https://ria.ru/20200922/diplom-1577584415.html

В театральном центре "На Страстном" покажут дипломные спектакли ГИТИС

Показы дипломных спектаклей ГИТИС времени коронавирусных ограничений стартуют во вторник на сцене театрального центра "На Страстном", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T10:44

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2020-09-22T10:44

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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости.</strong> Показы дипломных спектаклей ГИТИС времени коронавирусных ограничений стартуют во вторник на сцене театрального центра "На Страстном", сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.Показы будут идти в разные дни до 24 октября. После дипломных спектаклей будут сыграны отдельные актерские отрывки."Пандемия лишила нынешних выпускников театральных вузов возможности полноценно показаться и пройти просушивания в театры Москвы. То есть фактически будущие актеры из-за форс-мажора лишились шанса на трудоустройство... Поэтому я уверен, что этот проект очень важен сегодня, и как знать, может быть, он действительно поможет ребятам обрести свой театральный дом. Нашу идею одобрили и ректоры вузов, и сами студенты, и столичные театры", - отметил председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин.Проект "Твой шанс. Casting" призван решить проблему нынешних выпускников. Индивидуальные показы рассчитаны в первую очередь на художественных руководителей, директоров, заведующих труппой, продюсеров и режиссеров - то есть на всех, кто заинтересован в новых лицах и новых талантах.Дипломные спектакли сыграют студенты факультетов ГИТИС: актерского, режиссерского и музыкального театра. В афишу вошли спектакли мастерских Владимира Андреева, Бориса Плотникова, Николая Лазарева, Леонида Хейфеца.

https://ria.ru/20200917/otmena-1577381643.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, леонид хейфец, гитис, александр калягин, владимир андреев, москва