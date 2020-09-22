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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200922/drapkina-1577625549.html
Врач назвала ухудшающие прогноз пациентов с коронавирусом болезни
Артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение ухудшают прогнозы пациента с коронавирусом, рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T20:34
2020-09-23T01:20
распространение нового коронавируса
оксана драпкина (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение ухудшают прогнозы пациента с коронавирусом, рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике <a href="http://ria.ru/person_oksana-drapkina-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Оксана Драпкина</a>.Драпкина уточнила, что речь идет об артериальной гипертензии, сахарном диабете и ожирении. Говоря об употреблении цинка для профилактики коронавируса, она уточнила, что больших исследований на эту тему нет, поэтому сказать о его эффективности нельзя. Сама эксперт отметила, что, по ее мнению, он не будет лишним. Говоря об употреблении имбиря в тех же целях, эксперт отметила, что его можно попробовать, но соответствующих исследований также нет.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200922/pandemiya-1577624339.html
Почерпнул из статьи неутешительную причину смертности от COVID-19 людей старшего возраста - полноватых гипертоников с сахарным диабетом в нашей стране, увы немало.
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оксана драпкина (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Врач назвала ухудшающие прогноз пациентов с коронавирусом болезни

20:34 22.09.2020 (обновлено: 01:20 23.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение ухудшают прогнозы пациента с коронавирусом, рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина.

Надо понимать, что если мы говорим о коронавирусе, то здесь есть три составляющих. Первая — сам вирус. Мы его очень неплохо теперь изучили. <…> Мы знаем тройку заболеваний, которые четко ухудшают прогноз пациентов с коронавирусной инфекцией.

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина
Оксана Драпкина
главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике
Драпкина уточнила, что речь идет об артериальной гипертензии, сахарном диабете и ожирении. Говоря об употреблении цинка для профилактики коронавируса, она уточнила, что больших исследований на эту тему нет, поэтому сказать о его эффективности нельзя. Сама эксперт отметила, что, по ее мнению, он не будет лишним. Говоря об употреблении имбиря в тех же целях, эксперт отметила, что его можно попробовать, но соответствующих исследований также нет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаОксана Драпкина (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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Почерпнул из статьи неутешительную причину смертности от COVID-19 людей старшего возраста - полноватых гипертоников с сахарным диабетом в нашей стране, увы немало.
22 сентября, 21:33
LeonidLeonid
200456
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