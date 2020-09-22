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В горах Кабардино-Балкарии разбился дельтапланерист из Санкт-Петербурга
Дельтапланерист из Санкт-Петербурга разбился в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T18:02
2020-09-22T18:02
следственный комитет россии (ск рф)
чегемский район
санкт-петербург
происшествия
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<strong>НАЛЬЧИК, 22 сен – РИА Новости.</strong> Дельтапланерист из <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> разбился в горах в <a href="http://ria.ru/location_CHegemskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Чегемском районе</a> Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба ГУМЧС РФ по региону."В 15.30 мск во вторник поступила информация, что в Чегемском районе на территории парадрома дельтапланерист, совершив жесткую посадку, получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.По предварительной информации, погибший – житель Санкт-Петербурга 1972 года рождения.По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ организована доследственная проверка. "Следователи продолжают осмотр места происшествия с применением криминалистической техники, опрашиваются очевидцы произошедшего, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщает следственное управление.
https://ria.ru/20160807/1473776062.html
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чегемский район
санкт-петербург
РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), чегемский район, санкт-петербург, происшествия

В горах Кабардино-Балкарии разбился дельтапланерист из Санкт-Петербурга

18:02 22.09.2020
304
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкВ горах Кабардино-Балкарии
В горах Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Антон Подгайко
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НАЛЬЧИК, 22 сен – РИА Новости. Дельтапланерист из Санкт-Петербурга разбился в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба ГУМЧС РФ по региону.
"В 15.30 мск во вторник поступила информация, что в Чегемском районе на территории парадрома дельтапланерист, совершив жесткую посадку, получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, погибший – житель Санкт-Петербурга 1972 года рождения.
"Спасатели спустили тело погибшего и передали его оперативно-следственной группе", - отмечает ГУМЧС.
По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная проверка. "Следователи продолжают осмотр места происшествия с применением криминалистической техники, опрашиваются очевидцы произошедшего, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщает следственное управление.
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7 августа 2016, 09:41
В Липецкой области разбился дельтапланеристОбстоятельства трагедии сейчас выясняются.
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Следственный комитет России (СК РФ)Чегемский районСанкт-ПетербургПроисшествия
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