https://ria.ru/20200922/draka-1577579702.html

СК заинтересовался информацией об "агрессивной восьмикласснице" с Урала

Следствие в Свердловской области проверяет информацию о школьнице, которая избивает одноклассников, а также об игнорировании этих фактов профильными органами,... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T06:59

2020-09-22T06:59

2020-09-22T15:00

свердловская область

происшествия

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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Следствие в <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a> проверяет информацию о школьнице, которая избивает одноклассников, а также об игнорировании этих фактов профильными органами, сообщает региональное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.Ранее местное интернет-издание 66.ru рассказало об "агрессивной восьмикласснице" из школы № 1 в городе <a href="http://ria.ru/location_Artemovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Артемовский</a>. По данным СМИ, 16-летняя девочка учится третий год в восьмом классе, ее одноклассницы моложе на два года, поэтому в борьбе за лидерство она бьет других школьниц. Издание публикует соответствующие видеозаписи, предположительно, снятые другими подростками.Информация о несовершеннолетней поступила также в Режевской межрайонный следственный отдел СУ СК. Следователи намерены проверить работу органов системы профилактики в отношении школьницы.Проверку проводит и городская прокуратура, которая намерена дать оценку действиям школьницы, органов опеки и попечительства, а также сотрудников школы, где учится подросток, ответственных за профилактику асоциального поведения обучающихся.

https://ria.ru/20200729/1575094591.html

Morris812 Заявление-протокол-штраф, заявление-протокол-штраф в 3-х кратном размере, заявление-протокол-штраф в 10-ти кратном размере... Дрессировать даже зверей можно, было бы желание. 233

Анатолий Булгарин А то получается, что этот класс вне закона, вне правового поля России и на девочек класса не распространяются права и свободы. Разве можно подобное представить в трудовом коллективе, на участке, в цехе... 232

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свердловская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свердловская область, происшествия