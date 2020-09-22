https://ria.ru/20200922/dtp-1577584687.html
Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Хабаровском крае
Авария с автобусом в Хабаровском крае, предварительно, произошла из-за того, что водитель не справился с управлением, сообщил врио губернатора Михаил Дегтярев. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T10:31
2020-09-22T10:31
2020-09-22T11:00
михаил дегтярев
следственный комитет россии (ск рф)
ульчский район
хабаровский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577584206_0:50:1024:626_1400x0_80_0_0_6e49360e515ca6005fa7bacef4869c76.jpg
<strong>ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости.</strong> Авария с автобусом в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровском крае</a>, предварительно, произошла из-за того, что водитель не справился с управлением, сообщил врио губернатора <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Дегтярев</a>.Во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Ulchskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ульчском районе</a> перевернулся автобус. В нём находились 44 пассажира и водитель, все получили травмы, четверо - в тяжелом состоянии, сообщал краевой центр медицины катастроф. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> и прокуратура начала проверки."По предварительной информации, инцидент произошел из-за того, что водитель не справился с управлением. Все поручения по оказанию помощи пострадавшим даны экстренным службам, ответственным лицам правительства Хабаровского края и местным властями", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
https://ria.ru/20200922/dtp-1577583871.html
ульчский район
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577584206_54:0:889:626_1400x0_80_0_0_e12fe84819e95d9f398a856ff6935659.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил дегтярев, следственный комитет россии (ск рф), ульчский район, хабаровский край, происшествия