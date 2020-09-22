https://ria.ru/20200922/drapkina-1577625549.html

Врач назвала ухудшающие прогноз пациентов с коронавирусом болезни

Артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение ухудшают прогнозы пациента с коронавирусом, рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T20:34

2020-09-22T20:34

2020-09-23T01:20

распространение нового коронавируса

оксана драпкина (врач)

коронавирус в россии

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здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение ухудшают прогнозы пациента с коронавирусом, рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике <a href="http://ria.ru/person_oksana-drapkina-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Оксана Драпкина</a>.Драпкина уточнила, что речь идет об артериальной гипертензии, сахарном диабете и ожирении. Говоря об употреблении цинка для профилактики коронавируса, она уточнила, что больших исследований на эту тему нет, поэтому сказать о его эффективности нельзя. Сама эксперт отметила, что, по ее мнению, он не будет лишним. Говоря об употреблении имбиря в тех же целях, эксперт отметила, что его можно попробовать, но соответствующих исследований также нет.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200922/pandemiya-1577624339.html

Leonid Почерпнул из статьи неутешительную причину смертности от COVID-19 людей старшего возраста - полноватых гипертоников с сахарным диабетом в нашей стране, увы немало. 17

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оксана драпкина (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество