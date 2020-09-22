Миссия ООН заявила об эффективности мер по прекращению огня в Донбассе
КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Миссия ООН по правам человека на Украине констатировала эффективность дополнительных мер по прекращению огня в Донбассе и призвала стороны конфликта придерживаться режимы тишины, заявила во вторник на брифинге глава мониторинговой миссии ООН по наблюдению за правами человека на Украине Матильда Богнер.
С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
"Мы признаем, что пакет дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня, который был задействован 27 июля, привел к тому, что это облегчило положение в конфликте (в Донбассе – ред.) для гражданского населения и на контролируемых, и на неподконтрольных (Киеву – ред.) территориях страны", - сказала Богнер.
По ее словам, с 1 августа мониторинговая миссия ООН не зафиксировала ни одного погибшего мирного жителя в Донбассе или разрушения гражданских объектов в результате боевых действий. "Это демонстрирует, что есть возможность достигнуть нулевого показателя погибших среди гражданских лиц. Мы призываем стороны конфликта продолжать уважать это прекращение огня и полностью соответствовать положениям международного гуманитарного права", - отметила Богнер.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.