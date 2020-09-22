https://ria.ru/20200922/drapkina-1577625549.html
Врач назвала ухудшающие прогноз пациентов с коронавирусом болезни
Артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение ухудшают прогнозы пациента с коронавирусом, рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T20:34
2020-09-22T20:34
2020-09-23T01:20
распространение нового коронавируса
оксана драпкина (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574632820_0:165:3056:1884_1400x0_80_0_0_6eef80477648e2ab1bef1f1f845652ea.jpg
<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение ухудшают прогнозы пациента с коронавирусом, рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике <a href="http://ria.ru/person_oksana-drapkina-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Оксана Драпкина</a>.Драпкина уточнила, что речь идет об артериальной гипертензии, сахарном диабете и ожирении. Говоря об употреблении цинка для профилактики коронавируса, она уточнила, что больших исследований на эту тему нет, поэтому сказать о его эффективности нельзя. Сама эксперт отметила, что, по ее мнению, он не будет лишним. Говоря об употреблении имбиря в тех же целях, эксперт отметила, что его можно попробовать, но соответствующих исследований также нет.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200922/pandemiya-1577624339.html
Leonid
Почерпнул из статьи неутешительную причину смертности от COVID-19 людей старшего возраста - полноватых гипертоников с сахарным диабетом в нашей стране, увы немало.
17
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574632820_163:0:2894:2048_1400x0_80_0_0_ea8aa57f2bbb6b066eb59447162e2b21.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оксана драпкина (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество