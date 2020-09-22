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СК заинтересовался информацией об "агрессивной восьмикласснице" с Урала
Следствие в Свердловской области проверяет информацию о школьнице, которая избивает одноклассников, а также об игнорировании этих фактов профильными органами,... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T06:59
2020-09-22T15:00
свердловская область
происшествия
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Следствие в <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a> проверяет информацию о школьнице, которая избивает одноклассников, а также об игнорировании этих фактов профильными органами, сообщает региональное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.Ранее местное интернет-издание 66.ru рассказало об "агрессивной восьмикласснице" из школы № 1 в городе <a href="http://ria.ru/location_Artemovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Артемовский</a>. По данным СМИ, 16-летняя девочка учится третий год в восьмом классе, ее одноклассницы моложе на два года, поэтому в борьбе за лидерство она бьет других школьниц. Издание публикует соответствующие видеозаписи, предположительно, снятые другими подростками.Информация о несовершеннолетней поступила также в Режевской межрайонный следственный отдел СУ СК. Следователи намерены проверить работу органов системы профилактики в отношении школьницы.Проверку проводит и городская прокуратура, которая намерена дать оценку действиям школьницы, органов опеки и попечительства, а также сотрудников школы, где учится подросток, ответственных за профилактику асоциального поведения обучающихся.
https://ria.ru/20200729/1575094591.html
Заявление-протокол-штраф, заявление-протокол-штраф в 3-х кратном размере, заявление-протокол-штраф в 10-ти кратном размере... Дрессировать даже зверей можно, было бы желание.
233
А то получается, что этот класс вне закона, вне правового поля России и на девочек класса не распространяются права и свободы. Разве можно подобное представить в трудовом коллективе, на участке, в цехе...
232
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свердловская область
РИА Новости
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60
свердловская область, происшествия

СК заинтересовался информацией об "агрессивной восьмикласснице" с Урала

06:59 22.09.2020 (обновлено: 15:00 22.09.2020)
29211
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 сен — РИА Новости. Следствие в Свердловской области проверяет информацию о школьнице, которая избивает одноклассников, а также об игнорировании этих фактов профильными органами, сообщает региональное управление СК.
Ранее местное интернет-издание 66.ru рассказало об "агрессивной восьмикласснице" из школы № 1 в городе Артемовский. По данным СМИ, 16-летняя девочка учится третий год в восьмом классе, ее одноклассницы моложе на два года, поэтому в борьбе за лидерство она бьет других школьниц. Издание публикует соответствующие видеозаписи, предположительно, снятые другими подростками.
Информация о несовершеннолетней поступила также в Режевской межрайонный следственный отдел СУ СК. Следователи намерены проверить работу органов системы профилактики в отношении школьницы.

"В рамках проверочных мероприятий будет устанавливаться, действительно ли имели место факты применения физического насилия 16-летней девушкой в отношении младших учащихся, а также проводились ли в отношении данной школьницы необходимые мероприятия профилактического характера представителями органов, ответственных за предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних", — сообщили в ведомстве.

Проверку проводит и городская прокуратура, которая намерена дать оценку действиям школьницы, органов опеки и попечительства, а также сотрудников школы, где учится подросток, ответственных за профилактику асоциального поведения обучающихся.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
29 июля, 11:47
В Красноуральске подростки избили школьницу за оскорбление в соцсети
12529171623613
Обсудить15
Свердловская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Заявление-протокол-штраф, заявление-протокол-штраф в 3-х кратном размере, заявление-протокол-штраф в 10-ти кратном размере... Дрессировать даже зверей можно, было бы желание.
22 сентября, 10:55
MMorris812
2920103
А то получается, что этот класс вне закона, вне правового поля России и на девочек класса не распространяются права и свободы. Разве можно подобное представить в трудовом коллективе, на участке, в цехе...
22 сентября, 10:46
Анатолий БулгаринАнатолий Булгарин
1500300
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