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Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Хабаровском крае
Авария с автобусом в Хабаровском крае, предварительно, произошла из-за того, что водитель не справился с управлением, сообщил врио губернатора Михаил Дегтярев. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T10:31
2020-09-22T11:00
михаил дегтярев
следственный комитет россии (ск рф)
ульчский район
хабаровский край
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости.</strong> Авария с автобусом в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровском крае</a>, предварительно, произошла из-за того, что водитель не справился с управлением, сообщил врио губернатора <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Дегтярев</a>.Во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Ulchskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ульчском районе</a> перевернулся автобус. В нём находились 44 пассажира и водитель, все получили травмы, четверо - в тяжелом состоянии, сообщал краевой центр медицины катастроф. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> и прокуратура начала проверки."По предварительной информации, инцидент произошел из-за того, что водитель не справился с управлением. Все поручения по оказанию помощи пострадавшим даны экстренным службам, ответственным лицам правительства Хабаровского края и местным властями", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
https://ria.ru/20200922/dtp-1577583871.html
ульчский район
хабаровский край
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михаил дегтярев, следственный комитет россии (ск рф), ульчский район, хабаровский край, происшествия

Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Хабаровском крае

10:31 22.09.2020 (обновлено: 11:00 22.09.2020)
1137
Место ДТП в Хабаровском крае
Место ДТП в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости. Авария с автобусом в Хабаровском крае, предварительно, произошла из-за того, что водитель не справился с управлением, сообщил врио губернатора Михаил Дегтярев.
Во вторник в Ульчском районе перевернулся автобус. В нём находились 44 пассажира и водитель, все получили травмы, четверо - в тяжелом состоянии, сообщал краевой центр медицины катастроф. СК и прокуратура начала проверки.
"По предварительной информации, инцидент произошел из-за того, что водитель не справился с управлением. Все поручения по оказанию помощи пострадавшим даны экстренным службам, ответственным лицам правительства Хабаровского края и местным властями", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Автомобили скорой помощи на территории Омской БСМП №1 - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
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Михаил ДегтяревСледственный комитет России (СК РФ)Ульчский районХабаровский крайПроисшествия
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