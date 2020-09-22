СК заинтересовался информацией об "агрессивной восьмикласснице" с Урала
06:59 22.09.2020 (обновлено: 15:00 22.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 сен — РИА Новости. Следствие в Свердловской области проверяет информацию о школьнице, которая избивает одноклассников, а также об игнорировании этих фактов профильными органами, сообщает региональное управление СК.
Ранее местное интернет-издание 66.ru рассказало об "агрессивной восьмикласснице" из школы № 1 в городе Артемовский. По данным СМИ, 16-летняя девочка учится третий год в восьмом классе, ее одноклассницы моложе на два года, поэтому в борьбе за лидерство она бьет других школьниц. Издание публикует соответствующие видеозаписи, предположительно, снятые другими подростками.
Информация о несовершеннолетней поступила также в Режевской межрайонный следственный отдел СУ СК. Следователи намерены проверить работу органов системы профилактики в отношении школьницы.
"В рамках проверочных мероприятий будет устанавливаться, действительно ли имели место факты применения физического насилия 16-летней девушкой в отношении младших учащихся, а также проводились ли в отношении данной школьницы необходимые мероприятия профилактического характера представителями органов, ответственных за предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних", — сообщили в ведомстве.
Проверку проводит и городская прокуратура, которая намерена дать оценку действиям школьницы, органов опеки и попечительства, а также сотрудников школы, где учится подросток, ответственных за профилактику асоциального поведения обучающихся.