровский край

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости.</strong> Авария с автобусом в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровском крае</a>, предварительно, произошла из-за того, что водитель не справился с управлением, сообщил врио губернатора <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Дегтярев</a>.Во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Ulchskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ульчском районе</a> перевернулся автобус. В нём находились 44 пассажира и водитель, все получили травмы, четверо - в тяжелом состоянии, сообщал краевой центр медицины катастроф. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> и прокуратура начала проверки."По предварительной информации, инцидент произошел из-за того, что водитель не справился с управлением. Все поручения по оказанию помощи пострадавшим даны экстренным службам, ответственным лицам правительства Хабаровского края и местным властями", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

https://ria.ru/20200922/dtp-1577583871.html

ульчский район

хабаровский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил дегтярев, следственный комитет россии (ск рф), ульчский район, хабаровский край, происшествия