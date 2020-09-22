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В театральном центре "На Страстном" покажут дипломные спектакли ГИТИС
Показы дипломных спектаклей ГИТИС времени коронавирусных ограничений стартуют во вторник на сцене театрального центра "На Страстном", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T10:44
2020-09-22T10:44
культура
театр
новости культуры
леонид хейфец
гитис
александр калягин
владимир андреев
москва
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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости.</strong> Показы дипломных спектаклей ГИТИС времени коронавирусных ограничений стартуют во вторник на сцене театрального центра "На Страстном", сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.Показы будут идти в разные дни до 24 октября. После дипломных спектаклей будут сыграны отдельные актерские отрывки."Пандемия лишила нынешних выпускников театральных вузов возможности полноценно показаться и пройти просушивания в театры Москвы. То есть фактически будущие актеры из-за форс-мажора лишились шанса на трудоустройство... Поэтому я уверен, что этот проект очень важен сегодня, и как знать, может быть, он действительно поможет ребятам обрести свой театральный дом. Нашу идею одобрили и ректоры вузов, и сами студенты, и столичные театры", - отметил председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин.Проект "Твой шанс. Casting" призван решить проблему нынешних выпускников. Индивидуальные показы рассчитаны в первую очередь на художественных руководителей, директоров, заведующих труппой, продюсеров и режиссеров - то есть на всех, кто заинтересован в новых лицах и новых талантах.Дипломные спектакли сыграют студенты факультетов ГИТИС: актерского, режиссерского и музыкального театра. В афишу вошли спектакли мастерских Владимира Андреева, Бориса Плотникова, Николая Лазарева, Леонида Хейфеца.
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театр, новости культуры, леонид хейфец, гитис, александр калягин, владимир андреев, москва

В театральном центре "На Страстном" покажут дипломные спектакли ГИТИС

10:44 22.09.2020
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© пресс-служба Театрального центра СТД РФ "На Страстном"Сцена из спектакля "Вальпургиева ночь, или Шаги командора" в СТД "На Страстном"
Сцена из спектакля Вальпургиева ночь, или Шаги командора в СТД На Страстном - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© пресс-служба Театрального центра СТД РФ "На Страстном"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Показы дипломных спектаклей ГИТИС времени коронавирусных ограничений стартуют во вторник на сцене театрального центра "На Страстном", сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
Показы будут идти в разные дни до 24 октября. После дипломных спектаклей будут сыграны отдельные актерские отрывки.
"Пандемия лишила нынешних выпускников театральных вузов возможности полноценно показаться и пройти просушивания в театры Москвы. То есть фактически будущие актеры из-за форс-мажора лишились шанса на трудоустройство... Поэтому я уверен, что этот проект очень важен сегодня, и как знать, может быть, он действительно поможет ребятам обрести свой театральный дом. Нашу идею одобрили и ректоры вузов, и сами студенты, и столичные театры", - отметил председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин.
Проект "Твой шанс. Casting" призван решить проблему нынешних выпускников. Индивидуальные показы рассчитаны в первую очередь на художественных руководителей, директоров, заведующих труппой, продюсеров и режиссеров - то есть на всех, кто заинтересован в новых лицах и новых талантах.
Дипломные спектакли сыграют студенты факультетов ГИТИС: актерского, режиссерского и музыкального театра. В афишу вошли спектакли мастерских Владимира Андреева, Бориса Плотникова, Николая Лазарева, Леонида Хейфеца.
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