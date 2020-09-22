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https://ria.ru/20200922/chernobyl-1577566703.html
"Чернобыль" Данилы Козловского покажут в США, Канаде и Европе
Фильм "Чернобыль" Данилы Козловского, рассказывающий о трех ликвидаторах последствий Чернобыльской АЭС, покажут в США, Канаде, Германии, Испании и других... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T02:58
2020-09-22T02:58
культура
кино и сериалы
новости культуры
данила козловский
константин хабенский
андрей хржановский
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Фильм "Чернобыль" Данилы Козловского, рассказывающий о трех ликвидаторах последствий Чернобыльской АЭС, покажут в США, Канаде, Германии, Испании и других странах, соответствующие сделки были заключены на кинорынке TIFF Industry в Торонто, сообщает пресс-служба Роскино в понедельник."Среди проектов "Централ Партнершип" наибольший интерес вызвала драма "Чернобыль" Данилы Козловского. Сделку по картине уже подтвердили дистрибьюторы из США, Канады, Германии, Испании и ряда других стран", - говорится в сообщении пресс-службы.Как добавили в пресс-службе, азиатских дистрибьюторов заинтересовал приключенческий фильм "Серебряные коньки" Михаила Локшина. Спортивную драму "Стрельцов" покажут в Германии, Австрии, Швейцарии 4 октября. "Это будет первый прокатный релиз российского фильма после открытия кинотеатров немецких стран после пандемии", - отметили в пресс-службе.Уточняется, что ведутся переговоры о продаже фильма "Спутник" Егора Абраменко на территории Индии и Ближнего Востока. Для продажи на онлайн-платформы и телеканалы Индии были также приобретены картины "Собибор" Константина Хабенского, "Спасти Ленинград" Алексея Козлова, "Черная вода" Романа Каримова и "Тобол" Игоря Зайцева.Проекты "Последний богатырь", "Последний Богатырь: Корень Зла" Дмитрия Дьяченко, "НОС, или Заговор "не таких" Андрея Хржановского и фильм Ренаты Литвиновой "Северный ветер" также представили на кинорынке, ведутся переговоры с дистрибьюторами из Италии, Франции, Германии, Америки, Великобритании и Словакии, заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20200921/streltsov-1577560773.html
https://ria.ru/20200919/kinotavr-1577469013.html
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кино и сериалы, новости культуры, данила козловский, константин хабенский, андрей хржановский

"Чернобыль" Данилы Козловского покажут в США, Канаде и Европе

02:58 22.09.2020
9379
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Фильм "Чернобыль" Данилы Козловского, рассказывающий о трех ликвидаторах последствий Чернобыльской АЭС, покажут в США, Канаде, Германии, Испании и других странах, соответствующие сделки были заключены на кинорынке TIFF Industry в Торонто, сообщает пресс-служба Роскино в понедельник.
"Среди проектов "Централ Партнершип" наибольший интерес вызвала драма "Чернобыль" Данилы Козловского. Сделку по картине уже подтвердили дистрибьюторы из США, Канады, Германии, Испании и ряда других стран", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как добавили в пресс-службе, азиатских дистрибьюторов заинтересовал приключенческий фильм "Серебряные коньки" Михаила Локшина. Спортивную драму "Стрельцов" покажут в Германии, Австрии, Швейцарии 4 октября. "Это будет первый прокатный релиз российского фильма после открытия кинотеатров немецких стран после пандемии", - отметили в пресс-службе.
Кадр из фильма Стрельцов - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
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Уточняется, что ведутся переговоры о продаже фильма "Спутник" Егора Абраменко на территории Индии и Ближнего Востока. Для продажи на онлайн-платформы и телеканалы Индии были также приобретены картины "Собибор" Константина Хабенского, "Спасти Ленинград" Алексея Козлова, "Черная вода" Романа Каримова и "Тобол" Игоря Зайцева.
Проекты "Последний богатырь", "Последний Богатырь: Корень Зла" Дмитрия Дьяченко, "НОС, или Заговор "не таких" Андрея Хржановского и фильм Ренаты Литвиновой "Северный ветер" также представили на кинорынке, ведутся переговоры с дистрибьюторами из Италии, Франции, Германии, Америки, Великобритании и Словакии, заключили в пресс-службе.
Режиссер Анна Меликян, актеры Юлия Пересильд, Константин Хабенский и Виктория Исакова (слева направо) на красной дорожке перед премьерой фильма режиссера Анны Меликян Трое в рамках 31-го кинофестиваля Кинотавр в Сочи. - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
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КультураКино и сериалыНовости культурыДанила КозловскийКонстантин ХабенскийАндрей Хржановский
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