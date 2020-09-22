https://ria.ru/20200922/deltaplanerist-1577617166.html

В горах Кабардино-Балкарии разбился дельтапланерист из Санкт-Петербурга

Дельтапланерист из Санкт-Петербурга разбился в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T18:02

2020-09-22T18:02

2020-09-22T18:02

следственный комитет россии (ск рф)

чегемский район

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156018/11/1560181123_0:161:3067:1886_1400x0_80_0_0_e1117802a5283e36c3f35d1ec4ec8fda.jpg

<strong>НАЛЬЧИК, 22 сен – РИА Новости.</strong> Дельтапланерист из <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> разбился в горах в <a href="http://ria.ru/location_CHegemskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Чегемском районе</a> Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба ГУМЧС РФ по региону."В 15.30 мск во вторник поступила информация, что в Чегемском районе на территории парадрома дельтапланерист, совершив жесткую посадку, получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.По предварительной информации, погибший – житель Санкт-Петербурга 1972 года рождения.По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ организована доследственная проверка. "Следователи продолжают осмотр места происшествия с применением криминалистической техники, опрашиваются очевидцы произошедшего, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщает следственное управление.

https://ria.ru/20160807/1473776062.html

1

чегемский район

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), чегемский район, санкт-петербург, происшествия